رئیس موزه گل محمدی ایران گفت: عربستان گل محمدی را با عنوان رز طائف به ثبت جهانی رسانده است و ترکیه در حال ثبت عصاره گل محمدی به نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛رستگار رئیس موزه گل محمدی ایران با بیان اینکه گل محمدی گل ملی ایران است و با پیشینه‌ی چندین هزار ساله کهن میراث گرانقدر این سرزمین به شمار می‌رود گفت: سابقه‌ی دیرینه گل محمدی سبب ساز شد تا در حوزه‌های گوناگون زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی مردم عجین گردد.

وی تصریح کرد:ایران خاستگاه و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان است و این گل از ایران به عثمانی و سپس به سوریه و از آنجا به اروپا رقته است.

وی خاطر نشان کرد: ایران با ۳۰ هزار هکتار، بزرگترین سطح کشت گل محمدی در جهان را داراست.

رئیس موزه گل محمدی ایران ثبت جهانی گل محمدی به نام ایران را ضرورت جدی خواند و گفت: صیانت از گل محمدی ایران صیانت از میراث فرهنگی و وظیفه‌ی ملی است.

رستگار گقت: ریشه شناسی واژه‌ی گل و گلاب، نمادشناسی گل محمدی در ادبیات پارسی و تجلی آن در نقاشی گل و مرغ، گل محمدی در متون تاریخ پزشکی ایران، تجلی نقش مایه گل محمدی در بافته‌های ایران، نقش گل محمدی در گیاه درمانی کهن ایران، تحلیل ریشه شناسی نقش گل محمدی در معماری ایران، گل و گلاب در سپیده دم شعر فارسی و ایران، کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان را را در همایش مورد بررسی قرار داده می‌شود؛ بنابراین گزارش ایران با سطح زیر کشت گل محمدی ۳۰ هزار هکتار هست متوسط تولید در کشت آبی و دیم ۳ تن در هکتار و کل تولید ۹۰ هزارتن است و ایران بزرگترین تولید کنند گل محمدی در جهان است.