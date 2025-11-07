میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کره شمالی با بالستیک منطقه را به لرزه درآورد!

ارتش کره جنوبی اعلام کرد که پرتاب یک موشک بالستیک کره شمالی را شناسایی کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۹۷
| |
841 بازدید
کره شمالی با بالستیک منطقه را به لرزه درآورد!

 

به گفته ارتش کره جنوبی، کره شمالی امروز جمعه ۱۶ آبان ماه یک موشک بالستیک را به سمت دریا در ساحل شرقی این کشور شلیک کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ستاد مشترک ارتش کره جنوبی جزئیات بیشتری در مورد شلیک این موشک ارائه نکرده و تنها گزارش داده که آن را شناسایی کرده است.

رسانه های ژاپنی نیز اعلام کرده اند که این کشور پرتاب یک موشک از سوی کره شمالی را شناسایی کرده است.

 کره شمالی در تاریخ ۷ آبان در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبه‌جزیره کره موشک کروز راهبردی آزمایش کره بود.

پیش از این شبکه خبری «ان‌اچ‌کی» (NHK) ژاپن به نقل از مقام‌های نظامی کره‌جنوبی گزارش داد که کره شمالی بنابر تصمیم رهبر آن کشور هر آن آماده انجام آزمایش هسته‌ای جدیدی است.

پیشتر خبرگزاری یونهاپ درمورد پیشرفت کره شمالی در زمینه موشک های بالستیک به نقل از رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گزارش داده بود که به احتمال زیاد فن‌آوری روسیه در ساخت موشک‌های جدید بالستیک کره‌شمالی به کار رفته است.

کره شمالی در جریان رژه نظامی که به مناسبت سالگرد تاسیس حزب کارگر برگزار شد، موشک بالستیک «هواسونگ -۲۰» (Hwasong-۲۰) را به نمایش گذاشت.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کره شمالی آزمایش موشکی موشک بالستیک کره جنوبی ساخت موشک حزب کارگران کره‌شمالی خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کره جنوبی موشک جدید با کلاهک بزرگ آزمایش کرد
کره‌جنوبی آزمایش‌موشکی پیونگ‌یانگ را محکوم کرد
کره‌شمالی ۲ موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرد
کره شمالی دو موشک بالستیک دیگر شلیک کرد
واکنش آمریکا به آزمایش موشکی کره شمالی
برد موشک های کره شمالی به هاوایی آمریکا رسید / جدی ترین آزمایش موشکی پیونگ یانگ در بامداد یکشنبه +ویدیو
کره شمالی: آزمایش موشکی سئول ناشیانه بود
کره شمالی موشک بالستیک شلیک کرد
کره شمالی باز هم موشک شلیک کرد
کره شمالی موشک بالستیک شلیک کرد
کره شمالی دو پرتابه جدید شلیک کرد
آزمایش موشکی کره جنوبی در دریای زرد
کره شمالی دو موشک بالستیک شلیک کرد
پیونگ‌یانگ یک موشک بالستیک شلیک کرد
کره شمالی موشک بالستیک آزمایش کرد
کره شمالی چندین موشک بالستیک آزمایش کرد
کره شمالی یک موشک بالستیک آزمایش کرد
کره‌شمالی باز هم آزمایش موشکی انجام داد
موشک جدید کره شمالی دو هزار کیلومتر برد دارد
پیام و تهدید معنادار رهبر کره شمالی به رکس تیلرسون و دونالد ترامپ
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cFt
tabnak.ir/005cFt