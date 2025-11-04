En
در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح شد؛

نه نهاده است نه سلامت دام! / تب برفکی با تهران چه کرد؟

آینده بازار لبنیات کشور در هاله‌ای از ابهام است به طوری که هم قیمت شیر خام از قیمت مصوب رسمی فراتر رفته است و هم دو چالش اساسی مانند کمبود خوراک دام و شیوع تب برفکی وضعیت را به ویژه در دامداری های استان تهران بحرانی کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۸۴
| |
780 بازدید

شیوع کنترل‌نشده تب برفکی و افزایش بی‌رویه قیمت شیر خام، صنعت لبنیات کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است؛ آن هم در شرایطی که شیر خام بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد و همچنین تأخیر در مهار این بیماری توسط نهادهای مسئول و عدم قرنطینه صحیح دامداری‌ها، این آلودگی را به تهران نیز کشانده است ؛ این درحالی است که مقامات صنفی صراحتاً اعلام کرده‌اند که مدیریت این بحران و جلوگیری از سرایت بیماری که منجر به آلودگی و حذف محصولات از چرخه تولید می‌شود، خارج از توان تولیدکنندگان بوده و مستلزم ورود جدی دستگاه‌های امنیتی و سازمان دامپزشکی برای قرنطینه و کنترل این بیماری است.

علی احسان ظفری رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی در خصوص علت اینکه چرا قیمت لبنیات در دو هفته گذشته دو بار افزایش یافته است به تابناک گفت: از سه ماه پیش تاکنون ، شاهد آن بودیم که قیمت شیرخام هر روز تغییر می کند؛ به طوری که از قیمت مصوب کیلویی ۲۳ هزارتومانی در مرداد ماه امسال به کیلویی ۳۷ هزارتومان رسیده است که این افزایش قیمت برقیمت نهایی تاثیر زیادی درافزایش قیمت مواد لبنی گذاشته است.  

ظفری ادامه داد: از آنجایی که ۷۰ درصد بهای مواد لبنی را شیر خام تشکیل می دهد؛ بنابراین با کوچکترین تغییرقیمتی در قیمت شیرخام، قیمت مواد لبنی هم  دستخوش تغییر می شود ؛ البته برخی ها مشکل را از کمبود نهاده ها و برخی دیگر گسترش شیوع بیماری تب برفکی درمیان دام ها را موثر می دانند. 

او درپاسخ به سوال اینکه آیا شیوع بیماری تب برفکی دربین دام ها، شیرها را آلوده می کند یا خیر تاکید کرد : در مناطقی که دامداری ها با بیماری تب برفکی درگیر شده اند، شیرها هم به تبع آن آلوده شده اند که متاسفانه از چرخه صنعت کنار می روتد . 

دستگاه های امنیتی و قوه قضائیه شهرها را قرنطینه کنند

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی تاکید کرد: کنترل بیماری تب برفکی برعهده وظایف سازمان دامپزشکی است که لازم بود خیلی پیش تر از این، دام ها را کنترل کرده تا به واحدهای دیگر سرایت نکند. همچنین می شد با دارو و واکسن، دامداری های آلوده را قرنطینه کنند و یا اجازه حمل دام به استان های دیگر ندهند که البته این مساله باید با ورود دستگاه های امنیتی ، قوه قضائیه جلو برود و مرتبط با واحدهای تولیدی نیست و کاری هم از دست واحدهای تولیدی برنمی آید. 

ظفری با اشاره به اینکه تب برفکی تهران را آلوده کرده است گفت: سازمان دانپزشکی تنها کاری دارد این است به این مساله رسیدگی کند که اقداماتی را هم انجام داده است اما کنترل و مداوای این بیماری به سرعت قابل مهار شدن نیست؛ به طوری که درحال حاضر دامداری های استان تهران به این بیماری آلوده شده اند که البته یک شبه قابل درمان نیست  و طبیعی است که فرآیند معالجه زمان بر است و دراین مسیر دام های زیادی تلف خواهند شد.

او به احتمال گرانی شیر در ماه های آینده اشاره کرد و گفت: گذشته از تب برفکی ، کمبود خوراک دام و تلف شدن دام های زیادی بر افزایش قیمت شیر خام اثر گذاشته و گرچه نباید این حرف گفته شود، اما احتمال اینکه موج جدیدی از افزایش قیمت شیر را در ماه های آینده داشته باشیم بعید نیست. 

قیمت شیر قیمت لبنیات تب برفکی شیر و تب برفکی خوراک دام سازمان دامپزشکی مواد لبنی
