آمریکا خود را برای آزمایش قاره‌پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آماده می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ قرار است موشک Minuteman III از پایگاه نیروی هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا پرتاب شود. مسیر آن بر فراز اقیانوس آرام خواهد بود.

پیش از این، دونالد ترامپ رئیس‌جمهمور آمریکا گفته بود که آزمایش هسته‌ای را «از آنجا که دیگران هم این کار را انجام می‌دهند» مناسب می‌داند.

نیوزویک دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که زمان اولین آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا مشخص شده است.

بر اساس نقشه نیوزویک، هشدارهای ناوبری نشان می‌دهد که آمریکا پس از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای انجام آزمایش‌ها، اولین آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیمای (ICBM) با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، اما غیرمسلح، را برنامه‌ریزی کرده است.