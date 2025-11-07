کره شمالی با بالستیک منطقه را به لرزه درآورد!

به گفته ارتش کره جنوبی، کره شمالی امروز جمعه ۱۶ آبان ماه یک موشک بالستیک را به سمت دریا در ساحل شرقی این کشور شلیک کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ستاد مشترک ارتش کره جنوبی جزئیات بیشتری در مورد شلیک این موشک ارائه نکرده و تنها گزارش داده که آن را شناسایی کرده است.

رسانه های ژاپنی نیز اعلام کرده اند که این کشور پرتاب یک موشک از سوی کره شمالی را شناسایی کرده است.

کره شمالی در تاریخ ۷ آبان در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبه‌جزیره کره موشک کروز راهبردی آزمایش کره بود.

پیش از این شبکه خبری «ان‌اچ‌کی» (NHK) ژاپن به نقل از مقام‌های نظامی کره‌جنوبی گزارش داد که کره شمالی بنابر تصمیم رهبر آن کشور هر آن آماده انجام آزمایش هسته‌ای جدیدی است.

پیشتر خبرگزاری یونهاپ درمورد پیشرفت کره شمالی در زمینه موشک های بالستیک به نقل از رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گزارش داده بود که به احتمال زیاد فن‌آوری روسیه در ساخت موشک‌های جدید بالستیک کره‌شمالی به کار رفته است.

کره شمالی در جریان رژه نظامی که به مناسبت سالگرد تاسیس حزب کارگر برگزار شد، موشک بالستیک «هواسونگ -۲۰» (Hwasong-۲۰) را به نمایش گذاشت.