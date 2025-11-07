میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسامی محصولات غیرمجاز اعلام شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های آرایشی چشم و ابرو را که فاقد مجوز و ایمنی لازم هستند، اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۲۷
| |
715 بازدید
اسامی محصولات غیرمجاز اعلام شد

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تعدادی از محصولات آرایشی چشم و ابرو به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی معتبر، در گروه فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک با نقل از مهر؛ فهرست محصولات آرایشی غیرمجاز

- سرم دور چشم BALANCE

- ریمل‌های SUPER CURL و PAULA DORF

- سایه‌های چشم NAKED، DoDo Girl، ANYLADY، ROMCOM، Mini Queen beauty، Queen و PINK KEY

- خط چشم PARIS و ESTEE LAUDER

- برس زاویه‌دار ابرو SHEGLAM

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، این فرآورده‌ها به دلیل ترکیبات نامشخص و نداشتن مجوزهای رسمی بهداشتی، غیرمجاز شناخته شده‌اند و در اولویت اقدامات نظارتی قرار دارند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان غذا و دارو بهداشت استاندارد خبر فوری لوازم آرایش غیرمجاز
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار سازمان غذا و دارو؛ این محصولات را مصرف نکنید
واکنش سازمان استاندارد به موضوع آب‌های بسته‌بندی
تفاوت استفاده لوازم آرایش در ایران و اروپا
مواد ممنوعه خطرناک در مکمل‌های ورزشی معرفی شدند
فعالیت آموزشی بنیاد علمی علوم و فنون غیرمجاز است
اسامی محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز اعلام شد
اعلام اسامی فرآورده‌های غذایی غیرمجاز
اعلام اسامی خمیردندان‌های غیرمجاز توسط سازمان غذا و دارو
امپراطوری میلیون دلاری دختر ایرانی در آمریکا
راه‌های استعلام اصالت محصولات آرایشی
گلایه استاندارد از رسانه ملی
‌‌جریمه ۱۵۰ هزار تومانی در انتظار این خودروها
۱۱ فرآورده‌ آرایشی و بهداشتی غیرمجاز اعلام شد
رویکرد بهداشتی نمکی باعث استقبال نمایندگان شد
اسامی فرآورده‌های آرایشی غیرمجاز در حوزه چشم و صورت
ابراز نگرانی سازمان غذا و دارو از تداخل مسئولیت‌ها
اسامی محصولات غیرمجاز آرایش چشم
ممنوعه‌های آرایشی و بهداشتی اعلام شدند
واکنش انجمن تغذبه به آفلاتوکسینِ شیرها
5 اشتباه رایج بهداشتی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cGN
tabnak.ir/005cGN