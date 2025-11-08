میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاخص کل بورس امروز 17 آبان ماه

شاخص کل بورس با رشد ۲۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس امروز 17 آبان ماه

به گزارش تابناک, شاخص کل بورس با رشد ۲۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار واحد رسید.

