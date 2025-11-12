میلی صفحه خبر لوگو بالا
فخرفروشی خلیل‌زاده و پیشواز از موفقیت احتمالی در جام جهانی؛ ماتریس «تردید در خانه امید» قلعه‌نویی!

در میان تمام تردیدها و ضعف‌ها، یکی از نکات امیدبخش، جام جهانی ۴۸ تیمی و صعود بهترین تیم‌های سوم گروه‌هاست. موضوعی که باعث شده حالا نه تنها شانس تیم ملی برای این مهم افزایش یابد بلکه انتظاری هم جز این نیست.
فخرفروشی خلیل‌زاده و پیشواز از موفقیت احتمالی در جام جهانی؛ ماتریس تردیدها در خانه امید قلعه‌نویی!

بازیکنان و اعضای کادرفنی از همین حالا صعود احتمالی از گروه را که کمترین خواسته و انتظار است، به عنوان اتفاقی بزرگ فاکتور می‌کنند و حتماً پس از آن هم خواهند گفت «ما بهترین نسل تاریخ هستیم و این هم نشانه‌اش!»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران که پیش از این تدارک قابل قبولی برای حضور مقتدرانه در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا نداشته و مصاف با حریفانی چون افغانستان و تانزانیا هیچ هوادار و کارشناسی را قانع نکرد، این روزها یکی از مهم‌ترین اردوهای خود را در مسیر آماده‌سازی پشت سرمی‌گذارد. امیر قلعه‌نویی در حالی فردا در نخستین بازی از تورنمنت چهارجانبه العین، بازیکنانش را به مصاف کیپ‌ورد می‌فرستد که همگان در انتظار شکل‌گیری تقابل با تیم ملی مصر و ستاره‌هایی چون محمد صلاح و عمر مرموش، در بازی فینال این تورنمنت هستند تا شاهد محک جدی برای تیم ملی باشند.

خلیل‌زاده: «قرار است ما جایی برویم که آمریکاست و خودتان هم می‌دانید، می‌خواهیم در آمریکا پرچم جمهوری اسلامی را بالا ببریم. بنابراین نیازمند این هستیم که از ما حمایت کنید.»

در این میان واقعیت آن است که تیم ملی فوتبال از جایگاه ویژه و تأثیرگذاری گسترده‌ای در جامعه میان مردم برخوردار است و شاید بتوان حضور مسعود پزشکیان در اردوی تیم ملی آن هم در فاصله ۷ ماه تا آغاز جام جهانی را با همین نکته توجیه‌پذیر دانست. در حقیقت از همین حالا نگاه‌ها معطوف به اوضاع و احوال تیم ملی تحت هدایت امیر قلعه‌نویی است. تیمی که قرار است عملکردی متفاوت و درخشان نسبت به ادوار گذشته داشته باشد و فرصت برگزاری جام جهانی با ۴۸ تیم و تسهیل در صعود از گروه، به سادگی از دست نرود. سایت اسپورت مول انگلیس امروز در گزارشی که به تمام تیم‌های راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ اختصاص داشت، نوشت: «ایران که مکرراً در مرحله گروهی جام جهانی حضور داشته، اکنون پس از کسب صدرنشینی در گروه A دور سوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا با ۲۳ امتیاز، برای هفتمین بار تلاش خواهد کرد که سرانجام به دور حذفی راه یابد. این بار بهترین تیم‌های سوم گروه‌ها نیز به دور حذفی راه خواهند یافت و ایران این شانس را دارد که بتواند بالاخره این طلسم را بشکند و به دور حذفی برسد.»

دقیقاً نکته امیدبخش ماجرا همین‌جاست؛ اینکه افزایش تیم‌های جام جهانی و صعود بهترین تیم‌های سوم گروه‌ها، باعث شده حالا نه تنها شانس تیم ملی برای این مهم افزایش یابد بلکه انتظاری هم جز این نیست. چه‌بسا به‌زعم کارشناسان و اهالی فوتبال، صعود از گروه باید اتفاق بیفتد و در صورتی که تیم ملی بتواند در دور حذفی هم به مرحله بالاتر برود، باید آن را موفقیت و عملکرد ماندگار و درخشان به حساب آورد. اما از شواهد و قرائن مشخص است که چنین هدفی در ذهن شاگردان قلعه‌نویی نهادینه نشده و آنها صعود از گروه را آمال و آرزوهای خود می‌دانند. برای همین است که شجاع خلیل‌زاده مدافع ملی‌پوش تراکتور در حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و احمد دنیامالی، وزیر ورزش که یکشنبه شب به اردوی تیم ملی رفتند، گفت: «قرار است ما جایی برویم که آمریکاست و خودتان هم می‌دانید، می‌خواهیم در آمریکا پرچم جمهوری اسلامی را بالا ببریم. بنابراین نیازمند این هستیم که از ما حمایت کنید. دنبال شاد کردن دل مردم هستیم و ان‌شاءالله برای اولین‌بار به مرحله بالاتر جام جهانی صعود کنیم.»

فخرفروشی خلیل‌زاده و پیشواز از موفقیت احتمالی در جام جهانی؛ ماتریس تردیدها در خانه امید قلعه‌نویی!

چنین اظهارنظری، دیدگاه شخصی شجاع خلیل‌زاده نیست و ذهنیت و هدف بزرگ دیگر ملی‌پوشان و کادرفنی هم محسوب می‌شود. اینکه بازیکنان و اعضای کادرفنی از همین حالا صعود احتمالی از گروه را که کمترین خواسته و انتظار است، به عنوان اتفاقی بزرگ فاکتور می‌کنند و حتماً پس از آن هم خواهند گفت که «ما بهترین نسل تاریخ هستیم و این هم نشانه‌اش!» حال اینکه برای کسب همین موفقیت هم تردیدهایی جدی و قابل توجه وجود دارد. هرچند یکی از چندین مورد نگرانی بزرگ کارشناسان و هواداران تیم ملی، چند روز پیش تا حدودی رفع شد و وزن نیمکت بالا رفت. فدراسیون فوتبال اعلام کرد که آنتونیو گالیاردی به عنوان دستیار قلعه‌نویی به تیم ملی پیوسته است؛ مربی ایتالیایی سابق تیم ملی ایتالیا و دستیار سرمربیانی مثل روبرتو مانچینی، آنتونیو کونته و آندره‌آ پیرلو که رزومه مناسب و پرباری دارد. اما واقعیت آن است که تردیدهای اصلی درباره مسائل تاکتیکی، کیفیت بازیکنانی که عازم جام جهانی می‌شوند و شاکله اصلی تیم هستند، میانگین سنی تیم و چند ابهام و سؤال بی‌پاسخ دیگر، باعث می‌شود که تردیدهای زیادی ماتریس امیر قلعه‌نویی را شکل دهند.‌

گرچه سرمربی تیم ملی پیش از این اظهارنظرهایی داشته که نشان می‌دهد حداقل خودش از صعود از گروه اطمینان دارد. قلعه‌نویی در این زمینه گفته است: «احساس می‌کنم مربی ثروتمندی هستم چون شاگردان خوبی دارم. برخی دوستان می‌دانند که ما در جام جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم، از الان دارند سنگ پرت می‌کنند.» افزون بر این، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال مدتی قبل تأکید کرد که قلعه‌نویی قول داد و گفته مطمئن است که تیم ملی در جام جهانی از گروه صعود می‌کند.

کنعانی‌زادگان: «حضور آقای رئیس‌جمهور و دکتر دنیامالی وزیر ورزش در جمع ملی‌پوشان نشان‌دهنده توجه مسئولان عالی‌رتبه کشور به تیم ملی است. این حضور برای همه بازیکنان انگیزه‌بخش بود.»

محمدحسین کنعانی زادگان مدافع تیم ملی امروز با اشاره به شرایط ملی‌پوشان در آستانه دیدار با کیپ‌وِرد گفت: «من اعتقاد صددرصدی دارم که در بازی‌های تدارکاتی، هدف اصلی شناخت نقاط ضعف و قوت تیم است. این تورنمنت برای تیم ملی بسیار مفید خواهد بود. سه تیم دیگر حاضر در این تورنمنت (مصر، ازبکستان و کیپ‌وِرد) در جام جهانی حضور دارند و این باعث می‌شود تیم ملی محک بسیار خوبی بخورد. یک ماه تا ۴۰ روز قبل از نخستین بازی در جام جهانی، زمان مناسبی داریم تا از نظر تیمی به شرایط ایده‌آل برسیم. در ضمن، حضور آقای رئیس‌جمهور و دکتر دنیامالی وزیر ورزش در جمع ملی‌پوشان نشان‌دهنده توجه مسئولان عالی‌رتبه کشور به تیم ملی است. این حضور برای همه بازیکنان انگیزه‌بخش بود. امیدوارم با حمایت کامل مردم و مسئولان، تیم ملی بتواند در جام جهانی نماینده شایسته‌ای برای ایران باشد.»

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
چرا حبیب فرعباسی دروازه بان تیم استقلال هیچگاه به تیم ملی دعوت نمی شود؟ یعنی عملکرد و تجربه این ۲ دروازه بان خام و کم تجربه دعوت شده بیشتر از فرعباسی هست؟ نحوه دعوت بازیکنان به تیم ملی کاملا غرض‌ورزانه هستش
