میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سناریوهای جدید از قیمت مسکن در آینده!

بحران در بازار مسکن با رکود معاملات و کاهش ساخت‌وساز، به نقطه‌ای رسیده که نه تنها خانوارها را تحت فشار قرار داده، بلکه به یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۰۱
| |
3 بازدید
سناریوهای جدید از قیمت مسکن در آینده!

ترکیب کاهش تولید و افت معاملات، تعادل بازار مسکن را برهم زده است. در حالی که قدرت خرید خانوارها به شدت تضعیف شده، سازندگان نیز تمایلی به شروع پروژه‌های جدید ندارند و نتیجه، توقف چرخه عرضه و تقاضا در بخش مسکن است. این رکود طولانی به زیان هر دو طرف بازار تمام شده و نشانه‌های بحران را بیش از پیش نمایان کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که کشور با کمبود حدود هفت میلیون واحد مسکونی مواجه است، رقمی که اگر از اوایل دهه ۹۰ با ساخت سالانه یک میلیون واحد جبران می‌شد، امروز بحران به این نقطه نمی‌رسید.

تولید مسکن در سراشیبی سقوط

در شرایط فعلی، نابسامانی اقتصادی روند ساخت‌وساز را به حداقل رسانده است، به‌ ویژه در شهرهای بزرگ که هزینه‌ها چند برابر شده و بازدهی ساخت کاهش یافته است.

با وجود آنکه کیفیت بناها نسبت به سال‌های گذشته افت نکرده، کمیت ساخت‌وساز به شدت عقب مانده و سازندگان به دلیل نبود صرفه اقتصادی، از بازار خارج می‌شوند. این روند می‌تواند پیامدهای بلند مدت و پیچیده‌ای برای اقتصاد مسکن داشته باشد.

انباشت تقاضا هشدار جدی به سیاست‌گذاران

سیامک پیربابایی، عضو هیات مدیره انجمن صنعت ساختمان، با اشاره به حجم بالای تقاضای سرکوب‌شده تأکید می‌کند که برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد در دولت سیزدهم بر اساس مطالعات کارشناسی تدوین شده بود.

او معتقد است مساله اصلی، تبدیل نیاز به تقاضای واقعی است، یعنی ایجاد شرایطی که متقاضیان بتوانند قدرت خرید و امکان ورود به بازار داشته باشند.

تسهیلات ناکافی گره اصلی بازار مسکن

به گفته پیربابایی، در بسیاری از کشورها تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ مسکن به صورت پیش‌پرداخت دریافت می‌شود و باقی هزینه با وام‌های بلندمدت تأمین می‌شود. او پیشنهاد می‌کند دولت برای کنترل بحران، علاوه بر وام خرید، تسهیلات ویژه برای مسکن استیجاری را نیز توسعه دهد تا بخشی از نیاز فوری خانوارها پاسخ داده شود.

کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن

کارشناسان مسکن معتقدند سرعت افزایش قیمت در این بخش، نسبت به رشد ۴۰ درصدی تورم عمومی، کمتر بوده است. اما هشدار می‌دهند که کاهش عرضه در سال‌های آینده می‌تواند بازار را با جهش‌های قیمتی جدید روبه‌رو کند و مشکلات را چند برابر سازد.

سود غیرمنطقی سازندگان هشدار برای آینده

پیربابایی می‌گوید نمی‌توان رقم مشخصی برای سود سازنده‌ها تعیین کرد، اما شرایط فعلی سودهای ناهمگون و پرریسکی ایجاد کرده که انگیزه فعالیت سازندگان را کاهش داده است. او هشدار می‌دهد اگر این روند ادامه یابد، خروج تدریجی سازندگان به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد.

کیفیت ساخت حفظ شد کمیت سقوط کرد

با وجود رکود، کیفیت ساخت‌وساز به دلیل استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی و ارتقای دانش مهندسی همچنان در سطح مطلوبی باقی مانده است، اما فاصله میان کیفیت مطلوب و کمیت ناکافی، معضل اصلی بازار امروز مسکن است. جامعه به سمت مصرف مسکن با کیفیت حرکت کرده، اما ظرفیت ساخت پاسخگوی تقاضای انباشته نیست.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسکن قیمت مسکن وام مسکن تسهیلات خرید مسکن بازار مسکن ساخت و ساز
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
می‌شود در تهران با وام و رهن آپارتمان خرید؟
خانه ۷۰۰ میلیون تومانی در تهران پیدا می‌شود؟
الان زمان خوبی برای خرید مسکن نیست
افزایش شدید قیمت مسکن داد آمریکایی‌ها را درآورد
متقاضیان‌ مسکن ملی انصراف می دهند!
وامی که اصلا برای خانه دار شدن کافی نیست
وام مسکن چند؟
کی و کجا می‌تواند خانه بخرد
پیش‌بینی قیمت مسکن در سال جاری
هزینه دریافت وام مسکن چند میلیون تومان شد؟
خانه‌های ۴۵ متری در تهران چند؟
یک ششم وام مسکن می‌پرد
قیمت خانه در تهران از اروپا بیشتر شده است
برای گرفتن وام جدید مسکن چقدر باید هزینه کنیم؟
چند متر خانه با وام مسکن در ارزان‌ترین منطقه تهران می‌توان خرید؟ / شورای پول و اعتبار از کاهش ارزش وام مسکن خبر دارد؟
هزینه وام مسکن بدون خرید اوراق تسهیلات+ جدول اقساط ماهانه
آیا افزایش وام مسکن، راهگشای خانه دار شدن است؟/ برای افزایش قدرت خرید مسکن چه باید کرد؟
خروج تدریجی خانه اولی ها از بازار مسکن
روایتی از احوال ۹ ماهه بازار مسکن
نقطه پایان اوج در بازار مسکن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cFx
tabnak.ir/005cFx