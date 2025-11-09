میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
نقد و بررسی خودرو

از تویوتا کرولا کراس تا تویوتا فرانتلندر ! وقتی تویوتا در تکرار خودش گم می‌شود

تویوتا، برندی که روزگاری نماد اصالت، کیفیت ژاپنی و طراحی منحصربه‌فرد بود، حالا انگار وارد دور باطلی از تکرار و همکاری‌های بی‌روح شده؛ از «کرولا کراس» با FAW تا «فرانت‌لندر» با GAC، گویا هر بار فقط لوگو عوض می‌شود! لوگو ؟ حتی لوگو هم عوض نمیشد سری دوزی لوگو "تویوتا" را می چسبانند و همان پلتفرم قبلی با اسم جدید روی خط تولید می‌رود. اقتصادی کار کردن تا کجا؟
کد خبر: ۱۳۳۹۱۱۶
| |
1287 بازدید
|
۷

از تویوتا کرولا کراس تا تویوتا فرانتلندر ! وقتی تویوتا در تکرار خودش گم می‌شود

در نگاه اول شاید Toyota Frontlander 2025 همان کراس‌اوور جمع‌وجور آشنا باشد که قرار است نیاز بازار چین را برآورده کند، اما کافی‌ست کمی دقیق‌تر نگاه کنی تا بفهمی با همان پلتفرم، همان موتور و همان چهره‌ای روبه‌رو هستی که سال قبل روی Corolla Cross دیده بودی. فرقش چیست؟ فقط اینکه این یکی را تویوتا با GAC ساخته، نه FAW.

اما ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. تویوتا در مسیر «اقتصادی‌سازی» تولید، آن‌قدر درگیر قراردادهای منطقه‌ای و جوینت‌ونچر شده که اصالت طراحی و فلسفه‌ی مهندسی ژاپنی‌اش را به حراج گذاشته است.

از تویوتا کرولا کراس تا تویوتا فرانتلندر ! وقتی تویوتا در تکرار خودش گم می‌شود

تکرار پشت تکرار؛ وقتی پلتفرم‌ها بی‌هویت می‌شوند

به گزارش تابناک؛Frontlander روی همان پلتفرم TNGA-C ساخته شده که کرولا، کرولا کراس و چند مدل دیگر هم از آن استفاده می‌کنند. موتور ۲ لیتری با قدرت حدود ۱۷۱ اسب‌بخار، گیربکس CVT، مصرف میانگین ۵ تا ۶ لیتر و همان حس رانندگی آشنا.
خوب است؟ بله، اما جدید نیست.

در واقع Frontlander همان Corolla Cross است که کمی چهره‌اش را تغییر داده‌اند، چند خط روی بدنه کشیده‌اند و داخلش را با نمایشگر بزرگ‌تر و چند تزئین براق‌تر فروخته‌اند. همین و بس. این یعنی تویوتا به‌جای نوآوری، تصمیم گرفته نسخه‌های متعدد از یک فرمول بسازد تا بازارهای محلی را با مدل‌های ظاهراً متفاوت ولی در واقع تکراری پر کند انگار تنه اش به تن ایران خودرو و سایپا خودمان خورده !!

اینجاست که سوال اصلی مطرح می‌شود: تویوتا تا کی می‌خواهد با تکرار و همکاری‌های کم‌عمق اقتصادی، خود را در مسیر ارزان‌سازی و منطقه‌ای‌سازی گم کند؟

ببینید ما در ایران زندگی میکنیم و تویوتا رسما هیچ نقشی در آبروی ملی یا صنعت ما ندارد ، اما به عنوان یک دوستدار خودرو از این بازی تویوتا حرص تان نمی گیرد؟ خاطرت و مجله های ماشین را به یاد بیاورید ، برنامه های خودرویی دهه دهه هشتاد که بعضا از همسایه هایمان کابل میگرفتیم و نگاه میکردیم !!! 

از تویوتا کرولا کراس تا تویوتا فرانتلندر ! وقتی تویوتا در تکرار خودش گم می‌شود

وقتی تویوتا از فلسفه‌ی خودش فاصله می‌گیرد

تویوتا همیشه برندی بود که با فلسفه‌ی «Kaizen» یا بهبود مستمر شناخته می‌شد. یعنی هر نسل بهتر از قبل، هر مدل یک گام جلوتر. اما Frontlander و چند مدل اخیر دقیقاً خلاف این مسیر را می‌روند. حالا دیگر خبری از آن مهندسی سخت‌گیرانه و طراحی ژاپنی نیست. خودرو در چین طراحی و مونتاژ می‌شود، با همکاری شریک محلی GAC، برای بازاری تولید انبوه که کیفیت برایش در اولویت دوم است.

تویوتا می‌گوید این تصمیم‌ها برای کاهش هزینه و گسترش تولید جهانی است. اما به چه بهایی؟ به بهای نابودی تمایز برند. امروز اگر روبه‌روی Frontlander بایستی و کنارش Corolla Cross یا RAV4 را بگذاری، باید دقت زیادی کنی تا بفهمی کدام‌کدام است.

واقعاً آیا ارزشش را دارد که فقط به‌خاطر چند دلار ارزان‌تر ساختن، هویت برند خودت را در بازار جهانی فراموش کنی؟

بیرون Frontlander جذاب است: چراغ‌های LED، جلوپنجره‌ی بزرگ و سقف شناور، همان سبک طراحی که تویوتا این روزها در هر مدلش تکرار می‌کند. اما داخل کابین، هرچند نمایشگر ۱۰.۲۵ اینچی، سیستم تهویه دو‌منطقه‌ای و صندلی‌های راحت را می‌بینی، باز هم همان حس آشنای کابین‌های تویوتاست — کارآمد ولی بی‌هیجان.

مصرف سوخت مناسب و سیستم هیبریدی قابل‌اعتماد همچنان نقطه‌ی قوت هستند، اما این مزیت‌ها دیگر تویوتا را متمایز نمی‌کنند. چون تقریباً هر برند آسیایی دیگری حالا همان فناوری را دارد.

از تویوتا کرولا کراس تا تویوتا فرانتلندر ! وقتی تویوتا در تکرار خودش گم می‌شود

جوینت‌ونچر یا بازی با نام‌ها؟

یک‌بار تویوتا با FAW می‌شود «کرولا کراس»، یک‌بار با GAC می‌شود «فرانت‌لندر». این دیگر تنوع نیست؛ نوعی پراکندگی و بی‌هویتی است. هر کارخانه‌ی شریک، یک نام تازه می‌گذارد و همان خودرو را به بازار خودش می‌فرستد.

بله، از نظر اقتصادی شاید برای تویوتا سودآور باشد. تولید محلی یعنی مالیات کمتر، دستمزد ارزان‌تر و دسترسی سریع‌تر به بازار چین. اما از نظر اعتبار برند، نتیجه چیز دیگری است: مشتری دیگر نمی‌داند دقیقاً چه می‌خرد. آیا این همان تویوتای ژاپنی است یا نسخه‌ای بازاری و ساده‌شده برای مصرف داخلی؟ اصل مشکل من آنجایی است که همین خودرو ها که مثلا تویوتا آن ها را ساخته با قیمت میلیاردی و دقیقا با قیمت تویوتا اصل به مصرف کننده و خریدار ایرانی آنهم با منت و سود فراوان فروخته می شود ، تازه وارد کننده منت هم می گذارد و بلاگرهای خودرویی هم می گویند : تویوتا است !  آخه توی چه تایی !!!!!!!!

آلبوم عکس

وقتی برندهایی مثل هیوندای یا مزدا هنوز تلاش می‌کنند تفاوت طراحی و فلسفه‌ی مهندسی خودشان را حفظ کنند، تویوتا درگیر ساخت چند مدل یک‌شکل با نام‌های متفاوت است.  محصولاتی که دیگر جذابیت گذشته را ندارند.

Toyota Frontlander 2025 نه خودرو بدی است، نه از نظر فنی ضعیف؛ اما مشکل اینجاست که «چیزی تازه ندارد». همان ترکیب آشنا، همان حس رانندگی، همان گیربکس CVT، همان موتور ۲ لیتری و همان طراحی که در ده مدل دیگر تکرار شده است.

در دنیایی که مشتری‌ها به دنبال نوآوری، هویت و اصالت هستند، تویوتا با سیاست جوینت‌ونچرهایش بیشتر شبیه کارخانه‌ای شده که خودروهای خودش را کلون می‌کند. شاید هنوز فروش بالایی داشته باشد، اما در ذهن علاقه‌مندان به خودرو، جایگاه ویژه‌ی آن در حال فرسایش است.

ضمننا این خودرو به زودی وارد خیابان های شهر های ما در ایران می شود ، که امیدوارم خریدارنش بدانند و آگاه باشند خودرویی که می خرند تویوتا نیست ! گک است !

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تویوتا تویوتا کرولا کراس تویوتا فراتنلندر واردات خودرو خودرو چینی ماشین کلیک
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
می‌توان درباره حضور ایران در پیمان دفاعی پاکستان و عربستان گفت‌و‌گو کرد/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مزدا CX-۵۰؛ انتخابی متفاوت در کفِ کراس‌اوور‌های کامپکت
آواتار ۱۲؛ آینده‌ای که از شرق برخاست
تویوتا دست پر آمد؟
سنچوری؛ لوکسی که با احترام ساخته می‌شود
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
بی‌بی لندکروز؛ افسانه‌ای که با هر چرخش، نوستالژی و مدرنیته را با هم می‌آمیزد/ نسل جدید اف جی کروز
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
وقتی ژاپنی، چینی از آب درمی‌آید؛ ماجرای نیسان سیلیفی ساخت چین
پرفروش‌ترین خودروساز جهان معرفی شد
ظاهر فریبنده، قلب اقتصادی؛ نگاهی واقع‌بینانه به تیگارد X35 ساخت بایک
قدرت در ظاهر، جسارت در مسیر؛ نگاهی فنی و بی‌تعصب به تانک 300
تویوتا فروش خودرو الکتریکی را از سر گرفت
تویوتا پرادو ۲۰۲۵؛ بازگشت غریبه‌ای آشنا به دنیای واقعی
تویوتا در روسیه ترمز برید
وانتی که می‌خواهد مردِ میدان باشد؛ بررسی فنی و واقع‌بینانه KMC T۹
تویوتا کرولا کراس؛ تقاطع سنت و نیاز بازار
تویوتا RAV4؛ SUV آرام، بالغ و بی‌ادعا که هنوز فرمان کلاس خودش را در دست دارد
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
8
پاسخ
خداوکیلی شما دیگه از تویوتا ایراد نگیییییرییید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
2
پاسخ
اینها چینی هستند بابا ! اینها که از چین وارد میشوند همه شون فیک و تقلبی هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
دقیقا خیلی کوچک پشتشون نوشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
3
پاسخ
سایپا خوبه
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
2
پاسخ
آره تو خوبی . خخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
4
پاسخ
تویوتا را بی خیال .. بی هویته.. فقط تیبا و کوویک رو بچسب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
2
پاسخ
و اما بشنوید از مونتاژ کار که ایراد از تویوتا میگیرد.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۰۱ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۷۸ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۱ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cMe
tabnak.ir/005cMe