En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هزینه سبد خوراکی هر ایرانی چقدر است؟!

برآوردها حاکی از فشار شدید تورم اقلام خوراکی بر سبد تمام اقشار جامعه به ویژه اقشار فرودست است. امری که در اقتصاد تورمی کشور عادی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۵۹
| |
679 بازدید
|
۵

هزینه سبد خوراکی هر ایرانی چقدر است؟!

یک خانوار ایرانی برای تامین حداقلی از معاش در مهرماه سال جاری به درآمدی نزدیک به 13 میلیون تومان احتیاج داشته است. هزینه‌ای که نسبت به شهریور امسال حدود 6 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریبا 69 درصد افزایش داشته است. ارقامی که نسبت به تورم اعلامی مرکز آمار بالاتر هستند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، مرکز آمار متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری در مهر سال جاری را منتشر کرده است.

 برآوردها حاکی از فشار شدید تورم اقلام خوراکی بر سبد تمام اقشار جامعه به ویژه اقشار فرودست است. امری که در اقتصاد تورمی کشور عادی تلقی می‌شود.

هزینه سبد خوراکی هر ایرانی چقدر است؟!

 هزینه سبد خوراکی نفری 4 میلیون تومان شد

محاسبات در مهرماه سال جاری حاکی از آن است که یک فرد برای تامین حداقلی از پروتئین مورد نیاز خود به رقمی معادل یک میلیون و 108 هزار تومان نیاز دارد تا بتواند اقلامی مانند گوشت گاو یا گوساله، مرغ و تخم مرغ را خریداری کند. همچنین برای تامین لبنیات خود که شامل شیر، ماست، پنیر و کره می‌شود نیازمند مبلغی برابر با یک میلیون و 155 هزار تومان است. در این سبد یک فرد برای اینکه بتواند حداقلی از میوه ( شامل سیب و پرتقال) را مصرف کند به 658 هزار تومان محتاج است. مجموع مخارج برای تامین موارد اشاره شده برابر با 2 میلیون و 921 هزار تومان برآورد شده است.

 در کنار این اقلام باید به نان، برنج، ماکارونی، سیب‌زمینی، لوبیا قرمز، عدس، لپه، قند و شکر نیز اشاره کرد. مجموع هزینه برای این اقلام در اولین ماه پاییز رقمی برابر با یک میلیون و 240 هزار تومان محاسبه شده است.

بنابراین به‌طور کلی یک فرد در جهت تامین حداقلی از خوراک برای معیشت خود به رقمی معادل 4 میلیون و 161 هزار تومان احتیاج دارد.

حال اگر همین سبد را برای هر خانوار به‌طور متوسط 3.1 نفره مورد محاسبه قرار دهیم مقدار مخارج به مقدار 12 میلیون و 900 هزار تومان خواهد رسید. هزینه مورد نیاز برای تامین این سبد در مهر امسال نسبت به شهریورماه 5.7 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 68.7 درصد زیادتر شده است.

براساس گزارش مرکز آمار در مهر سال جاری تورم ماهانه معادل 5 درصد و نقطه به نقطه نزدیک به 49 درصد اعلام شده است. بنابراین رشد مخارج حداقل معیشت بسیار بیشتر از تورم بوده و از همین‌رو افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر و محروم وارد کرده است.

مختصری در مورد سبد معیشتی


 تأمین تغذیه سالم برای هر فرد مستلزم مصرف منظم گروه‌های متنوع غذایی است تا از ابتلا به بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه جلوگیری شود. هزینه تهیه این اقلام غذایی، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جسمی، حتی در شرایط کاهش درآمد نیز معمولا از سبد مصرفی خانوار حذف نمی‌شود. در همین راستا، مراکز علمی برجسته کشور از جمله انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، الگویی تحت عنوان «سبد غذایی بهینه» طراحی کرده‌اند که ترکیبی استاندارد از گروه‌های غذایی ضروری برای تأمین نیازهای روزانه بدن ارائه می‌دهد.  

با وجود سهم بالای خوراکی در سبد مصرف خانوار، بر اساس داده‌های اخیر دسترسی به الگوی تغذیه‌ای استاندارد برای بخش قابل توجهی از جامعه، با دشواری‌های فزاینده‌ای همراه شده است. افزایش ماهانه قیمت کالاهای اساسی و جهش هزینه‌های سبد غذایی در سال‌های اخیر، فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. 
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سبد خانوار معیشت سفره تورم مرکز آمار حقوق دستمزد فقر اقلام خوراکی خبر فوری
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شمارش معکوس برای تعیین دستمزد کارگران ایرانی
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴
دهم هرماه حقوق ماه قبل مدیران را ببینید
برنامه وزیر کار در بخش حقوق و دستمزد اعلام شد
مقدار حقوق بیمه بیکاری چقدراست؟
نرخ عجیب تورم خوراکی‌ها در بهمن ۱۴۰۳
«امنیت شغلی» دغدغه تکراری کارگران
این استان ها فقیرترند!
فقر به روایات آمار و ارقام
درخواست برگزاری شورای عالی کار با موضوع دستمزد
رشدِ چند ده درصدیِ سبد معیشت کارگران تا اردیبهشت
شرط واقعی شدن حقوق کارگران
حداقل دستمزد کارگران به زیر ۸۰ دلار سقوط کرد!
درخواست مهم برای افزایش دوباره دستمزد کارگران
دستمزد کارگران ترمیم می‌شود؟
چرا ما ایرانی‌ها مدام فقیرتر می‌شویم؟
افزایش ۸۰ درصدی قیمت اقلام سفره خانوار درسال ۹۹
دلایل کاهش قدرت خرید کارگران
مرکز آمار: نرخ تورم 30 درصد
تفاوت تورم سفره خانوار و تورم رسمی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
9
پاسخ
قیمت ها در لیست نادرست هست.
برای مثال گوشت قرمز و گوشت مرغ رو میتونید ببینید
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
9
پاسخ
قیمت ها با قیمت بازار فاصله زیادی دارد
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
8
پاسخ
این حداقل هزینه هست برای زنده ماندن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
0
پاسخ
چه چیزی تو این کشور عادی نیست ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
1
پاسخ
دولتی حساب کرده؟ حداقل دوبرابر این مبلغ در میاید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۷ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۰ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۵ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۲ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۳ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۱ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۰ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۵ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005c7D
tabnak.ir/005c7D