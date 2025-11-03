En
خبر جنجالی کانال ۱۳ اسرائیل درباره بیماری نتانیاهو

ایال برکوویچ، مجری کانال ١٣ اسرائیل:پزشکان متخصص تأیید کردند که نتانیاهو به آلزایمر و زوال عقل پیشرفته مبتلا شده است!
خبر جنجالی کانال ۱۳ اسرائیل درباره بیماری نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ بر اساس گزارش ایال برکوویچ، مجری کانال ۱۳ اسرائیل، منابع پزشکی متخصص تأیید کرده‌اند که بنیامین نتانیاهو به بیماری آلزایمر و زوال عقل شدید مبتلا شده است.

