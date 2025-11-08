میلی صفحه خبر لوگو بالا
محبی نجم آبادی در گفت‌و‌گو با تابناک:

ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از نابسامانی و رانت در روند ثبت سفارش کالا گفت: شکایت‌های متعددی درباره فروش ثبت سفارش‌ها و ایجاد امتیازهای غیرقانونی به دست ما رسیده، فرایند ثبت سفارش باید کاملاً شفاف و قاعده‌مند باشد و هیچ‌گونه چانه‌زنی یا تصمیم‌گیری سلیقه‌ای در تخصیص ارز و مجوز واردات پذیرفتنی نیست.
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک و در ارتباط با صحبت‌های اخیر حجت‌الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر اینکه «اگر واردکننده ثبت سفارش انجام می‌دهد اما کالا را وارد نمی‌کند، باید پیگیری کنیم و نباید موضوع رها شود. شنیده بودم فردی در حالی که اصلاً قصد واردات ندارد، ثبت سفارش می‌کند و بعد میزان ثبت سفارش خود را به فروش می‌رساند.» اظهار کرد: یکی از نقدهای جدی که در این حوزه مطرح است و مردم نیز مراجعات معتنابهی به ما دارند، بحث ثبت سفارش‌هاست.

وی گفت: در حوزه جهاد کشاورزی، این موضوع (ثبت سفارش) حتی منجر به برکناری مسئول مربوطه در این حوزه شد.

در حوزه من، یک شرکت نسبتا بزرگی وجود دارد که حدود ۵۰۰ کانتینر سیب صادر می‌کند و ۳۰۰ کانتینر نیز به‌ صورت تهاتر موز وارد می‌کند. متأسفانه در زمانی که موز به کیلویی ۲۲۰ هزار تومان رسیده بود، هرچه این شرکت تلاش کرد تا به او اجازه دهند موزهایش را وارد کند، به او اجازه ندادند.

محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: برای مثال، در حوزه من، یک شرکت نسبتا بزرگی وجود دارد که حدود ۵۰۰ کانتینر سیب صادر می‌کند و ۳۰۰ کانتینر نیز به‌ صورت تهاتر موز وارد می‌کند. متأسفانه در زمانی که موز به کیلویی ۲۲۰ هزار تومان رسیده بود، هرچه این شرکت تلاش کرد تا به او اجازه دهند موزهایش را وارد کند، به او اجازه ندادند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه شکایت‌های زیادی داریم مبنی بر اینکه افراد ثبت سفارش‌ها را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند، افزود: اینها اعتراضات و نقدهایی است که وارد است. ما نمایندگان بارها از وزیر خواسته‌ایم که این موضوعات را با دقت بیشتری پیگیری کند؛ کمااینکه این مسئله منجر به برکناری مسئولی که برای آن قسمت انتخاب شده بود نیز شد.

واردات موز 220 هزار تومانی ثروتی یک شبه برای برخی ها ایجاد کرد

وی ادامه داد: تصور کنید همان موز با قیمت ۲۲۰ هزار تومان، در آن مقطع برای عده‌ای چه ثروت ویژه‌ای ایجاد کرد!

ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد

نباید هیچ تاریکخانه ای در حوزه ثبت سفارش ها باشد

محبی نجم‌آبادی تأکید کرد: یکی از بخش‌هایی که باید با دقت تعریفی درست برای آن داشته باشیم، حوزه ثبت سفارش‌هاست. همه چیز باید شفاف باشد و نباید هیچ تاریکخانه‌ای در ثبت سفارش‌ها وجود داشته باشد. اگر کوچک‌ترین تاریکخانه‌ای وجود داشته باشد، اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نورافکن نظارت مجلس و وزارتخانه باید بر مجموعه ثبت سفارش‌ها متمرکز باشد، افزود: مردم در این قضیه معترض هستند. من این را رسما اعلام می‌کنم و به وزیر هم این موارد گوشزد شده است.

وی گفت: در تخصیص و تأمین ارز نباید افراد را معطل کنیم. در بانک مرکزی بارها مشاهده شده که عده زیادی برای تأمین ارز چانه‌زنی می‌کنند. برای چه باید چانه‌زنی کنند؟ باید قاعده حاکم باشد.

در حوزه ثبت سفارش ها چانه زنی پذیرفته نیست

محبی نجم‌آبادی در پایان اظهار کرد: امیدوارم به‌زودی این شفافیت صورت بگیرد تا معضلات کم شود و افراد با طیب خاطر عمل کنند؛ بیایند و اطمینان داشته باشند که آیا ارز به آنها تعلق خواهد گرفت یا خیر. هیچ چانه‌زنیِ هیچ شخص حقیقی و حقوقی در ثبت سفارش‌ها نباید پذیرفته شود تا قضیه‌ای مانند چای دبش و آنچه در دولت‌های گذشته رقم خورد، دوباره تکرار نشود.

عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
عزیزم تازه فهمیدین. خسته نباشین واقعا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
ثبت سفارش حوزه کشاورزی غیر ممکن هست . به سازمان اطلاعات هم اطلاع دادیم و خواسته های غیر قانونی کارمند جهاد را گفتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
ثبت سفارش حوزه کشاورزی تقریبا بدون رابطه و حساب و کتاب غیر ممکن هست. ثبت سفارش گوشت ، حبوبات، برنج، نهاده های دامی و دانه های روغنی و ... . خیلی شیک برای هر ثبت سفارش خانم کارمند جهاد از من یک ماشین طلب میکند . زنجان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
چای دبش در دولت گذشته .....
