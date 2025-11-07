\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c\u00a0\u00a0\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u062f\u0647\u0628\u0627\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0626\u06cc\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u06a9\u0645 \u0622\u0628\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0646\u0648\u0634\u062a:\n