پزشکیان به جای تاج دست به کار شد؛ اسپانسر صنعتی در انتظار تیم ملی فوتبال

با پیگیری‌های وزیر ورزش و جوانان و دستور مسعود پزشکیان قرار است اسپانسری برای تیم ملی فوتبال پا پیش بگذارد و تا جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان حامی مالی در کنار فدراسیون فوتبال باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، از آخرین باری که اسپانسری در کنار تیم ملی فوتبال بوده، زمان زیادی گذشته است. شاید حتی دنبال کنندگان فوتبال هم به خاطر نمی‌آورند که آخرین حامی مالی فدراسیون فوتبال چه چیزی بوده و این مسئله برای فوتبالی که در میان ورزش‌های مختلف، بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند عجیب به نظر می‌رسد.

تیم ملی فوتبال با هزینه‌های بسیار گزافی اداره می‌شود که شامل دستمزد کادرفنی، پاداش بازیکنان، سفرهای متعدد ملی‌پوشان، اردوها و بازی‌های تدارکاتی خارج از کشور و... است. با این حال حضور حامیان مالی به فدراسیون کمک می‌کند که این هزینه‌ها به راحتی انجام شود و حتی درآمدی هم برای فدراسیون فوتبال به دنبال داشته باشد تا برای توسعه فوتبال پایه از آن بهره ببرد.

نداشتن اسپانسر، یکی از موارد مهمی بود که احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جلسه اخیری که با مسئولان فدراسیون فوتبال و کادرفنی تیم ملی داشت به آن اشاره کرد و به دنبال راهکاری برای حل این مشکل بود. این در حالی است که پیدا کردن حامی مالی از ابتدایی‌ترین موارد قابل پیگیری در مدیریت ورزشی است که اکنون حتی تیم‌های لیگ برتری و دسته اولی فوتبال ایران هم حامی مالی دارند. اینکه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هنوز نتوانسته اسپانسری برای فدراسیون عریض و طویل فوتبال پیدا کند، جای تعجیب دارد.

براساس پیگیری‌های خبرنگار تابناک، با هماهنگی و پیگیری‌هایی که وزیر ورزش و جوانان با سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) داشته قرار بر این است یکی از شرکت‌های صنعتی که تابعه از وزارت صمت محسوب می‌شود، به عنوان اسپانسر تیم ملی فوتبال تا جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا انتخاب شود.

موضوع حائز اهمیت اینکه براساس پیگیری‌های دو وزیر ورزش و صمت، این موضوع از سوی دفتر ریاست جمهوری هم پیگیری خواهد شد. پس از حضور مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در تمرین تیم ملی فوتبال موضوع اسپانسر تیم ملی از سوی او نیز پیگیری شد و بر اساس دستوری که پزشکیان داده است، تأکید شد که اسپانسر تیم ملی هرچه سریع‌تر معرفی شود.