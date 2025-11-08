تعطیلی مدارس خوزستان برای دومین روز پیاپی

عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلایندهها بر اثر فعالیتهای صنعتی، حمل و نقل شهری، سوزاندن بقایای کشاورزی و پایین بودن لایه جوی (وارونگی دما)، پایداری هوا و آتشسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز یکشنبه (۱۸ آبان)، همه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در بیشتر شهرستانهای استان خوزستان بهصورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.
وی افزود: این تصمیم شامل شهرستانهای ایذه، باغملک، صیدون، هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان نمیشود و مدارس این مناطق طبق روال عادی دایر هستند.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان گفت: ادارهها و دانشگاهها در سراسر استان خوزستان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.
وی بیان کرد: از شهروندان درخواست میشود نسبت به رعایت نکات بهداشتی بهویژه درباره گروههای حساس دقت لازم را داشته باشند.