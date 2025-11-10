سوءاستفاده از خلاءهای نظارتی در سامانه بازارگاه، منجر به کلاهبرداری بزرگ از دامداران و مرغداران شد؛ به طوری که در این تخلف آشکار، واردکنندگان با روش «خالیفروشی» و ثبت اطلاعات غیرواقعی، بیش از یک میلیون تُن نهاده دامی را پیشفروش کردهاند؛ درحالیکه کالایی در انبار برای توزیع وجود نداشته و پول آن از قبل به جیب سوداگران رفته است.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تابناک درخصوص تخلفات واردکنندگان نهادههای دامی گفت: اگر واردکننده ثبت سفارش انجام میدهد، اما کالا را وارد نمیکند، باید پیگیری کنیم و نباید موضوع رها شود. شنیده بودم فردی در حالی که اصلاً قصد واردات ندارد، ثبت سفارش میکند و بعد میزان ثبت سفارش خود را به فروش میرساند که یکی از نقدهای جدی که در این حوزه مطرح است و مردم نیز مراجعات مشابهی به ما دارند، بحث ثبت سفارشهاست.
نجم آبادی تاکید کرد: ثبت سفارش در حوزه جهاد کشاورزی حتی منجر به برکناری مسئول مربوطه در این حوزه شد و متاسفانه شکایتهای زیادی مبنی بر اینکه افراد ثبت سفارشها را میگیرند و سپس آن را میفروشند، وجود دارد که این موارد نقدهایی است که وارد است و بارها از وزیر خواستهایم که این موضوعات را با دقت بیشتری پیگیری کند؛ کمااینکه این مسئله منجر به برکناری مسئولی که برای آن قسمت انتخاب شده بود نیز شد.
او در ادامه افزود: در حوزه ثبت سفارش همه چیز باید شفاف باشد و نباید هیچ تاریکخانهای در ثبت سفارشها وجود داشته باشد به طوری که اگر کوچکترین تاریکخانهای وجود داشته باشد، اتفاقات ناگواری رخ میدهد البته مردم در مورد این مساله معترض هستند و به وزیر هم این موارد گوشزد شده است.
نجم آبادی به فرآیند طولانی تخصیص و تأمین ارز اشاره کرد و گفت: نباید افراد را معطل تخصیص ارز کرد، اما بارها در بانک مرکزی دیده شده که عده زیادی برای تأمین ارز چانهزنی میکنند درصورتی که باید قاعده حاکم باشد.
پیش تر تابناک در گزارشی با عنوان ثبت سفارشها به «محل رانت و چانهزنی» تبدیل شدهاند به بحران نابسامانی و رانت در روند ثبت سفارش کالا پرداخته بود.
قیمت مرغ و گوشت را چه عاملی گران کرد؟
ازسویی دیگر، سردار حسـین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، درمورد کمبود کالای اساسی و افزایش قیمت کالا گفت: عرضه کم نهادهای دامی باعث افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار شده است که در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که یکی از علتهای اصلی این موضوع احتکار نهادهای دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی است که با توجه به حساسیت موضوع و اطلاعات به دست آمده جلوگیری از این مساله در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا معتقد است: با بهرهگیری از سامانهها و در اقدامی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد؛ یک شرکت در تهران که در حوزه وارد کردن نهادهای دامی فعالیت دارد مقدار ۱۳ هزار تُن انواع نهادهای دامی از نوع کنجاله، سویا، ذرت و جو را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده است که در شرایطی که شاهد جنگ تمام عیار دشمنان علیه مردم و کشورمان هستیم اینگونه اقدامات مجرمانه در حقیقت به معنای آب به آسیاب دشمن ریختن است.
رحیمی افزود: وزارت جهاد کشاورزی نظارت کافی در مورد بازارگاه که نهادههای دامی در آن ثبت میشوند نداشته و در این سامانه واردکنندگان اقدام به خالیفروشی کردهاند؛ درحالی که هنوز نهادهای بارگیری نشده واردکننده پیشاظهاری میکند و کوتاژ میگیرد و با کوتاژ غیرواقعی نهاده را در بازارگاه بارگذاری میکنند و نهاده را به دامدار و مرغدار میفروشند بیش از یک میلیون تن انواع نهاده خالیفروشی شده است، واردکننده پول نهاده را گرفته، اما نهادهای توزیع نشده است.