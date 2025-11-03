خبر جنجالی کانال ۱۳ اسرائیل درباره بیماری نتانیاهو

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06a9\u0648\u0648\u06cc\u0686\u060c \u0645\u062c\u0631\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06f1\u06f3 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u060c \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u062a\u0623\u06cc\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0644\u0632\u0627\u06cc\u0645\u0631 \u0648 \u0632\u0648\u0627\u0644 \u0639\u0642\u0644 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.