به گزارش تابناک، وقتی برای اولین بار با سیلیفی روبهرو میشوی، همه چیز آشنا به نظر میرسد؛ طراحی محافظهکارانه، جلوپنجره V-Motion نیسان و چراغهایی که سادگیشان یادآور دوران طلایی سدانهای ژاپنی است. اما پشت این چهره آشنا، داستان متفاوتی پنهان است این خودرو نه در ژاپن، بلکه در چین ساخته میشود.
سیلیفی ساخت چین، نتیجه همکاری نیسان و دانگفنگ است؛ محصولی از کارخانه ژنگژو نیسان که مخصوص بازار داخلی چین طراحی و مونتاژ میشود. از نظر فنی، با یک موتور ۱.۶ لیتری بنزینی روبهرو هستیم که حدود ۱۲۲ اسببخار قدرت و ۱۵۵ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. گیربکس آن از نوع CVT است و مصرف ترکیبیاش نزدیک به ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است رقمی قابل قبول برای خودرویی در این کلاس.
به گزارش تابناک؛سیلیفی جدید در ظاهر چیزی از یک سدان جمعوجور شهری کم ندارد؛ طراحی منطقی، فضای مناسب سرنشینان عقب و صندوق باری که برای سفرهای خانوادگی کافی است. نیسان در این مدل، تمرکز خود را روی راحتی و صرفه اقتصادی گذاشته، نه عملکرد هیجانانگیز.
فرمان نرم، تعلیق میانی بین راحتی و کنترل، و صدای موتور نسبتاً پایین، همه برای رانندگی روزمره ایدهآلاند. این همان فلسفهای است که باعث شده سیلیفی در بازار چین مورد توجه خانوادهها و رانندگان تاکسیهای شهری قرار بگیرد. اما از نگاه یک راننده ایرانی، این سادگی شاید کمی بیش از حد باشد.
سیلیفی حالا که وارد ایران شده باید با دیو بیاعتمادی بجنگد. خریداران ایرانی هنوز ساخت چین را با دیده تردید نگاه میکنند، بهخصوص وقتی برند روی کاپوت نام بزرگی مثل نیسان باشد. این تفاوت فرهنگی و ذهنی، خودش بزرگترین مانع موفقیت خودروهای مشترکتولید است.
مسئله دوم، خدمات پس از فروش است. هیچ خودرویی، حتی بهترین مدلها، بدون پشتیبانی قوی دوام نمیآورد. اگر واردکننده نتواند قطعه و تعمیرگاه مناسب فراهم کند، مشتری در اولین خرابی از تصمیم خود پشیمان میشود.
از نظر ارزش فروش مجدد هم، تجربه نشان داده خودروهای ساخت چین در ایران افت قیمت بیشتری نسبت به نسخههای ژاپنی دارند. خریدار منطقی قبل از امضا، به این موضوع فکر میکند و همین، باعث میشود سیلیفی در رقابت با رقبای کرهای و ژاپنی اصیل، کار سختی داشته باشد.
سیلیفی محصول دوران جدیدی است که در آن مرز میان برند و مبدأ ساخت محو شده است. خودرویی ژاپنی با پاسپورت چینی که هم مزایای مهندسی نیسان را دارد و هم محدودیتهای تولید محلی را.
برای بازارهایی مثل ایران، این خودرو میتواند پلی باشد بین قیمت مناسب و برند قابلاعتماد، اگر و فقط اگر خدمات و پشتیبانی در سطح قابل قبولی ارائه شود. در غیر این صورت، سیلیفی هم به سرنوشت بسیاری از خودروهای خوب اما بیپشتوانه دچار خواهد شد؛ خودروهایی که نه مشکل فنی دارند و نه ایراد طراحی، فقط در جای اشتباهی به دنیا آمدهاند.
نیسان سیلیفی ساخت چین، سدان اقتصادی، ساده و کارآمدی است که اگر به چشم یک خودروی خانوادگی برای استفاده روزمره نگاه شود، انتخابی معقول است. اما اگر از آن انتظار کیفیت مطلق ژاپنی، خدمات منظم و ارزش فروش بالا داشته باشید، شاید ناامیدتان کند. این خودرو یادآور دورانی است که برندها جهانی شدند، اما اعتماد، هنوز ملیتی باقی ماند.