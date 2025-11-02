En
نتایج نظرسنجی تابناک نشان می‌دهد؛

میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟

با گران شدن کالا‌های اساسی درحالی که کاهش محسوسی در مصرف برنج و لبنیات به وجود آمده است، اما این اقلام پروتئینی هستند که بیشترین فشار اقتصادی را بر سفره مردم تحمیل کرده و با سهم خیره کننده‌ای در صدر کاهش مصرف قرار گرفته‌اند.
میوه‌جات لوکس شدند، گوشت و مرغ ممنوع! /

نظرسنجی جدید از مخاطبان تابناک نمایانگر تصویری تلخ از وضعیت معیشت و تغذیه خانوار ایرانی ترسیم می‌کند به طوری که نتایج آن نشان می‌دهد که ۵۳.۴۷ درصد شرکت‌کنندگان مصرف «پروتئین» را به شدت کاهش داده‌اند ؛ کاهشی که بیش از نیمی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است و زنگ خطر جدی برای سلامت عمومی و کیفیت سبد غذایی به صدا درآورده است و البته حکایت از آن دارد که اقلام اساسی و حیاتی، تبدیل به کالاهای لوکس برای مردم شده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس نظرسنجی تابناک از مخاطبان مبنی براینکه «کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنند؟» نتایج نظرسنجی شوکه کننده بود چراکه پروتئین با سهم ۵۳.۴۷ درصدی رتبه اول کاهش مصرف را داشته است و شکاف طبقاتی تغذیه عمیق‌تر از قبل شده است. همچنین برنج (۱۳.۳۷ درصد) و حتی لبنیات (۱۰.۲۹ درصد) در مقایسه با پروتئین، کاهش مصرف کمتری را تجربه کرده‌ است. 

براساس این نظرسنجی، ​پروتئین با ۵۳.۴۷ درصد که با اختلاف زیاد بیشترین سهم را در کاهش مصرف غذایی مردم داشته است این یعنی آنکه بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مصرف پروتئین خود را کاهش داده‌اند و پس از آن گروه میوه جات است که با ۲۲.۸۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد که این اقلام نسبتاً لوکس تری هستند که با کاهش مصرف مواجه شده‌اند. اما برنج جزء کالا‌هایی است که کاهش مصرف متوسطی را با رتبه ۱۳.۴۵ درصد داشته و در نهایت ​لبنیات با ۱۰.۲۹ درصد کمترین میزان تغییر در مصرف را در سبد غذایی خانوار را به ثبت رسانده است.  

میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟

به نظر می رسد  از میان مهم ترین کالا‌های اساسی مانند پروتئین، برنج، لبنیات و میوه ، بیشترین فشار کاهش مصرف به دلیل شرایط اقتصادی، متوجه اقلام پروتئینی شده است که این امر هشداری جدی برای کاهش کیفیت سبد غذایی و مشکلات سلامتی ناشی از کمبود پروتئین در جامعه است. 

ازسویی دیگر، ​بالا بودن سهم کاهش مصرف پروتئین و میوه‌جات (کالاهای با ارزش غذایی بالا ) نشان می‌دهد که شکاف طبقاتی تغذیه‌ای عمیق‌تر شده است ؛ درحالی که دهک های بالای درآمدی سبد غذایی متنوع خود را حفظ می‌کنند، اما دهک های کم‌درآمد ناچارند برای ادامه زندگی،  کیفیت تغذیه ای خود را کاهش دهند. 

به گزارش تابناک، این نظرسنجی نشان می دهد که دیگر افزایش قیمت‌ها صرفاً به کاهش رفاه منجر نمی‌شود، بلکه مستقیماً سلامت عمومی جامعه را هدف قرار می دهد به طوری که کاهش مصرف پروتئین نشان می‌دهد که توان مالی مردم برای خرید کالاهای با ارزش غذایی بالا به شدت تحلیل رفته است و ​نیاز به اقدام فوری در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی و حمایتی برای تضمین دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به کالاهای حیاتی مانند پروتئین و لبنیات بیش از پیش احساس می‌شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
12
پاسخ
امروز تصویری دیدم از یک جلسه مسئولین و جمله ای زیبا ذیل آن:

"مسئولین دور هم جمع شده اند تا وضعیت مردم از این هم بدتر شود"
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
15
پاسخ
آقا ازفاجعه گذشته همه میوه ها غالبا تولید داخل بجز موزهای خارجی واناناس ازقیمت هانپرس چطورممکنه نارنگی 150هزارباشه پرتقال 100هزازباشه انار150هزارباشه خرمالو بین50تا150باشه این بازار واین اقتصاد بطور کلی رها شده وافسار پاره کرده
عاشق ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
13
پاسخ
نه بابا این خبرها هم نیست ، همه چیز گل و بلبله (گفتگوی مسئولین باهم)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
واقعیت بطور علمی همینه، مسئولی که شکمش سیره و چندین برابر بقیه حقوق میگیره مشکل را حس نمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
15
پاسخ
عجب مملکتی ساختید. نمونه در سال 1404.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
14
پاسخ
کشورمانمونه است
تحریم ها هم بهونه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
13
پاسخ
مگه مهمه برای سران مملکت!!!!!!!! این موضوع !!!!!!!وقتی برای برچیدن بانک مفسد اینده اینهمه وقت طول میکشه براشون مهمه که مردم چی میخورن ؟؟؟ شما هم هفته ای دوتا گزارش بزار این حذف شد اون حذف شد بزوردی نان هم حذف میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
1
13
پاسخ
ما خودمون خواستیم اینجوری زندگی کنیم و گوشت و لبنیات و برنج نخوریم
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
10
پاسخ
خیار عادی که باید ارزان باشد گران است
پرتغال و نارنگی گران تر از پارسال و حداقل ۲ برابر شده
مردم چه میوه ای بخورند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
هیچی
ناشناس
|
Japan
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
6
پاسخ
بجای گوشت مدتی بود حبوبات خصوصا لوبیا مصرف می کردیم که آن هم گران شد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
4
پاسخ
چون هزینه ها بالاست پول برای گوشت و لبنیات باقی نمی ماند
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
