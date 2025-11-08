هشدار جنگی پنتاگون: آمریکا باید آماده باشد

به گزارش تابناک به نقل از اکونومیک تایمز، «پیت هگست» وزیر جنگ ایالات متحده اظهار داشت که اکنون شرایطی مشابه سال ۱۹۳۹، پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، شکل گرفته است.
او گفت: «لحظهای مانند سال ۱۹۳۹ فرا رسیده است. یا شاید، امیدوارم مانند سال ۱۹۸۱ باشد. وضعیت هر روز اضطراریتر میشود؛ دشمنان متحد میشوند و تهدیدها در حال گسترشاند. شما این را احساس میکنید و من نیز آن را احساس میکنم.»
پیت هگست، ادعا کرد: اگر ایالات متحده میخواهد از جنگ جلوگیری کند، و این دقیقاً همان چیزی است که ما میخواهیم (!)، باید از همین حالا شروع به آماده شدن کنیم.
این مقام آمریکائی افزود که به دلیل آنچه وی مدعی «شرایط نگرانکننده جهانی» است، آمریکا صنعت نظامی خود را در حالت آمادهباش کامل قرار داده است.