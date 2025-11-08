بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک و در ارتباط با صحبتهای اخیر حجتالاسلام اژهای، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر اینکه «اگر واردکننده ثبت سفارش انجام میدهد اما کالا را وارد نمیکند، باید پیگیری کنیم و نباید موضوع رها شود. شنیده بودم فردی در حالی که اصلاً قصد واردات ندارد، ثبت سفارش میکند و بعد میزان ثبت سفارش خود را به فروش میرساند.» اظهار کرد: یکی از نقدهای جدی که در این حوزه مطرح است و مردم نیز مراجعات معتنابهی به ما دارند، بحث ثبت سفارشهاست.
وی گفت: در حوزه جهاد کشاورزی، این موضوع (ثبت سفارش) حتی منجر به برکناری مسئول مربوطه در این حوزه شد.
محبی نجمآبادی تصریح کرد: برای مثال، در حوزه من، یک شرکت نسبتا بزرگی وجود دارد که حدود ۵۰۰ کانتینر سیب صادر میکند و ۳۰۰ کانتینر نیز به صورت تهاتر موز وارد میکند. متأسفانه در زمانی که موز به کیلویی ۲۲۰ هزار تومان رسیده بود، هرچه این شرکت تلاش کرد تا به او اجازه دهند موزهایش را وارد کند، به او اجازه ندادند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه شکایتهای زیادی داریم مبنی بر اینکه افراد ثبت سفارشها را میگیرند و سپس آن را میفروشند، افزود: اینها اعتراضات و نقدهایی است که وارد است. ما نمایندگان بارها از وزیر خواستهایم که این موضوعات را با دقت بیشتری پیگیری کند؛ کمااینکه این مسئله منجر به برکناری مسئولی که برای آن قسمت انتخاب شده بود نیز شد.
واردات موز 220 هزار تومانی ثروتی یک شبه برای برخی ها ایجاد کرد
وی ادامه داد: تصور کنید همان موز با قیمت ۲۲۰ هزار تومان، در آن مقطع برای عدهای چه ثروت ویژهای ایجاد کرد!
نباید هیچ تاریکخانه ای در حوزه ثبت سفارش ها باشد
محبی نجمآبادی تأکید کرد: یکی از بخشهایی که باید با دقت تعریفی درست برای آن داشته باشیم، حوزه ثبت سفارشهاست. همه چیز باید شفاف باشد و نباید هیچ تاریکخانهای در ثبت سفارشها وجود داشته باشد. اگر کوچکترین تاریکخانهای وجود داشته باشد، اتفاقات ناگواری رخ میدهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نورافکن نظارت مجلس و وزارتخانه باید بر مجموعه ثبت سفارشها متمرکز باشد، افزود: مردم در این قضیه معترض هستند. من این را رسما اعلام میکنم و به وزیر هم این موارد گوشزد شده است.
وی گفت: در تخصیص و تأمین ارز نباید افراد را معطل کنیم. در بانک مرکزی بارها مشاهده شده که عده زیادی برای تأمین ارز چانهزنی میکنند. برای چه باید چانهزنی کنند؟ باید قاعده حاکم باشد.
در حوزه ثبت سفارش ها چانه زنی پذیرفته نیست
محبی نجمآبادی در پایان اظهار کرد: امیدوارم بهزودی این شفافیت صورت بگیرد تا معضلات کم شود و افراد با طیب خاطر عمل کنند؛ بیایند و اطمینان داشته باشند که آیا ارز به آنها تعلق خواهد گرفت یا خیر. هیچ چانهزنیِ هیچ شخص حقیقی و حقوقی در ثبت سفارشها نباید پذیرفته شود تا قضیهای مانند چای دبش و آنچه در دولتهای گذشته رقم خورد، دوباره تکرار نشود.