تابناک بررسی می کند؛

مزرعه بی حاصل آقای کشاورزی

در حالی که گرانی گوشت، مرغ و لبنیات هر روز سفره‌های مردم را کوچک تر می‌کند، اخیرا سویه جدید تب برفکی در دامداری‌های کشور، زنگ خطر کاهش تولید و جهش قیمتی را بیشتر از قبل به صدا درآورده است و جای این سوال است که آیا سوءمدیریت در کنترل مرزها و تأمین واکسن، کمبود و گرانی اقلام پروتئینی را تشدید خواهد کرد؟
کد خبر: ۱۳۳۸۴۴۴
| |
535 بازدید
|
۳

مزرعه بی حاصل آقای کشاورزی

در هفته ای که گذشت قیمت مواد خوراکی باز هم دستخوش تغییر شد؛ به طوری که قیمت گوشت قرمز ، مرغ، تخم مرغ و حتی مواد لبنی هم تغییر قیمت را ثبت کرد؛ البته ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که واکنش های زیادی داشت دراین ویدئو نشان داده است که بلافاصله پس از گران شدن قیمت گوشت، به کارکنان فروشگاه های زنجیره ای گفته می شود که آنها را از یخچال جمع کنید که این مساله موجب اعتراض و نارضایتی بسیاری از مردم در شبکه های اجتماعی شد. 

در دومین هفته نامه تابناک، مروری بر مهم‌ترین مطالب مرتبط با موضوع قیمت کالاهای اساسی ازجمله گوشت، برنج و لبنیات می پردازیم و حتی درخصوص بیماری تب برفکی که اخیرا دام های کشور به ویژه دامداری های تهران را آلوده کرده است پرداخته شده است.

برای آشنایی با جزئیات هر یک از این مطالب، با کلیک بر لینک‌های مربوطه، متن کامل را مطالعه کنید.

نه نهاده است نه سلامت دام! / تب برفکی با تهران چه کرد؟

در این مطلب به این مساله پرداختیم که آینده بازار لبنیات کشور در هاله‌ای از ابهام است به طوری که هم قیمت شیر خام از قیمت مصوب رسمی فراتر رفته است و هم دو چالش اساسی مانند کمبود خوراک دام و شیوع تب برفکی وضعیت را به ویژه در دامداری های استان تهران بحرانی کرده است.

فقر غذایی رسمی شد/ نان و سیب زمینی ؛ رژیم غذایی جدید مردم!

با استناد به داده های مرکز آمار ایران که تصویری تلخ از وضعیت معیشت مردم اعلام کرده است مشخص شده است که کالاهایی مانند لوبیا چیتی و برنج ایرانی درصد افزایش قیمت و گرانی قرار دارد که این جهش‌های قیمتی در کالاهای استراتژیک، زنگ خطر «ناامنی غذایی» را به صدا درآورده است.

رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید

دراین گزارش به این موضوع پرداختیم که در غیاب یک نهاد پاسخگو، گرانی بی‌سابقه برنج به یک بازی اتهام‌زنی تبدیل شده است؛ به طوری که برنج طارم به کیلویی ۳۵۳ هزار تومان رسیده است و هیچ نهادی مسئولیت این بازار آشفته را بر عهده نمی‌گیرد.

میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟

دراین مطلب به این مساله پرداخته شده است که با گران شدن کالا‌های اساسی درحالی که کاهش محسوسی در مصرف برنج و لبنیات به وجود آمده است، اما این اقلام پروتئینی هستند که بیشترین فشار اقتصادی را بر سفره مردم تحمیل کرده و با سهم خیره کننده‌ای در صدر کاهش مصرف قرار گرفته‌اند.

