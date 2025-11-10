میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

«مجوز واردات» تبدیل به کالای فروشی شد! / چانه زنی‌های مشکوک برای تخصیص ارز 

جزئیات جدیدی از تخلفات گسترده در فرآیند ثبت سفارش نهاده‌های دامی برداشته شد درحالی که گفته می شود مجوزهای واردات به‌جای انجام وظیفه اصلی، در بازار سیاه خرید و فروش می‌شده است و این فساد سیستمی منجر به اعتراضات متعدد مردمی و برکناری مسئول مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی شده است .
کد خبر: ۱۳۳۹۳۶۷
| |
515 بازدید

«مجوز واردات» تبدیل به کالای فروشی شد! / چانه زنی‌های مشکوک برای تخصیص ارز 

سوءاستفاده از خلاء‌های نظارتی در سامانه بازارگاه، منجر به کلاهبرداری بزرگ از دامداران و مرغداران شد؛ به طوری که در این تخلف آشکار، واردکنندگان با روش «خالی‌فروشی» و ثبت اطلاعات غیرواقعی، بیش از یک میلیون تُن نهاده دامی را پیش‌فروش کرده‌اند؛ درحالی‌که کالایی در انبار برای توزیع وجود نداشته و پول آن از قبل به جیب سوداگران رفته است.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با تابناک درخصوص تخلفات واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: اگر واردکننده ثبت سفارش انجام می‌دهد، اما کالا را وارد نمی‌کند، باید پیگیری کنیم و نباید موضوع رها شود. شنیده بودم فردی در حالی که اصلاً قصد واردات ندارد، ثبت سفارش می‌کند و بعد میزان ثبت سفارش خود را به فروش می‌رساند که یکی از نقد‌های جدی که در این حوزه مطرح است و مردم نیز مراجعات مشابهی به ما دارند، بحث ثبت سفارش‌هاست.

نجم آبادی تاکید کرد: ثبت سفارش در حوزه جهاد کشاورزی حتی منجر به برکناری مسئول مربوطه در این حوزه شد و متاسفانه شکایت‌های زیادی مبنی بر اینکه افراد ثبت سفارش‌ها را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند، وجود دارد که این موارد نقد‌هایی است که وارد است و بار‌ها از وزیر خواسته‌ایم که این موضوعات را با دقت بیشتری پیگیری کند؛ کمااینکه این مسئله منجر به برکناری مسئولی که برای آن قسمت انتخاب شده بود نیز شد.

او در ادامه افزود: در حوزه ثبت سفارش همه چیز باید شفاف باشد و نباید هیچ تاریکخانه‌ای در ثبت سفارش‌ها وجود داشته باشد به طوری که اگر کوچک‌ترین تاریکخانه‌ای وجود داشته باشد، اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد البته مردم در مورد این مساله معترض هستند و به وزیر هم این موارد گوشزد شده است.

نجم آبادی به فرآیند طولانی تخصیص و تأمین ارز اشاره کرد و گفت: نباید افراد را معطل تخصیص ارز کرد، اما بار‌ها در بانک مرکزی دیده شده که عده زیادی برای تأمین ارز چانه‌زنی می‌کنند درصورتی که باید قاعده حاکم باشد.

پیش تر تابناک در گزارشی با عنوان ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند به بحران نابسامانی و رانت در روند ثبت سفارش کالا پرداخته بود. 

قیمت مرغ و گوشت را چه عاملی گران کرد؟

ازسویی دیگر، سردار حسـین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، درمورد کمبود کالای اساسی و افزایش قیمت کالا گفت: عرضه کم نهاد‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار شده است که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که یکی از علت‌های اصلی این موضوع احتکار نهاد‌های دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی است که با توجه به حساسیت موضوع و اطلاعات به دست آمده جلوگیری از این مساله در دستور کار قرار گرفت.

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا معتقد است: با بهره‌گیری از سامانه‌ها و در اقدامی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد؛ یک شرکت در تهران که در حوزه وارد کردن نهاد‌های دامی فعالیت دارد مقدار ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی از نوع کنجاله، سویا، ذرت و جو را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده است که در شرایطی که شاهد جنگ تمام عیار دشمنان علیه مردم و کشورمان هستیم اینگونه اقدامات مجرمانه در حقیقت به معنای آب به آسیاب دشمن ریختن است.

رحیمی افزود: وزارت جهاد کشاورزی نظارت کافی در مورد بازارگاه که نهاده‌های دامی در آن ثبت می‌شوند نداشته و در این سامانه واردکنندگان اقدام به خالی‌فروشی کرده‌اند؛ درحالی که هنوز نهاده‌ای بارگیری نشده واردکننده پیش‌اظهاری می‌کند و کوتاژ می‌گیرد و با کوتاژ غیرواقعی نهاده را در بازارگاه بارگذاری می‌کنند و نهاده را به دام‌دار و مرغ‌دار می‌فروشند بیش از یک میلیون تن انواع نهاده خالی‌فروشی شده است، واردکننده پول نهاده را گرفته، اما نهاده‌ای توزیع نشده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی خالی فروشی نهاده های دامی ثبت سفارش در حوزه جهاد کشاورزی قیمت گوشت قیمت گوشت قرمز قیمت مرغ نهاده های دامی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
قالیباف: در اصلاح انرژی دوباره مرتکب اشتباه نشویم
«مجوز واردات» تبدیل به کالای فروشی شد! / چانه زنی‌های مشکوک برای تخصیص ارز 
ظریف: شورای امنیت‌ ملی از من خواست فعلاً سکوت کنم
«ظفر»، «پایا» و «کوثر» در نوبت پرتاب قرار گرفتند
تیم‌ملی امشب راهی امارات می‌شود؟
پاسخ فدراسیون فوتبال به اعتراض پرسپولیس
ساپینتو نگران بازگشت به‌موقع هافبک استقلال
احتمال پیروزی «السودانی» در انتخابات پارلمانی عراق بیشتر است/ «نوری مالکی» رقیب اصلی نخست وزیر است/ «مقتدی صدر» غایبِ حاضر انتخابات/محتوای تماس جنجالی وزرای دفاع آمریکا و عراق صحت ندارد
رفتار انسانی رضا عطاران با یک هوادار خاص را ببینید
کوشنر با مأموریت دیپلماتیک به اسرائیل برگشت
خاطرات تکان دهنده آقای بازیگر از شلاق خوردنش
باهنر: با خودی‌ها و رقبا حرف‌ مشترک زیاد داریم
حمله روزنامه اصولگرا به حسین مرعشی: نادان و احمق!
لاریجانی: پس از جنگ هم با غرب مذاکره کردیم
سخنان مهم لاریجانی درباره کاهش برد موشک‌ها و رویارویی نظامی
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cQh
tabnak.ir/005cQh