تعطیلی مدارس خوزستان برای دومین روز پیاپی

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس برخی شهرها در پی تداوم آلودگی هوا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۲۸
| |
380 بازدید

تعطیلی مدارس خوزستان برای دومین روز پیاپی

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها بر اثر فعالیت‌های صنعتی، حمل و نقل شهری، سوزاندن بقایای کشاورزی و پایین بودن لایه جوی (وارونگی دما)، پایداری هوا و آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز یکشنبه (۱۸ آبان‌)، همه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در بیشتر شهرستان‌های استان خوزستان به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

وی افزود: این تصمیم شامل شهرستان‌های ایذه، باغملک، صیدون، هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان نمی‌شود و مدارس این مناطق طبق روال عادی دایر هستند.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان گفت: اداره‌ها و دانشگاه‌ها در سراسر استان خوزستان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.

وی بیان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود  نسبت به رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه درباره گروه‌های حساس دقت لازم را داشته باشند. 

خوزستان آلودگی هوا مدارس تعطیلی اهواز آبادان خرمشهر هورالعظیم آتش سوزی دود
