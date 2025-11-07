اسامی محصولات غیرمجاز اعلام شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های آرایشی چشم و ابرو را که فاقد مجوز و ایمنی لازم هستند، اعلام کرد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تعدادی از محصولات آرایشی چشم و ابرو به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی معتبر، در گروه فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

- سرم دور چشم BALANCE

- ریمل‌های SUPER CURL و PAULA DORF

- سایه‌های چشم NAKED، DoDo Girl، ANYLADY، ROMCOM، Mini Queen beauty، Queen و PINK KEY

- خط چشم PARIS و ESTEE LAUDER

- برس زاویه‌دار ابرو SHEGLAM

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، این فرآورده‌ها به دلیل ترکیبات نامشخص و نداشتن مجوزهای رسمی بهداشتی، غیرمجاز شناخته شده‌اند و در اولویت اقدامات نظارتی قرار دارند.