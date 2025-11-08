به گزارش تابناک، مهران احمدی با حضور در برنامه علی ضیاء گفت: «من برای خودم دعایی کردم که گرفت. در حالی که برای همهمان پیش آمده است که صدها دعا میکنیم و هیچ کدامش نمیگیرد. من دعا کردم خدایا تا ظرفیت چیزی را ندارم آن را به من نده. خدا هم گرفت برو که برویم. من اما نمیدانستم تو وقتی ظرفیت چیزی را پیدا میکنی، به دست آوردن آن چیز، دیگر برایت خیلی باارزش نیست. یعنی دیگر عادی به نظرت میرسد. تیر خلاص را همین الان بزنم. من اگر از خطر موتور نمیترسیدم، همیشه با موتور این طرف و آن طرف میرفتم. در حالی که به نظرم آنقدر وحشتناک است که موتورسواری در تهران را از جنگ خطرناکتر میبینم».
وی افزود: «کسانی که ناچارند با موتور این طرف و آن طرف بروند، خدا حفظشان کند. برایم خیلی فرقی نمیکند بنز داشته باشم، ۲۰۶ یا موتور. آنهایی که مرا میشناسند این ظرفیت احمقانهام را هم میشناسند.»