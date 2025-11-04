En
سفر ناگهانی مقام آمریکایی به اراضی اشغالی

تلویزیون رژیم صهیونیستی از سفر ناگهانی مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا به اراضی اشغالی خبر داد.
تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «تولسی گابارد»، مدیریت سازمان اطلاعات ملی آمریکا در سفری اعلام نشده به اراضی اشغالی رفته و از مرکز هماهنگی‌های نظامی تحت نظارت آمریکا بازدید کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در این گزارش ادعا شده است که سفر گابارد به اراضی اشغالی در راستای حمایت از اجرای آتش بس غزه صورت می‌گیرد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از ابتدای اجرای رسمی آتش بس در نوار غزه تاکنون ده‌ها بار مناطق مختلف این باریکه را بمباران و صدها تن از شهروندان فلسطینی را به شهادت رسانده و زخمی کرده است.

گابارد در گفتگو با فاکس نیوز بعد از تعریف و تمجید از عملکرد ترامپ در خاورمیانه مدعی شد که احساس واقعی در خصوص امید و خوش بینی وجود دارد. هماهنگی‌های اطلاعاتی عنصر اصلی موفقیت آتش بس است و ۱۶ کشور و ۲۰ نهاد غیر دولتی در این روند مشارکت دارند. ۲۰۰ نظامی آمریکایی نیز در عملیات‌های میدانی در خارج از مرزهای نوار غزه حضور دارند. نیروهای عربی نیز مأمور تحقق ثبات داخل این باریکه هستند.

 

