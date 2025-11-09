خیلی هم خوب است که کادرفنی تیم ملی در فاصله چند ماه تا جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیماتی در راستای محافظت و پیشرفت ستارههای فوتبال ایران میگیرد، اما در این شرایط، سیاست یک بام و دو هوا توی ذوق میزند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، طلسم شکنی پشت طلسم شکنی! این هم از خاصیتهای غیرقابل پیشبینی فوتبال است؛ البته فقط هم در نتایج و جریان بازی این موضوع صدق نمیکند. به خصوص اگر هوادار و پیگیر پروپا قرص فوتبال ایران باشید، ممکن است شگفتیهای زیادی شما را غافلگیر کند. یکی از آخرین نمونههای آن «دعوت نشدن» علیرضا جهانبخش به اردوی تیم ملی فوتبال است.
علیرضا جهانبخش که از ابتدای فصل ۲۶-۲۰۲۵ در هیچ مسابقه باشگاهی به میدان نرفته بود؛ به طور دقیقتر آخرین بازی باشگاهی خود را روز ۳۰ فروردین سال جاری با پیراهن هیرنفین در لیگ اردیویسه مقابل آلمره سیتی انجام داده بود که پس از حدود ۷ ماه در دیدار دندر برابر زولته وارگم وارد میدان شد. طلسمشکنی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه ۶۹ این بازی رقم خورد و او برای تیم جدیدش، که همین چند روز پیش با آن قرارداد بست و ۴ جلسه تمرینی را پشت سرگذاشت، در پست وینگر راست بازی کرد و در نهایت هم دو تیم به تساوی ۲ - ۲ رضایت دادند. در حال حاضر دندر با ۵ امتیاز از ۱۴ بازی در جایگاه آخر جدول ۱۶ تیمی ژوپیر لیگ بلژیک قرار دارد.
نکته حائزاهمیت اینکه امیر قلعهنویی هم به سبک خود طلسمشکنی کرد تا شاهد اتفاق قابل توجهی در تیم ملی باشیم. شنبه شب لیست ۲۶ نفره تیم ملی برای فیفادی پیشرو اعلام شد و در اتفاقی غیرمنتظره نام علیرضا جهانبخش در میان دعوت شدهها نیست. رسانه رسمی فدراسیون فوتبال در توضیح عدم دعوت از کاپیتان تیم ملی نوشت: «با هماهنگی و همفکری سرمربی تیم دندر بلژیک و سرمربی تیم ملی تصمیم بر حضور علیرضا جهانبخش در فرایند آمادهسازی تیم باشگاهیاش در فیفادی نوامبر گرفته شد تا عدم حضور این بازیکن در تمرینات پیش فصل برطرف شده و با توجه به رویکرد تمرینات تیم ملی بر آمادهسازی تاکتیکی جهت ۲ مسابقه در فیفادی آبان، تمرکز روی جهانبخش جهت توسعه آمادگی جسمانی باشد تا با فرم کامل آمادگی بدنی و قرار گرفتن در شرایط بازی بیشتر، در اختیار تیم ملی ایران قرار بگیرد.»
بدین ترتیب تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی راهی تورنمنت العین با حضور ۴ تیم ایران، مصر، کیپورد و ازبکستان میشود که برخلاف تمام اردوهای پیشین، جهانبخش همراه شاگردان قلعهنویی نخواهد بود. نکته تأمل برانگیز این است که علیرضا جهانبخش در تمام ماههای گذشته که اتفاقا بدون تیم باشگاهی بود، عضوی ثابت محسوب میشد و همین موضوع باعث انتقاداتی از سرمربی تیم ملی شده بود. اگر دلیل اعلام شده توسط فدراسیون را مبنا قرار دهیم، حال سؤال این است که چطور علیرضا جهانبخش بدون آمادگی بدنی لازم در اردوهای تیم ملی حضور داشت و حتی در چند بازی هم به میدان رفت؟ حالا که کاپیتان صاحب تیم باشگاهی شده دیگر قلعهنویی و دوستانش دغدغه خاصی ندارند! در هر حال جهانبخش تمام ماههای گذشته را با برچسب کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران پشت سرگذاشت و در اردوها حاضر بود که بدیهی است در کنار رزومه خودش، نکته مهمی برای باشگاههای خواهان جذب او محسوب میشد.
در این میان نکته قابل توجه دیگری هم وجود دارد که نباید آن را نادیده گرفت؛ احتمالاً کادرفنی تیم ملی و در رأس آن قلعهنویی تصمیم گرفتهاند با هدف محافظت و کمک به یکی از ستارههای خود، جهانبخش را برای فیفادی پیشرو دعوت نکنند تا همانطور که عنوان شده او به همراه تیم باشگاهی جدیدش، تمرین کند و از لحاظ بدنی آمادهتر شود [و احتمالاً بتواند در قالب تیمی دندر و ترکیب این تیم بلژیکی جایگاهی برای خودش دست و پا کند]. خیلی هم خوب است که کادرفنی تیم ملی در فاصله چند ماه تا جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیماتی در راستای محافظت و پیشرفت ستارههای فوتبال ایران میگیرد، اما در این شرایط، سیاست یک بام و دو هوا توی ذوق میزند. برای مثال، امیر قلعهنویی قید یکی از ستارهها که تیم ملی در پست او دارای مشکل است را خیلی ساده زد؛ هرچند هیچکس از رفتار احمد نوراللهی که منجر به حذف همیشگی او از تیم ملی شد، دفاع نمیکند، اما در عین حال بسیاری از کارشناسان در اظهارنظرهای مختلف تأکید کردند که میشود این موضوع را صرفاً برای مصلحت تیم ملی، به شکلی مدیریت کرد.
در واقع اگر قلعهنویی و اعضای کادرفنیاش نگاهی یکسان به فوتبال ایران و بازیکنانش دارند، بهتر است در چنین اتفاقاتی مدیریت درست و اصولی خود را با محوریت مصلحت تیم ملی، به نمایش میگذاشتند. آن هم درباره بازیکنی که در تمام سالهای گذشته، میان اهالی فوتبال به عنوان بازیکنی با اخلاق شناخته میشد و حواشی زیادی از او شاهد نبودهایم. همین چند روز پیش که الکلاسیکو میان رئالمادرید و بارسلونا برگزار شد، وینیسیوس جونیور بعد از تعویض رفتار و حرکاتی مقابل دوربینها به نمایش گذاشت که حتی بسیاری از رسانهها و کارشناسان اسپانیا هم انتظار برخوردی جدی با او از سوی ژابی آلونسو داشتند، اما سرمربی رئال مادرید (احتمالاً با درنظر گرفتن مصلحت تیمش)، برخوردی حرفهای و صبورانه با این بیاحترامی ستاره تیمش داشت. جالب اینکه ستاره برزیلی رئال مادرید بابت رفتاری که در حین تعویض شدنش در جریان بازی با بارسلونا داشت، عذرخواهی کرد اما نکتهای که مورد توجه زیادی قرار گرفت، نام نبردن از آلونسو - به عنوان کسی که مستقیماً مورد توهین وینی قرار گرفت - برای عذرخواهی بود؛ در حالی که حتی نام رئیس باشگاه هم توسط او عنوان شد!
علیرضا جهانبخش طی دو سال اخیر، تا نیم فصل تیم باشگاهی نداشت، اما در تمامی اردوها به تیم ملی دعوت شد. خیلیها که منتقد این اتفاق بودند، این ماجرا را به دوستی کاپیتان تیم ملی با سرمربی میدانستند و حتی اشارهای به حضور جهانبخش و مهدی طارمی در مدرسه فوتبال امیر قلعهنویی و تبلیغ آن داشتند. با تمام این اوصاف، تیم ملی ایران در اولین مسابقه در تورنمنت پیشرو به مصاف کیپورد میرود و در صورت کسب پیروزی، در دیدار فینال برابر برنده تیمهای ملی مصر و ازبکستان قرار خواهد گرفت. طرفداران تیم ملی ایران امیدوارند تیم تحت هدایت امیر قلعهنویی در این مسابقه به برتری رسیده و در سمت دیگر نیز تیم ملی مصر راهی فینال شود تا شاهد یک تقابل جذاب با بازیکنان بزرگ و بینالمللی این حریف آفریقایی باشیم. هایک میلکون، سرمربی دندر، در پایان بازی اخیر تیمش گفت: «جهانبخش بازیکنی با تجربه فراوان است که مشتاق بازگشت به سطح بالای خود با نیمنگاهی به جام جهانی است.» اما احتمالاً بازیکنی که بدون داشتن تیم، جایگاهی ویژه در اردوهای تیم ملی داشته، نگاهش هم به جام جهانی ویژه است و نیم نگاه نیست.