«اسماعیل بقائی» در آغاز نشست خبری امروز (دوشنبه) خود با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان اظهار کرد : ۱۳ آبان به عنوان نماد تلاش برای حفظ استقلال و حریت در اذهان ما ایرانیان ماندگار شده است و من فرارسیدن این روز را به دانش‌آموزان عزیز تبریک عرض می‌کنم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: تحولات در منطقه ما سریع و سیال است و ما همچنان شاهد تداوم نسل کشی و اشغالگری در منطقه هستیم.

همچنان شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل در خصوص غزه هستیم

بقائی با بیان اینکه از زمان آغاز آتش‌بس در فلسطین تاکنون به خاطر ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی ۲۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و ۶۰۰ نفر مجروح شده‌اند، گفت : در این ارتباط ضامنان آتش‌بس در غزه مسئولیت مهمی دارند و همچنان متاسفانه شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل هستیم.

گزارش سالانه وزارت خارجه ایران در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس به زودی منتشر می‌شود

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایران در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس آماده شده و به زودی منتشر می‌شود.

در جریان سفر روانچی به عمان هیچ پیامی از طرف آمریکا منتقل نشده است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر اخباری در مورد مذاکرات مطرح شده در حال حاضر آخرین اخبار در ارتباط با مذاکرات ایران و آمریکا چیست؟ گفت: به نظرم یک مقداری به صورت دقیق، اظهار نظرهای مطرح شده در این زمینه مطالعه نشده است.

وی با بیان اینکه «در جریان سفر اخیر آقای روانچی به عمان همانطور که آقای عراقچی مطرح کردند هیچ پیامی از طرف آمریکا منتقل نشده است» گفت : البته همانطور که پیش از این نیز گفته‌ام واسطه‌های مختلف برای نزدیک کردن نظرات و دیدگاه‌ها بین ۲ طرف تلاش می‌کنند و این امر رایج و متعارفی است.

وی تاکید کرد: البته باید به این موضوع توجه داشت که این تلاش‌ها به معنای شروع فرایند مذاکراتی بین ایران و آمریکا نیست.

بقایی: دشمنی آمریکا با ملت ایران سابقه‌دار است

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری افزود: تأکید ایمیل‌های منتسب به جفری اپستین بر اقدام نظامی علیه ایران نشان می‌دهد افراد فاسد و جنایتکار، در صف دشمنان ملت ایران قرار دارند.

سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا دهه‌هاست جز خشونت، تجزیه و تروریسم برای منطقه ثمری نداشته است.

سخنگوی وزارت خارجه: پیگیری وضعیت آقای بیضایی و دیگر ایرانیان گرفتار در خارج از کشور از وظایف ماست/ درباره صحرای غربی نیز همواره از حق تعیین سرنوشت مردم آن منطقه حمایت کرده‌ایم.

هیچ ادعایی در مورد جزایر سه‌گانه پذیرفته نمی‌شود

بقایی یادآور شد: اتفاقات در سودان و کشورهای منطقه مایه نگرانی است و مداخلات خارجی تنها به کشتار و هرج و مرج منجر می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه: آمریکا و برخی کشورهای غربی در حالی از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی ابراز نگرانی می‌کنند که خود با نقض تعهدات بین‌المللی، مهم‌ترین عامل گسترش این سلاح‌ها در جهان‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: سفارت اتریش در تهران در حال آماده‌سازی برای گسترش خدمات کنسولی است؛ در آلمان نیز با وجود تعطیلی کنسولگری‌ها، فعالیت‌های کنسولی برلین افزایش یافته و مجوز لازم برای راه‌اندازی سرکنسولگری ایران در بن دریافت شده است

بقایی: تماس‌های مصر به معنای آغاز میانجیگری بین ایران و آمریکا نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اینکه واسطه‌های مختلف از کشورهای گوناگون با ما و طرف‌های دیگر گفتگو کنند، امری تازه نیست.

هدف این تماس‌ها شنیدن دیدگاه‌های دو طرف و در صورت امکان کمک به نزدیک‌تر شدن مواضع است.

اما این‌که گفته شود ارتباطات با مصر به معنای شکل‌گیری یک روند میانجیگری رسمی با آمریکاست، کاملاً نادرست است و چنین چیزی در کار نیست.

نقش گزارشگر ویژه برای موضوع حقوق بشر در ایران یک اقدام سیاسی بوده و مشروعیت ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش میزان درباره گزارش ادعایی اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل و رئیس کمیته به‌اصطلاح حقیقت‌یاب درباره وضعیت حقوق بشر در ایران: ما موضع روشنی در رابطه با گزارش‌های موسوم به گزارش‌های کشوری داریم.

اساسا نقش گزارشگر ویژه برای حقوق بشر ایران یک اقدام سیاسی بوده، مشروعیت ندارد , از ابتدا از جانب چند کشور غربی این امر صورت گرفته و ادامه پیدا کرده است.

در مورد کمیته حقیقت‌یاب هم تصمیم خیلی روشن است؛ کمیته‌ای بود که توسط وزیر خارجه سابق آلمان بنیان نهاده شد و متاسفانه ملغمه‌ای از ادعاها و اتهام های نادرست را درباره ایران در مقاطع زمانی مختلف مطرح کردند.

نکته ای که شاید حائز اهمیت باشد این است که در این گزارش علیرغم اینکه مملو از ادعاهای بی‌اساس در رابطه با حقوق بشر است، جنایت رژیم صهیونیستی به حدی محرز و روشن بوده که نتوانستند از آن عبور بکنند.

کنسولگری ایران در «بن» مجددا فعال می‌شود

بقائی در ادامه خاطرنشان کرد: در گفت‌وگوهایی که با طرف آلمانی داشتیم، مجوزهای لازم را کسب کردیم که کنسولگری ما در «بن» مجددا فعال شود.در مورد فعال کردن مجدد دیگر کنسولگری‌ها با طرف آلمانی ادامه دارد.



