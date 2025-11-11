۵۰۰ اتوبوس برقی در تهران فعال است / احتمال تعطیلی علاءالدین

نایب‌رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: طیفی از ناایمنی‌ها در پاساژ علاءالدین رفع نشده است و این موجب شده هنوز تاییدیه ایمنی را اخذ نکرده باشد؛ دادستانی نیز در این باره باید ورود کند اما با ادامه این روند، دور از ذهن نیست که شاهد تعطیلی این ساختمان باشیم.

به گزارش تابناک، مهدی بابایی امروز (سه‌شنبه) در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به آلودگی هوا در شهر تهران اظهار کرد: در این دوره مدیریت شهری توسعه حمل و نقل عمومی در قالب خرید اتوبوس، خرید واگن و برقی سازی حمل و نقل در اولویت قرار گرفت؛ تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه اتوبوس جدید خریداری و بیش از ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس نیز نوسازی و اورهال شد. همچنین در راستای اقدامات مدیریت شهری اولین بار در تهران از اتوبوس‌های برقی استفاده شد؛ تاکنون بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی در تهران فعال هستند و براساس قرارداد با کشور چین این تعداد نیز به مرور افزایش پیدا می‌کند. براساس این اقدامات بعد از این دوره مدیریت شهری هم به تعداد ناوگان برقی حمل و نقل اضافه خواهد شد.

ورود رام‌های جدید قطار و به روزرسانی واگن‌های مترو

وی در خصوص وضعیت قراردادهای واگن‌ها با کشور چین گفت: توسعه واگن‌های مترو از دیگر اقدامات مدیریت شهری بود و در این دوره قرارداد ۱۰۸۰ واگن با کشور چین بسته شد و در کنار آن قرارداد ۱۱۳ واگن داخلی هم بسته شد که یک رام آن به تحویل داده شد و در خطوط در حال فعالیت است. همچنین دو رام دیگر هم آماده بهره‌برداری است و طی روزهای آینده کار خود را آغاز می‌کند. طبق برنامه زمان بندی دو رام قطارهای خارجی هم به سرویس متروی تهران اضافه خواهد شد. بیش از ۵۰ درصد از رام‌های قبلی هم اورهال و به روز رسانی شده است.

ورود اتوبوس‌های دوکابین به پایتخت تا پایان بهمن

بابایی درباره وضعیت سیاهه انتشار جدید آلودگی هوا گفت: سیاهه انتشار جدید باید احصا شود تا ببینیم تاثیرات مثبت بوده یا نه اما رویکرد توسعه حمل و نقل پاک حتما تاثیرگذار بوده است؛ قراردادی که در این دوره برای خرید واگن‌های مترو بسته شد، به اندازه کل خرید ۲۵ سال گذشته شورای شهر بوده است. دلیل تاخیر در ورود متروها بروکراسی‌های اداری است که حتما کمک دولت را می‌طلبد؛ با این حال دیگر مشکلات حل شده و سیر تولید این واگن‌ها به صورت انبوه ادامه پیدا خواهد کرد. اصل کار این است که واگن‌ها به هر حال به ایران برسد که این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین امیدوار هستیم اتوبوس‌های دوکابین هم تا بهمن ماه وارد خطوط شوند.

کاهش ۲۳ درصدی آلاینده‌های شهر تا سال ۱۴۰۱

وی با بیان این‌که آخرین سیاهه انتشار در سال ۹۶ منتشر شده و برهمین اساس شهرداری در این دوره مدیریت شهر موظف شد سیاهه انتشار جدید را تهیه کند، گفت: این سیاهه انتشار تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته است و بررسی‌ها در حال اتمام است. براساس آخرین سیاهه انتشار در سال ۱۴۰۱، مجموع آلاینده‌ها از ۷۰۱ هزار تن در سال ۱۳۹۶ به ۵۳۷ هزار تن در سال ۱۴۰۱ رسیده و این یعنی حدود ۲۳ درصد مجموع آلاینده‌ها کاهش پیدا کرده است. شاخص‌های سنجش آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ به روز رسانی و سخت گیرانه تر شد؛ لذا این مساله باعث شد تعداد روزهای آلوده تغییر محسوسی ندارد اما سیاهه انتشار می‌گوید از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ آلودگی تهران ۲۳ درصد کاهش داشته است.

نایب رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اضافه کرد: منابع متحرک در سال ۹۶ حدود ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران را به خودش اختصاص می‌داده اما در سیاهه انتشار سال ۱۴۰۱، ۷۵ درصد از آلودگی را در بر گرفت و کاهش حدود ۱۰ درصدی را شاهد بودیم. آلودگی نیروگاه‌ها از ۵ درصد به ۱۰.۸۵ درصد رسیده که رشد حدود ۶ درصدی را داشتیم و این آمار استفاده از مازوت در آن سال‌ها را نشان می‌دهد. این آمارها ثابت می‌کند باید توجه جدی‌ مدیران به موضوع منابع متحرک بیشتر باشد. با این حال انتقال ریزگردها به تهران تاثیرات زیادی را در آلودگی‌ هوا داشته که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه‌ بوده است.

احتمال تعطیلی پاساژ علاءالدین به دلیل ناایمنی ساختمان

رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت ناایمنی پاساژهای شهر تهران تصریح کرد: در ده روز گذشته دو پاساژ شانزلیزه و آلومینیوم در شهر تهران پلمب شد چرا که فرآیند ایمنی آن‌ها با کندی پیش می‌رفت. با تعهدی که از مالکین گرفته شد، به صورت موقت رفع پلمب صورت گرفت تا روند ایمنی شدن این ساختمان‌ها به نتیجه برسد.

نایب رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: همچنین پاساژ علاءالدین تاحدودی ایمنی‌ها را رفع کرده اما طیفی از ناایمنی‌ها در این ساختمان هنوز رفع نشده است و این موجب شد هنوز تاییدیه ایمنی را اخذ نکرده باشد. دادستانی نیز در این خصوص باید ورود کند اما با ادامه این روند دور از ذهن نیست که شاهد تعطیلی این ساختمان باشیم چرا که باوجود تردد زیاد شهروندان مجموعه بسیار ناایمنی است؛ اگر شهروندان جان خودشان را دوست دارند وارد این مجموعه نشوند.