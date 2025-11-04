یک مقام کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در ۱۸ نوامبر برای یک دیدار رسمی کاری با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید حضور خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این دیدار در حالی انجام می‌شود که ترامپ، عربستان سعودی را برای پیوستن به فهرست کشورهایی که به توافق ابراهیم پیوسته‌اند، تحت فشار قرار می‌دهد.

به گزارش رویترز، در سال ۲۰۲۰، ترامپ با امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش برای سازش با رژیم صهیونیستی به توافق رسید. با این حال، سعودی‌ها هشدار داده‌اند که در غیاب گام‌هایی برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی، پیوستن به این توافق منتفی است.

پیشتر رسانه آمریکایی گزارش داد به‌رغم تلاش‌ها و اظهارات خوش‌بینانه رئیس‌‎جمهور آمریکا درباره عادی‌سازی روابط میان تل‌آویو و ریاض، مقامات رسمی می‌گویند بن‌سلمان توافق امنیتی-دفاعی مستقل با آمریکا را در اولویت سفر نوامبر به کاخ سفید قرار داده و موضوع روابط با رژیم صهیونیستی در دستورکار او قرار ندارد.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در آستانه سفر بن‌سلمان به کاخ سفید برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۸ نوشت: «ترامپ به پشتوانه موفقیت خود در میانجیگری آتش‌بس در غزه ادعا کرده که به زودی می‌تواند یک پیروزی بزرگ دیگر در سیاست خارجی به دست آورد؛ متقاعد کردن عربستان سعودی به رسمیت شناختن اسرائیل پیش از پایان سال. اما به احتمال زیاد ناامید خواهد شد؛ ولیعهد عربستان سعودی که در حال برنامه‌ریزی برای اولین سفر خود به آمریکا در هفت سال گذشته است، اولویت‌های فوری‌تری دارد.»

به گفته ۲ مقام رسمی، عربستان سعودی همچنین به دنبال کسب جنگنده‌های پیشرفته اف-۳۵ آمریکا برای عربستان است. همچنین مقامات سعودی مشتاقانه در تلاش برای توافقی احتمالی بوده‌اند که به این کشور امکان دسترسی به فناوری آمریکا برای توسعه یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی را می‌دهد.