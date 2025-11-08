میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عربستان و ترکیه میراث ایران را به نام خود می‌زنند

رئیس موزه گل محمدی ایران گفت: عربستان گل محمدی را با عنوان رز طائف به ثبت جهانی رسانده است و ترکیه در حال ثبت عصاره گل محمدی به نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا است.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۵۲
| |
3 بازدید
عربستان و ترکیه میراث ایران را به نام خود می‌زنند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛رستگار رئیس موزه گل محمدی ایران با بیان اینکه گل محمدی گل ملی ایران است و با پیشینه‌ی چندین هزار ساله کهن میراث گرانقدر این سرزمین به شمار می‌رود گفت: سابقه‌ی دیرینه گل محمدی سبب ساز شد تا در حوزه‌های گوناگون زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی مردم عجین گردد.

رستگار عنوان کرد: عربستان گل محمدی را با عنوان رز طائف به ثبت جهانی رسانده است و ترکیه در حال ثبت عصاره گل محمدی به نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا است.

وی تصریح کرد:ایران خاستگاه و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان است و این گل از ایران به عثمانی و سپس به سوریه و از آنجا به اروپا رقته است.

وی خاطر نشان کرد: ایران با ۳۰ هزار هکتار، بزرگترین سطح کشت گل محمدی در جهان را داراست.

رئیس موزه گل محمدی ایران ثبت جهانی گل محمدی به نام ایران را ضرورت جدی خواند و گفت: صیانت از گل محمدی ایران صیانت از میراث فرهنگی و وظیفه‌ی ملی است.

رستگار گقت: ریشه شناسی واژه‌ی گل و گلاب، نمادشناسی گل محمدی در ادبیات پارسی و تجلی آن در نقاشی گل و مرغ، گل محمدی در متون تاریخ پزشکی ایران، تجلی نقش مایه گل محمدی در بافته‌های ایران، نقش گل محمدی در گیاه درمانی کهن ایران، تحلیل ریشه شناسی نقش گل محمدی در معماری ایران، گل و گلاب در سپیده دم شعر فارسی و ایران، کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان را را در همایش مورد بررسی قرار داده می‌شود؛ بنابراین گزارش ایران با سطح زیر کشت گل محمدی ۳۰ هزار هکتار هست متوسط تولید در کشت آبی و دیم ۳ تن در هکتار و کل تولید ۹۰ هزارتن است و ایران بزرگترین تولید کنند گل محمدی در جهان است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گل محمدی ایران عربستان ترکیه تنوع ژنتیکی
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران جزو ۲۰ کشور غنی ازنظر تنوع زیستی و ژنتیکی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cK0
tabnak.ir/005cK0