میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان به جای تاج دست به کار شد؛ اسپانسر صنعتی در انتظار تیم ملی فوتبال

تیم ملی فوتبال ایران مدت زیادی است که اسپانسر ندارد؛ احتمالاً بسیاری از دنبال کنندگان فوتبال هم به خاطر نمی‌آورند آخرین حامی مالی فدراسیون فوتبال و تیم‌های ملی فوتبال چه چیزی بوده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۸۲
| |
382 بازدید

پزشکیان به جای تاج دست به کار شد؛ اسپانسر صنعتی با پیگیری وزیر در انتظار تیم ملی فوتبال

با پیگیری‌های وزیر ورزش و جوانان و دستور مسعود پزشکیان قرار است اسپانسری برای تیم ملی فوتبال پا پیش بگذارد و تا جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان حامی مالی در کنار فدراسیون فوتبال باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، از آخرین باری که اسپانسری در کنار تیم ملی فوتبال بوده، زمان زیادی گذشته است. شاید حتی دنبال کنندگان فوتبال هم به خاطر نمی‌آورند که آخرین حامی مالی فدراسیون فوتبال چه چیزی بوده و این مسئله برای فوتبالی که در میان ورزش‌های مختلف، بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند عجیب به نظر می‌رسد.

تیم ملی فوتبال با هزینه‌های بسیار گزافی اداره می‌شود که شامل دستمزد کادرفنی، پاداش بازیکنان، سفرهای متعدد ملی‌پوشان، اردوها و بازی‌های تدارکاتی خارج از کشور و... است. با این حال حضور حامیان مالی به فدراسیون کمک می‌کند که این هزینه‌ها به راحتی انجام شود و حتی درآمدی هم برای فدراسیون فوتبال به دنبال داشته باشد تا برای توسعه فوتبال پایه از آن بهره ببرد.

نداشتن اسپانسر، یکی از موارد مهمی بود که احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جلسه اخیری که با مسئولان فدراسیون فوتبال و کادرفنی تیم ملی داشت به آن اشاره کرد و به دنبال راهکاری برای حل این مشکل بود. این در حالی است که پیدا کردن حامی مالی از ابتدایی‌ترین موارد قابل پیگیری در مدیریت ورزشی است که اکنون حتی تیم‌های لیگ برتری و دسته اولی فوتبال ایران هم حامی مالی دارند. اینکه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هنوز نتوانسته اسپانسری برای فدراسیون عریض و طویل فوتبال پیدا کند، جای تعجیب دارد.

پزشکیان به جای تاج دست به کار شد؛ اسپانسر صنعتی با پیگیری وزیر در انتظار تیم ملی فوتبال

براساس پیگیری‌های خبرنگار تابناک، با هماهنگی و پیگیری‌هایی که وزیر ورزش و جوانان با سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) داشته قرار بر این است یکی از شرکت‌های صنعتی که تابعه از وزارت صمت محسوب می‌شود، به عنوان اسپانسر تیم ملی فوتبال تا جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا انتخاب شود.

موضوع حائز اهمیت اینکه براساس پیگیری‌های دو وزیر ورزش و صمت، این موضوع از سوی دفتر ریاست جمهوری هم پیگیری خواهد شد. پس از حضور مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در تمرین تیم ملی فوتبال موضوع اسپانسر تیم ملی از سوی او نیز پیگیری شد و بر اساس دستوری که پزشکیان داده است، تأکید شد که اسپانسر تیم ملی هرچه سریع‌تر معرفی شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال فدراسیون فوتبال امیر قلعه‌نویی احمد دنیامالی مسعود پزشکیان مهدی تاج جام جهانی ۲۰۲۶ وزارت صمت
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برای امیر قلعه‌نویی و تیمش؛ بکوب، بساز و نترس
رکورد عجیب جهانبخش؛ پیشنهاد از همه‌جا و قرارداد با هیچ‌جا/ راز میان کاپیتان و قلعه‌نویی چیست؟
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!
راهکار جدید امیر قلعه‌نویی؛ از من انتقاد کنید/ چالش سرمربی تیم ملی با مخالفانش
جوانگرایی در تیم ملی با ژل، بوتاکس و فیلر/ چرا قلعه‌نویی به جوان‌ها اعتماد نکرد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۲۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۸۴ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۷ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۴۴ نظر)
«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cQw
tabnak.ir/005cQw