پیام آمریکا به ایران برای شروع مذاکرات؛ «امنیت ملی» خط قرمز تهران

ایران اعلام کرده حاضر به مذاکره با آمریکا درباره موضوع هستهای در شرایط برابر و بدون هیچ گونه پیش شرطی است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه ایران در اظهاراتی در دوازدهمین «نشست راهبردی ابوظبی» روز سهشنبه ۲۰ آبان اعلام کرد که ایالات متحده از طریق برخی کشورهای واسطه، پیامهای متناقضی درباره مذاکرات هستهای برای تهران ارسال میکند. او تأکید کرد که جمهوری اسلامی در موضوع امنیت ملی هیچگونه مصالحه یا مماشاتی را نمیپذیرد.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط ایران برای مذاکره با غرب چیست، گفت «کانالهای زیادی وجود دارد، اما پیامها کمتر قابل اعتماد هستند. گاهی اوقات درخواستهای بیش از حدی از کانالهای مختلف ارسال میشود و پاسخ ایران یک «نه» قاطع است.»
وی تاکید کرد «هیچ کشوری در جهان در خصوص امنیت ملی خود مصاحله نمیکند. این دقیقاً پیامی است که ایران میفرستد: اگر طرف مقابل بخواهد از طریق دیپلماسی به آنچه که نتوانسته از طریق حمله نظامی به دست آورد، برسد، پاسخ ایران منفی است؛ آنها نمیتوانند آنچه را که از طریق حمله نظامی علیه ایران نتوانستند به دست آورند، از طریق دیپلماسی به دست بیاورند.»
معاون وزیر خارجه ایران گفت «و این بسیار منطقی است. ایران یک بازیگر منطقی است که سیاست خارجی خود را بر اساس دغدغهها و پایههای مشروع خود شکل میدهد.»
خطیبزاده با ابراز افتخار نسبت به برنامه هستهای ایران که به طور کامل در داخل کشور توسعه یافته است بار دیگر بر موضع رسمی تهران تأکید کرد و گفت ایران بهدنبال ساخت یا دستیابی به بمب هستهای نیست و آماده است برای اطمینانبخشی به جامعه جهانی در این زمینه همکاری کند.
خطیبزاده با این حال تاکید کرد «با اینحال دیپلماسی تنها راهحل است. در ادامه مسیر به دیپلماسی نیاز داریم و دیپلماسی داد و ستد است. دیپلماسی باید بر پایه برابری، احترام و کنار گذاشتن هرگونه استدلال نادرست و فریب باشد.».
معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد «این ۱۲ روز تجاوز علیه ایران، آزمایشگاهی از استدلالهای نادرست و توهمآفرینی توسط اسرائیلیها و آمریکاییها بود.
او همچنین افزود که پیامهای متناقضی که واشنگتن از طریق طرفهای ثالث به تهران منتقل میکند، روند مذاکرات را پیچیده کرده است؛ با این حال ایران همچنان برای دستیابی به یک توافق پایدار، متوازن و متضمن منافع متقابل آمادگی دارد.
خطیبزاده در بخشی از سخنان خود در خصوص سیاست خارجی فعلی ایران توضیح داد «دو نکته مهم را متذکر میشوم. اول اینکه، عناصر تداوم و تغییر وجود دارد، زیرا ۱۲ روز تجاوز بسیاری از واقعیتهای میدانی را دگرگون کرده است و تغییر پس از این ۱۲ تجاوز شکل گرفت».
وی توضیح داد «همانطور که میدانید، اسرائیل عملیات ترور در ایران را آغاز کرد و در میانه شب فرماندهان ما را در حالی ترور کرد که نه در اتاق عملیات بودند و نه در خط مقدم جنگ بلکه در کنار خانوادههایشان حضور داشتند. این یک ترور محض است».
خطیبزاده ادامه داد «اسرائیل با یک عملیات اطلاعاتی و ترور آغاز کرد و سپس با آمریکا به ایران حمله نظامی کردند... در همین لحظه بود که ما به بازنگری در بسیاری از جنبهها در واکنش به این چالش فکر کردیم».
وی ادامه داد «و دوم اینکه، فراتر از این تداوم و تغییر، دو عنصر وجود دارد که سیاست خارجی ایران را تعیین میکنند: عوامل ساختاری که از ژئوپلیتیک، جغرافیا، تاریخ، هویت و بسیاری موارد دیگر ناشی میشوند؛ و همچنین عوامل موقعیتی که هماکنون در این منطقه در حال رخدادن هستند.»
خطیبزاده سپس تصریح کرد «پس این پویایی ادامه دارد و اینها مسائلی است که ما با دقت در حال بررسی آنها هستیم.
خطیب زاده در سفر به ژاپن هم عنوان کرده بود، در شرایط عدم اعتماد فعلی، مقام معظم رهبری چارچوبها را به طور جامع ترسیم کردهاند و در همان مسیر حرکت خواهیم کرد، اما بدانند که نتیجه هرگز تسلیم نخواهد بود. وی گفت ما هرگز از دیپلماسی رویگردان نبودهایم، اما این ما نیستیم که باید حسن نیت خود را ثابت کنیم.
معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن باصطلاح ساز و کار پس گشت، از نظر حقوقی، سیاسی و راهبردی یک خطای جدی بود که هم هم اصل و هم آثار آن غیر قانونی است و تنها آنها را بی اعتبار و از مدار دیپلماسی خارج کرده است.
او تاکید کرد که از نظر موازین حقوقی، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسیده است و ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دو عضو دائم شورای امنیت که بر این امر صحه گذاشتهاند، صدای جامعه بین المللی هستند.
رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی گفت از هیچ احتمالی در آینده غافل نیستیم و در دفاع قدرتمندانه از حاکمیت ملی و مردم ایران مصمم هستیم. وی نتیجه گرفت باید بر سلطه طلبی و قلدرمآبی در روابط بین المللی از طریق همکاری در چارچوبهای چندجانبه فائق بیاییم.
خطیب زاده همچنین در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه «ان اچ کی» ژاپن، در پاسخ به سوالات خبرنگار ارشد این شبکه، ضمن تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از منافع و حقوق خود در چارچوبهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: اگر آمریکا با اراده واقعی برای دستیابی به توافق از موضعی برابر وارد شود، با احترام سخن بگوید و از توهماتی که در ذهن دارد دست بردارد، همه چیز قابل تحقق خواهد بود.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هم ۱۸ آبان اعلام کرد که از نظر ایران فعلا «هیچ امکانی» برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد. او دلیل این موضع را نبود «رویکرد مثبت یا سازندهای» از سوی آمریکا دانست.
وزیر خارجه ایران همچنین افزود: «هر زمان که آنها برای مذاکرهای بر اساس پایه برابر برای یک توافق سودمند برای هر دو طرف آماده باشند، مذاکره میتواند ممکن باشد و ایران میتواند آن را مورد بررسی قرار دهد.»
در این راستا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران نیز ۱۶ آبان در نشست با «فعالان اقتصاد دیجیتال» گفت: «میگویند بیایید برنامه موشکی را با هم بحث کنیم؛ خب بحث کردیم، اسرائیل را مجهز کنند بعد به ما بگویند موشک نداشته باش و دفاع هم نکن. بعد هر وقت که دلش خواست بیاید ما را بمباران کند.»
به گزارش تابناک، بر این اساس ایران هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا را محدود به برنامه هستهای میداند. در این زمینه نیز ایران خواهان حفظ برنامه غنی سازی اورانیوم است در حالی که آمریکا بر موضع حداکثری خود مبنی بر «غنی سازی صفر» تأکید دارد.
ایران غنی سازی اورانیوم را حق خود ذیل NPT میداند و در توافق برجام نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. بر همین اساس ایران، به رغم فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی طرف غربی، در برجام باقی مانده است.
ایران غنی سازی را در راستای نیاز و برای مصارف داخلی غیر نظامی خود لازم دارد. در این راستا، آیت الله خامنهای رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود فرمودند: «غنیسازی را کشورهایی که میخواهند سلاح هستهای درست کنند، تا ۹۰ درصد خلوص هم میبرند؛ ما، چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم تولید سلاح هستهای هم داریم، تا آن سطح بالا نبردیم. ما تا ۶۰ درصد غنیسازی کردیم که رقم بسیار بالایی است، رقم بسیار خوبی است و برای برخی از کارهای موردنیازمان در کشور لازم است. ما یکی از ۱۰ کشور دنیا هستیم که این توانایی را داریم. در میان بیش از ۲۰۰ کشور دنیا، فقط ۱۰ کشور قادر به غنیسازی هستند و ایران اسلامی یکی از این ۱۰ کشور است.»
همچنین این تحولات در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، روز ۱۵ آبان در دیدار با رهبران کشورهای آسیای مرکزی گفته بود که ایران از کاخ سفید پرسیده که آیا ممکن است تحریمها برداشته شود یا نه. او افزود که مایل است که به این تقاضاها گوش دهد و به گفته او امکان رفع این تحریمها وجود دارد.
او پیشتر هم مدعی شده بود در صورتی که ایران رفتار صلحجویانه نشان دهد و از اقدامات تهدیدآمیز دست بردارد، آماده لغو تحریمهای تهران است.
همچنین در ۱۳ آبان، حساب وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده همچنان مصمم به ترویج دیپلماسی، پاسخگویی و آرمانهای مردم ایران برای آیندهای روشنتر است.»
به گزارش تابناک، ادعاهای مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور این کشور در حالی است که ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دوم ترامپ، ۵ دور مذاکره انجام داده بودند و دو روز قبل از شروع دور ششم مذاکرات، رژیم صهیونیستی و در ادامه آمریکا حملاتی را علیه تاسیسات هستهای ایران انجام دادند.
نکته جالب اینکه ترامپ اخیرا صراحتا اعلام کرده است که «تا حد زیادی» در حمله اسرائیل به ایران در جنگ ۱۲ روزه نقش داشته است.
رئیسجمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفته بود: «اول اسرائیل حمله کرد. آن حمله خیلی خیلی قدرتمند بود. من خیلی زیاد مسئول آن بودم.»
جنگ ۱۲ روزه میان ایران، اسرائیل و آمریکا روز ۲۳ خرداد با حملات اسرائیل آغاز شد. رژیم صهیونیستی در این حملات چندین تأسیسات هستهای و نظامی ایران را هدف قرار داد و همزمان چندین فرمانده ارشد نظامی و دانشمند هستهای ایران را ترور کرد.
ایران ساعاتی بعد با شلیک بیش از ۴۰۰ موشک بالستیک و پهپاد به تلآویو حیفا و پایگاههای نظامی اسرائیل پاسخ داد.
آمریکا از روز اول با رهگیری موشکها از اسرائیل دفاع کرد در روز نهم این حملات به اسرائیل پیوست و مستقیماً سه سایت هستهای ایران را بمباران کرد.