مزرعه بی حاصل آقای کشاورزی

در هفته ای که گذشت قیمت مواد خوراکی باز هم دستخوش تغییر شد؛ به طوری که قیمت گوشت قرمز ، مرغ، تخم مرغ و حتی مواد لبنی هم تغییر قیمت را ثبت کرد؛ البته ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که واکنش های زیادی داشت دراین ویدئو نشان داده است که بلافاصله پس از گران شدن قیمت گوشت، به کارکنان فروشگاه های زنجیره ای گفته می شود که آنها را از یخچال جمع کنید که این مساله موجب اعتراض و نارضایتی بسیاری از مردم در شبکه های اجتماعی شد.
در دومین هفته نامه تابناک، مروری بر مهمترین مطالب مرتبط با موضوع قیمت کالاهای اساسی ازجمله گوشت، برنج و لبنیات می پردازیم و حتی درخصوص بیماری تب برفکی که اخیرا دام های کشور به ویژه دامداری های تهران را آلوده کرده است پرداخته شده است.
نه نهاده است نه سلامت دام! / تب برفکی با تهران چه کرد؟
فقر غذایی رسمی شد/ نان و سیب زمینی ؛ رژیم غذایی جدید مردم!
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گرانترین برنج جهان آشنا شوید
دراین گزارش به این موضوع پرداختیم که در غیاب یک نهاد پاسخگو، گرانی بیسابقه برنج به یک بازی اتهامزنی تبدیل شده است؛ به طوری که برنج طارم به کیلویی ۳۵۳ هزار تومان رسیده است و هیچ نهادی مسئولیت این بازار آشفته را بر عهده نمیگیرد.
میوهجات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟
دراین مطلب به این مساله پرداخته شده است که با گران شدن کالاهای اساسی درحالی که کاهش محسوسی در مصرف برنج و لبنیات به وجود آمده است، اما این اقلام پروتئینی هستند که بیشترین فشار اقتصادی را بر سفره مردم تحمیل کرده و با سهم خیره کنندهای در صدر کاهش مصرف قرار گرفتهاند.