میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار: مراقب کالاهایتان باشید که قاچاقی نشوند!

تعزیرات حکومتی وظیفه دارد ضمن برخورد با متخلفان، از عملکرد سالم و شفاف واحد‌های اقتصادی نیز حمایت کند؛ بنابراین اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۸۷
| |
403 بازدید

هشدار: مراقب کالاهایتان باشید که قاچاقی نشوند!

 مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با اعلام ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای تجار و بازرگانان جهت ثبت کالا در سامانه جامع انبارها هشدار داد: از ابتدای هفته آینده، کالاهای فاقد ثبت رسمی در این سامانه کالای قاچاق تلقی شده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، داریوش جودکی یکشنبه شب با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مقررات مرتبط با شفاف‌سازی جریان کالا، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمامی تجار و بازرگانان موظف‌اند کالاهای موجود خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. عدم ثبت کالا در این سامانه، طبق ماده ۶ مکرر ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق تخلف بوده و کالاهای ثبت‌نشده به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شوند.
 
وی افزود: در حال حاضر، مهلت یک‌هفته‌ای برای ثبت کالاها در نظر گرفته شده است و پس از پایان این مهلت، بازرسی‌ها و عملیات نظارتی به‌صورت گسترده آغاز خواهد شد. همه صاحبان کسب‌وکار، از جمله انبارداران، عمده‌فروشان، شرکت‌های پخش و واردکنندگان مکلفند اطلاعات کالاهای خود را در سامانه ثبت کنند.

برخورد با محتکران و کالاهای اساسی
 
جودکی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی اعلام کرد: برخی از افراد سودجو با هدف افزایش قیمت، اقدام به نگهداری و پنهان‌سازی کالاهای اساسی مردم می‌کنند. این افراد با همکاری نهادهای نظارتی شناسایی شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها برای رسیدگی فوری به تعزیرات ارسال شده است.
 
وی تاکید کرد: بر اساس تبصره‌های قانونی، برای محتکران جریمه‌های سنگین نقدی در نظر گرفته شده است و در مواردی که احتکار منجر به کمبود کالا در بازار شود، کالاها به نفع دولت ضبط و از طریق شبکه رسمی توزیع در بازار عرضه می‌شوند.
 
تسریع در رسیدگی قضایی و هماهنگی میان نهادها
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در توضیح روند رسیدگی به تخلفات گفت: با همکاری دستگاه قضایی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازرسی وزارت صمت، روند رسیدگی به پرونده‌ها به صورت فوری انجام می‌شود. هدف، جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و کنترل جریان غیرشفاف کالا در زنجیره تأمین است.
 
وی افزود: پرونده‌های مربوط به کالاهای ثبت‌نشده یا انبارهای پنهان، در اولویت بررسی قرار دارند و احکام آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر خواهد شد.
 
تأکید بر آموزش و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی
 
جودکی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در کنار اقدامات نظارتی و قضایی، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای صاحبان واحدهای صنفی، تجار و شرکت‌های پخش برگزار می‌شود تا با الزامات قانونی و فرآیند ثبت در سامانه جامع انبارها آشنا شوند. هدف از این اقدام‌ها، پیشگیری از بروز تخلف و حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار است.
 
وی افزود: تعزیرات حکومتی وظیفه دارد ضمن برخورد با متخلفان، از عملکرد سالم و شفاف واحدهای اقتصادی نیز حمایت کند. بنابراین اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی بازرگانان و تجار درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به ثبت کامل کالاها در سامانه جامع انبارها اقدام کنند. هرگونه تأخیر یا تخطی از این قانون، تبعات قانونی دارد و در قالب پرونده قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تعزیرات کالا تهران ثبت کالا بازرسی گمرک خبر فوری
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گرفتن رضایت از شاکی با قتل دو نفر
۱.۷ میلیون تومان برای یک روز تردد!
جریمه میلیاردی برای گرانفروشی گوشت در تهران
تکلیف مرحله سوم کالابرگ چه شد؟
جریمه ۶۵ میلیاردی برای قاچاقچی بنز
نرخ تورم کالاهای وارداتی و صادراتی اعلام شد
شروع طرح نظارت تعزیرات برای ماه رمضان و نوروز
لغو ممنوعیت ترخیص برنج
شرط افزایش وام خودرو و کالا
هفت کالاي اساسي هدف تنظيم بازار ماه رمضان
ثبت کالا در سامانه جامع تجارت ضروری است
تأکید فرماندار تهران تقویت بازرسی نانوایی‌ها
ورود کالا از امارات غیرممکن شد+ تکمیلی
آزمون مهم برای نهادهای نظارتی گمرک
استفاده از شناسنامه الکترونیک کالاها اجباری شد
مبنای محاسبه گمرکی کالاها در گمرکات+جزییات
کشف بیش از ۱۱ تن گوشت اسب در سنندج
اجرای طرح ضیافت تعزیرات در تهران از امروز
نخستین مدل گوشی ممنوعه از نظر رجیستری
۴۳۵۰ بازرسی محسوس و نامحسوس از هتل‌ها
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
اسرائیل رئیسی را ترور کرد و جمهوری اسلامی هم چشمش را بست!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۵ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cPP
tabnak.ir/005cPP