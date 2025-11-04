هزینه سبد خوراکی هر ایرانی چقدر است؟!

یک خانوار ایرانی برای تامین حداقلی از معاش در مهرماه سال جاری به درآمدی نزدیک به 13 میلیون تومان احتیاج داشته است. هزینه‌ای که نسبت به شهریور امسال حدود 6 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریبا 69 درصد افزایش داشته است. ارقامی که نسبت به تورم اعلامی مرکز آمار بالاتر هستند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، مرکز آمار متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری در مهر سال جاری را منتشر کرده است.

برآوردها حاکی از فشار شدید تورم اقلام خوراکی بر سبد تمام اقشار جامعه به ویژه اقشار فرودست است. امری که در اقتصاد تورمی کشور عادی تلقی می‌شود.

هزینه سبد خوراکی نفری 4 میلیون تومان شد

محاسبات در مهرماه سال جاری حاکی از آن است که یک فرد برای تامین حداقلی از پروتئین مورد نیاز خود به رقمی معادل یک میلیون و 108 هزار تومان نیاز دارد تا بتواند اقلامی مانند گوشت گاو یا گوساله، مرغ و تخم مرغ را خریداری کند. همچنین برای تامین لبنیات خود که شامل شیر، ماست، پنیر و کره می‌شود نیازمند مبلغی برابر با یک میلیون و 155 هزار تومان است. در این سبد یک فرد برای اینکه بتواند حداقلی از میوه ( شامل سیب و پرتقال) را مصرف کند به 658 هزار تومان محتاج است. مجموع مخارج برای تامین موارد اشاره شده برابر با 2 میلیون و 921 هزار تومان برآورد شده است.

در کنار این اقلام باید به نان، برنج، ماکارونی، سیب‌زمینی، لوبیا قرمز، عدس، لپه، قند و شکر نیز اشاره کرد. مجموع هزینه برای این اقلام در اولین ماه پاییز رقمی برابر با یک میلیون و 240 هزار تومان محاسبه شده است.

بنابراین به‌طور کلی یک فرد در جهت تامین حداقلی از خوراک برای معیشت خود به رقمی معادل 4 میلیون و 161 هزار تومان احتیاج دارد.

حال اگر همین سبد را برای هر خانوار به‌طور متوسط 3.1 نفره مورد محاسبه قرار دهیم مقدار مخارج به مقدار 12 میلیون و 900 هزار تومان خواهد رسید. هزینه مورد نیاز برای تامین این سبد در مهر امسال نسبت به شهریورماه 5.7 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 68.7 درصد زیادتر شده است.

براساس گزارش مرکز آمار در مهر سال جاری تورم ماهانه معادل 5 درصد و نقطه به نقطه نزدیک به 49 درصد اعلام شده است. بنابراین رشد مخارج حداقل معیشت بسیار بیشتر از تورم بوده و از همین‌رو افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر و محروم وارد کرده است.

مختصری در مورد سبد معیشتی



تأمین تغذیه سالم برای هر فرد مستلزم مصرف منظم گروه‌های متنوع غذایی است تا از ابتلا به بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه جلوگیری شود. هزینه تهیه این اقلام غذایی، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جسمی، حتی در شرایط کاهش درآمد نیز معمولا از سبد مصرفی خانوار حذف نمی‌شود. در همین راستا، مراکز علمی برجسته کشور از جمله انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، الگویی تحت عنوان «سبد غذایی بهینه» طراحی کرده‌اند که ترکیبی استاندارد از گروه‌های غذایی ضروری برای تأمین نیازهای روزانه بدن ارائه می‌دهد.

با وجود سهم بالای خوراکی در سبد مصرف خانوار، بر اساس داده‌های اخیر دسترسی به الگوی تغذیه‌ای استاندارد برای بخش قابل توجهی از جامعه، با دشواری‌های فزاینده‌ای همراه شده است. افزایش ماهانه قیمت کالاهای اساسی و جهش هزینه‌های سبد غذایی در سال‌های اخیر، فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.

