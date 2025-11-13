میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
نقد و بررسی خودرو

تویوتا هایلوکس GR بنزینی؛ پیکاپی که هنوز رگه‌های اصالت تویوتا را حفظ کرده است

در روزگاری که پیکاپ‌ها بیشتر به سمت برقی شدن و نرمی شهری رفته‌اند، تویوتا هایلوکس GR بنزینی هنوز هم یادآور همان روح خشن، ساده و قابل اعتماد ژاپنی است. من این نسخه را در منطقه آزاد اروند و خیابان‌های خرمشهر راندم؛ تجربه‌ای که نشان داد هایلوکس GR هنوز هم مرد جاده‌های سخت است، هرچند مدرن‌سازی‌اش بی‌نقص نبوده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۷۷
| |
490 بازدید

تویوتا هایلوکس GR بنزینی؛ پیکاپی که هنوز رگه‌های اصالت تویوتا را حفظ کرده است

 طراحی ظاهری هایلوکس GR 2025 شباهت زیادی به نسخه‌های استاندارد دارد اما با جزئیات اسپرت‌تر. جلوپنجره‌ی بزرگ با نشان GR، سپر بازطراحی‌شده، و رینگ‌های 17 اینچی تیره‌رنگ، حس قدرت و خشونت خاصی به چهره‌ی پیکاپ داده است. درون کابین اما تویوتا سعی کرده کیفیت بصری را با استفاده از دوخت قرمز روی صندلی‌ها و فرمان اسپرت بالا ببرد. با این حال، هنوز هم کیفیت مواد و متریال داخلی در حد رقبای مدرن چینی نیست.

به گزارش تابناک؛نسخه‌ی GR در چند تریم عرضه می‌شود؛ از مدل دیزلی معروف با موتور 2.8 لیتری توربو تا نسخه‌ی بنزینی با موتور 2.7 لیتری چهار سیلندر که تمرکز این گزارش روی آن است. این موتور در بازارهایی مانند استرالیا، خاورمیانه و برخی کشورهای آسیایی ارائه می‌شود و حدود 164 اسب بخار قدرت و 245 نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند که از طریق یک گیربکس شش سرعته‌ی اتوماتیک به چرخ‌های عقب یا هر چهار چرخ منتقل می‌شود.

 

اصالت و دوام در کنار کمی خشونت

حس رانندگی واقعی در جاده‌های ناهموار و دمای بالای خرمشهر نشان داد که هایلوکس هنوز همان جان‌سخت قدیمی است.

در تست رانندگی من در منطقه آزاد اروند، نسخه‌ی بنزینی هایلوکس GR عملکردی پایدار و قابل اطمینان داشت. در مسیرهای خاکی و پیچ‌های تند، بدنه کمترین لرزش را منتقل می‌کرد و فرمان دقیق‌تر از چیزی بود که انتظار داشتم. سیستم تعلیق تقویت‌شده GR واقعاً تفاوت محسوسی با نسخه‌های پایه دارد؛ کنترل ضربات و تکان‌های جاده به‌مراتب بهتر شده و در عین حال خشونت و حس پیکاپی را از بین نبرده است.

اما باید گفت این خودرو در شتاب‌گیری اولیه چندان هیجان‌انگیز نیست. موتور 2.7 لیتری بنزینی با اینکه نرم و بی‌صدا کار می‌کند، اما نسبت به وزن بالای خودرو و ساختار شاسی سنتی، گاهی کم‌جان به نظر می‌رسد. با این حال، در شرایط رانندگی معمول شهری و خارج از جاده، عملکرد آن پایدار و مطمئن است.

تویوتا هایلوکس GR بنزینی؛ پیکاپی که هنوز رگه‌های اصالت تویوتا را حفظ کرده است

گیربکسی قابل اعتماد با نقدهایی جزئی

 تجربه‌ی شخصی بدون مشکل بود، اما نقدهای جهانی از تأخیر جزئی در تعویض دنده‌ها می‌گویند.

من در رانندگی خودم هیچ‌گونه مشکل در هماهنگی موتور و گیربکس احساس نکردم. تعویض دنده‌ها نرم و دقیق انجام می‌شدند و در مسیرهای مختلف، واکنش گیربکس به پدال گاز مناسب بود. اما بررسی منابع خارجی و نقدهای تخصصی جهانی نشان می‌دهد که اکثر کارشناسان، ضمن تأیید دوام و اطمینان گیربکس، آن را از نظر «نرمی تعویض» کمی عقب‌تر از رقبا می‌دانند.

به طور خاص، گیربکس شش‌سرعته‌ی اتوماتیک تویوتا — که سال‌هاست در مدل‌های مختلف استفاده می‌شود — از نظر مهندسی برای دوام بالا طراحی شده اما در مقایسه با گیربکس‌های ۸ یا ۱۰ سرعته‌ی جدید رقبای کره‌ای و آمریکایی، تعویض‌هایش کمی «احساس‌پذیرتر» و کندتر است. منتقدان خارجی توصیف‌هایی مثل «clunkier» یا «jerky» به کار برده‌اند، اما هیچ گزارشی از خرابی فراگیر یا مشکل سیستماتیک در نسخه‌های GR بنزینی منتشر نشده است.

در حقیقت، بررسی‌ها نشان می‌دهد شکایات کاربران درباره گیربکس بیشتر مربوط به مدل‌های قدیمی‌تر یا کارکرد بالا بوده و نه این نسل جدید. تویوتا در نسخه GR جدید، کالیبراسیون تعویض‌ها را اصلاح کرده و هماهنگی گیربکس با گشتاور موتور را بهتر کرده است. به همین دلیل، می‌توان گفت تجربه‌ی رانندگی روزمره با نسخه‌ی بنزینی، ترکیبی از اطمینان، دوام و سادگی است.

آلبوم عکس 

عملکرد و مصرف سوخت؛ پایداری در برابر چالاکی

نسخه‌ی بنزینی برخلاف نسخه دیزلی که قدرت و گشتاور بیشتری دارد، بیشتر مناسب کسانی است که اولویت‌شان «دوام و نگهداری آسان» است تا قدرت مطلق. شتاب صفر تا صد این خودرو حدود 11 ثانیه است و مصرف ترکیبی‌اش نزدیک به 10.5 لیتر در هر صد کیلومتر گزارش شده است. در مسیرهای بین‌شهری اروند، مصرف واقعی حدود 11.2 لیتر بود که برای یک پیکاپ دو دیفرانسیل با این وزن، عدد بدی نیست.

در مسیرهای آفرود، عملکرد سیستم تعلیق GR و دیفرانسیل قفل‌شونده‌ی عقب، اعتماد راننده را بالا می‌برد. در خاک نرم یا سنگ‌ریزه، چسبندگی به‌خوبی حفظ می‌شود و کنترل فرمان پایدار می‌ماند.

هایلوکس GR بنزینی 2025، در عین حال که از نظر فنی شاید مدرن‌ترین پیکاپ بازار نباشد، هنوز همان «پیرمرد قابل اعتماد» تویوتاست که در شرایط سخت، هرگز تو را زمین نمی‌گذارد. نسخه‌ی بنزینی آن انتخابی است برای کسانی که از توربو و پیچیدگی‌های نگهداری موتورهای دیزلی یا هیبریدی خسته‌اند و دوام را اولویت می‌دانند.

در بازار ایران، به‌ویژه در مناطق آزاد، این خودرو بیشتر به عنوان یک گزینه‌ی خاص برای علاقه‌مندان به برند تویوتا شناخته می‌شود. با اینکه بسیاری از پیکاپ‌های چینی با امکانات بیشتر وارد میدان شده‌اند، اما حس اصالت، اطمینان و دوام مکانیکی هنوز برگ برنده‌ی هایلوکس است.

تجربه‌ی من از رانندگی با نسخه‌ی بنزینی در اروند، حس رانندگی مطمئن، قدرت کنترل بالا و هماهنگی فنی مناسب را به من منتقل کرد. شاید رقبای مدرن‌تر از نظر تکنولوژی جلوتر باشند، اما هایلوکس هنوز همان چیزی است که از نام تویوتا انتظار داری: قابل اعتماد، سخت‌جان و وفادار به فلسفه‌ی اصالت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تویوتا تویوتا هایلوکس هایلوکس ژاپن خودرو خودرو ژاپنی ماشین آفرود ماشین کلیک
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
باما خودروی تویوتای خود را کارشناسی کنید
بازگشت غول بیابان‌ها؛ تویوتا توربو تریل کروزر اف‌جی ۶۰، میراثی مدرن از گذشته‌ای خشن
سه‌تفنگدار نیمه‌ژاپنی در راه بازار خودرو
داتسون؛ از رؤیای مردمی نیسان تا خاموشی دوباره یک افسانه ژاپنی
سنچوری؛ لوکسی که با احترام ساخته می‌شود
تویوتا پرادو ۲۰۲۵؛ بازگشت غریبه‌ای آشنا به دنیای واقعی
چین از رقیب جدید تویوتا لندکروز رونمایی کرد
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
سوزوکی گرند ویتارا جدید؛ بازگشت یک نام آشنا با چهره‌ای متفاوت
مزدا EZ-۶؛ ژاپنی آرام با روح چینی
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
بی‌بی لندکروز؛ افسانه‌ای که با هر چرخش، نوستالژی و مدرنیته را با هم می‌آمیزد/ نسل جدید اف جی کروز
نقد و بررسی تویوتا هایلوکس اس‌آر5 مدل 2017
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
تویوتا RAV4؛ SUV آرام، بالغ و بی‌ادعا که هنوز فرمان کلاس خودش را در دست دارد
تویوتا کرولا کراس؛ تقاطع سنت و نیاز بازار
خودروهایی که برندهای خود را از ورشکستگی نجات دادند؛ از پژو ۲۰۵ تا مرسدس EQS
نخست وزیر ژاپن درحال تهیه پیشنهاد تجاری با امریکا
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cIn
tabnak.ir/005cIn