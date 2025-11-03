عراقچی: آماده مذاکره از موضع برابر هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت: ما هنور آمادگی داریم بر اساس منافع متقابل وارد مذاکره شویم. فرمولی که سال ۲۰۱۵ به کار گرفته شد، هنوز هم می تواند به کار گرفته شود.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره به مسائل مهمی از جمله مذاکرات هسته‌ای، رویکرد آمریکا، فعال شدن مکانیسم ماشه، مواضع چین و روسیه در این باره، جنگ ۱۲ روزه و … پرداخته است که مشروح آن در ادامه خواهد آمد:

- الجزیره: امروز همگان از بازگشت جنگ بیمناک هستند و گزارش‌های رسانه‌ای و تحلیل‌های سیاسی بعضاً حاکی از احتمال وقوع مجدد جنگ است. آیا شما انتظار وقوع جنگ مجددی را دارید؟

عراقچی: خیلی روشن است که ما برای هر وضعیتی آمادگی داریم. احتمال جنگ از سوی رژیمی جنگ‌طلب که جنگ‌های متعدد در منطقه ما ایجاد کرده و آخرین مورد آن حمله به کشور دوست و برادر ما قطر بود، مورد انتظار هست و کسی نمی‌تونواند آن را انکار کند. ولی ما کاملاً برای هر وضعیتی آمادگی داریم.

من به جرأت و با اطلاع می‌توانم بگم که ما حتی از قبل از جنگ ۱۲ روزه آماده‌تر هستیم. هم به لحاظ امکانات، هم به لحاظ اطلاعات و هم به لحاظ انگیزه و روحیه. اگر آنها تجربه شکست خورده جنگ ۱۲ روزه را تکرار نمایند؛ همان نتیجه را خواهند گرفت.

یک تجربه شکست خورده نتیجه‌ای جز شکست مجدد ندارد. رژیم اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به هیچ یک از اهداف خود نرسید و اگر باز هم آن تجربه شکست خورده را تکرار کنند؛ با همان نتایج مواجه خواهند شد مضاف بر اینکه ما این بار آماده‌تر هستیم. به‌خصوص که نقاط ضعف خود و نقاط ضعف دشمن را در جنگ ۱۲ روزه به خوبی شناسایی کرده ایم و اکنون با قدرت بیشتری می‌توانیم عمل کنیم.

- الجزیره: نقاط ضعفی که به آن اشاره کردید؛ چه مواردی هستند؟

عراقچی: برخی از این موارد به تاکتیک‌های جنگی مربوط است. ولی برای ما روشن شد که سیستم پدافند هوایی اسرائیل کاملاً قابل رسوخ هست و اگرچه توسط کشورهای دیگری هم به آنها کمک شد و لایه‌های متعددی وجود داشت، ولی موشک‌های ما توانستند به این سیستم رسوخ کنند.

ما به لحاظ فنی اکنون تجربیات بهتری داریم. برای اولین بار موشک‌های ما در یک جنگ واقعی آزمایش شدند و امتحان خود را پس دادند و اکنون بخوبی آگاهی داریم که چگونه آنها را دقیق‌تر و با قدرت بیشتر شلیک کنیم.

گاهی رژیم اسرائیل مدعی می‌شود که در طول جنگ ۱۲ روزه فضای ایران در اختیار هواپیماهای اسرائیلی بوده است. ولی قسمت دوم داستان را بیان نمی‌کنند که فضای اسرائیل هم در اختیار موشک‌های ایران بود و آنها نتوانستند دفاع مؤثری را انجام دهند. ما اکنون به مراتب با تجربه‌تر هستیم و در آمادگی بهتری قرار داریم. لذا اگر آنها آن تجربه را تکرار کنند، حتماً با نتایج بدتری مواجه خواهند شد.

- الجزیره: آیا تحول چشمگیری در مورد تعداد و کیفیت موشک‌های ایران اتفاق افتاده است؟

عراقچی: تحول از همه جهات صورت گرفته است.

- الجزیره: آیا پیش بینی می‌کنید که اگر دوباره جنگی شکل بگیرد؛ به یک جنگ گسترده منطقه‌ای بدل خواهد شد یا آنکه شبیه جنگ گذشته صرفاً یک جنگ‌هایی است؟

عراقچی: هر جنگی شکل خودش را دارد. من البته به‌عنوان یک دیپلمات دوست دارم از دیپلماسی صحبت کنم نه از جنگ.

آمادگی ما برای جنگ در حقیقت بهترین عامل برای جلوگیری از جنگ است. اگر شما برای جنگ آماده باشید حتماً جنگ را از خودتان دور خواهید کرد و من از آمادگی ایران صحبت می‌کنم به این دلیل که نباید جنگی رخ دهد چون تبعات آن می‌تواند برای همه در منطقه سنگین باشد.

ما در نوبت قبل خیلی تلاش کردیم که ابعاد منطقه‌ای جنگ را کنترل کنیم. اگرچه رژیم اسرائیل تلاش کرد که جنگ را به خلیج فارس بکشاند آن هم با حمله‌ای که به تأسیسات نفتی و پتروشیمی ما در خلیج فارس انجام داد.

با این حال ما تمام تلاش خود را کردیم که ابعاد جنگ را کنترل کنیم و فکر می‌کنم موفق هم شدیم. البته که در آینده معلوم نیست چگونه خواهد شد.

ما هیچ علاقه‌ای به جنگ و گسترش جنگ نداریم. ولی با یک رژیم جنگ‌طلب مواجه هستیم. یک رژیم جنگ‌طلب که آمادگی دارد جنگ را به همه نقاط منطقه بکشاند.

فکر می‌کنم تجربه قطر تجربه بسیار مهمی بود که همه منطقه آن را مشاهده کرد. تجربه سوریه، لبنان و یمن هم وجود دارد و تهدیداتی که رژیم صهیونیستی علیه بقیه کشورهای منطقه داشته است. این رژیم حرف از اسرائیل بزرگ می‌زند که معنای آن چشم داشتن به خاک بسیاری از کشورهای منطقه است.

بنابراین ما با یک رژیم جنگ طلب و استیلا طلب بر منطقه مواجه هستیم و برای مقابله با آن باید همه‌جوره آماده باشیم. این آمادگی هم شامل آمادگی نظامی هست و هم شامل آمادگی‌های دیپلماتیک.

ما در طول یک سال گذشته سیاست حسن همسایگی را انتخاب کردیم و روابط خود را به‌ویژه در منطقه خلیج فارس به‌سرعت و با شدت زیاد گسترش دادیم. بعد از جنگ ۱۲ روزه هم در طول چند ماه گذشته به همین ترتیب عمل کردیم. ما الان فهم بسیار بهتری را در منطقه نسبت به همسایگان خود و کشورهای منطقه داریم و یک درک کاملاً مشترک در این زمینه وجود دارد.

یک تحول بسیار بزرگ رخ داده مبنی بر اینکه کل منطقه الان فهمیده است که دشمن واقعی اکنون چه کسی می‌باشد و همه تبلیغاتی که سابق بر این انجام می‌شد تا ایران را به‌عنوان تهدید یا به عنوان دشمن معرفی کند اکنون رنگ باخته است. من گاهاً به دوستان خودم می گویم که آقای نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است که از انجام هیچ جنایتی فروگذار نکرده ولی یه کار مثبت هم انجام داده است که به همه منطقه ثابت کرد دشمن اصلی اسرائیل است و نه ایران یا هیچ کشور دیگری در منطقه. اکنون این ادراک بخوبی در منطقه وجود دارد.

- الجزیره: شما مطرح کردید که اسرائیل اکنون دشمن اصلی در منطقه است. شما پیامی را از طریق آقای پوتین دریافت کردید مبنی بر اینکه نتانیاهو به دنبال راه اندازی یک جنگ جدید علیه ایران نیست. لطفاً ارزیابی خود را در ارتباط با آن بیان بفرمائید؟

عراقچی: ما به هیچ‌وجه به هیچ یک از گفته‌های مقامات رژیم اسرائیل اطمینان نمی‌کنیم و همیشه احتمال فریب‌کاری را می‌دهیم. دوستان ما در روسیه این پیام را به ما منتقل کردند و البته خود آنها هم نسبت به صحت کلام نتانیاهو تردید داشتند. لذا ما این پیام را شنیده ایم ولی آمادگی‌های ما همچنان به قوت خود باقی است و حتی ارتقا هم پیدا کرده است.

- الجزیره: جنگ گذشته در میانه مذاکرات با طرف آمریکایی آغاز شد لذا می‌توان گفت به نوعی غافلگیرکننده بوده است؟

عراقچی: متأسفانه همان‌طور که شما گفتید عدم اطمینان نسبت به آمریکا یک مسئله بسیار جدی و مهم است. نسبت به رژیم اسرائیل که هیچ‌گاه ما اطمینان نداشتیم و نخواهیم داشت. ولی در مورد آمریکا متأسفانه تجربیات بسیار منفی و بدی را پیدا کردیم.

ما یک بار در سال ۲۰۱۵ به توافق برجام با کشورهای پنج به اضافه یک رسیدیم و ایران به‌صورت کامل تعهدات خود را اجرا کرد ولی آمریکا بدون هیچ دلیلی خارج شد. در زمان دولت شهید رئیسی یک توافق دیگر با آمریکا انجام شد که پول‌های ایران در کره جنوبی در مقابل زندانیان آمریکایی آزاد شوند. ما به تعهد خودمان عمل کردیم ولی آمریکا به تعهد خود عمل نکرد. پول‌ها تنها از کره به قطر منتقل شد و دوباره مسدود گردید.

در سال جاری نیز همانطور که شما گفتید ما وارد مذاکره با آمریکا شدیم، پنج دور مذاکره کردیم و برای دور ششم تاریخ ۱۵ ژوئن را تنظیم کرده بودیم که دور روز قبل از این تاریخ اسرائیل به ما حمله کرد و ما اطمینان داریم این حمله با چراغ سبز آمریکا انجام شد. همانطور که ترامپ بعداً اعتراف کرد ما در این قضیه نقش داشته ایم، و بعد از مردم تهران درخواست کرد شهر را تخلیه کنند و تسلیم بی قید و شرط را مطرح کرد. بعد هم آمریکا ملحق شد و هواپیماهای آمریکا تأسیسات صلح آمیز هسته‌ای ما را بمباران کردند. این نتیجه مذاکره ما با آمریکا بوده که تا الان انجام دادیم.

در قضیه اسنپ بک هم مجدداً هم با اروپایی‌ها و هم با امریکایی‌ها مذاکره داشتیم. اما با درخواست‌های غیرمنطقی و زیاده خواهانه آنها مواجه شدیم و هیچ توافقی انجام نشد و آنها اسنپ بک را از دید خودشان انجام دادند. و در مقابل از دید روسیه و چین و چهار عضو دیگر شورای امنیت این کار انجام نشده است. همچنین ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد هم از موضع ایران، چین و روسیه حمایت کردند. بنابراین یک دوگانگی در جامعه بین المللی و در شورای امنیت نسبت به موضوع اسنپ بک ایجاد شده است.

- الجزیره: آیا این جنگ، یک جنگ اسرائیلی یا یک جنگ آمریکایی بود یا هر دوی آنها؟

عراقچی: هر دو! حتماً اراده آمریکا وقتی اسرائیل حمله کرد، پشت سر این جنگ بود، ما معتقدیم اسرائیل بدون اجازه آمریکا نه می‌توانست این کار را انجام دهد و نه در آینده می‌تواند انجام دهد. و بعد هم اینکه آمریکا عملاً خودش وارد جنگ شد. بنابراین این یک جنگ امریکایی -اسرائیلی بود که علیه ما صورت گرفت.

- الجزیره: موضع شما در ارتباط با اسنپ بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل چه می‌باشد؟

عراقچی: همانطور که شما می‌دانید و من توضیح دادم در مورد اسنپ بک در شورای امنیت و در جامعه بین الملل یک اختلاف نظری وجود دارد. روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت معتقدند که اسنپ بک اتفاق نیفتاده است و عمل اروپایی‌ها غیرقانونی بوده است. چهار عضو دیگر شورای امنیت نیز با ایده اسنپ بک همراهی نکردند. از آن طرف در جامعه بین المللی بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد از موضع ایران، چین و روسیه حمایت کردند. بنابراین الان در شورای امنیت با یک سردرگمی مواجه هستیم که آیا اسنپ بک صورت گرفته یا نه؟ آیا تحریم‌های گذشته برگشته یا نه؟ این نشان می‌دهد که یک اجماع درست و کامل در جامعه بین المللی نسبت به موضوع تحریم ایران وجود ندارد. الان یک چالش حقوقی و سیاسی در شورای امنیت در جریان است. و نظرات روسیه و چین در تقابل با بقیه اعضای دائم شورای امنیت قرار دارد.

- الجزیره: اما از نظر قانونی نمی‌توان این اسنپ بک را وتو کرد و بازگشت تحریم‌ها صورت می‌گیرد. پاسخ شما چه خواهد بود؟

عراقچی: نکته همین جا است؛ ما معتقدیم که سه کشور کشورهای اروپایی از نظر قانونی، حقوقی و سیاسی اجازه اسنپ بک را نداشتند و لذا از نظر ما، روسیه و چین کاری که انجام دادند غیرقانونی است. و باز هم از نظر ما، چین و روسیه تحریم‌های بین المللی بازنگشته اند.

- الجزیره: آیا فکر می‌کنید روسیه و چین خود را پایبند به این تحریم‌های بین المللی خواهند دانست؟

عراقچی: خود آنها گفتند که پایبند نیستند، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد در سال‌های آینده مشخص خواهد شد. اما در نامه مشترک چین، روسیه و ایران به شورای امنیت تصریح شده است که بازگشت تحریم‌ها را قبول ندارند.

- الجزیره: اروپایی‌ها کاملاً در مواضع خود وابسته به آمریکا هستند و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم همین طور. موضوع اکنون در واشنگتن باید حل شود اما واشنگتن شروط زیادی برای مذاکره از جمله غنی سازی صفر و برنامه موشکی ایران را دارد. موضع شما در ارتباط با مذاکره با آمریکا چیست؟

عراقچی: موضع ما خیلی ر وشن است و همیشه هم همین موضع را داشته ایم؛ ما در خصوص صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خودمان اطمینان داریم و در این مورد حاضریم با هر کشوری مذاکره کنیم که این اطمینان را نشان دهیم. اگر سوال یا نگرانی وجود دارد، در قالب مذاکره و رسیدن به راه حل اطمینان بخش این نگرانی‌ها را برطرف کنیم. همان کاری که ما در توافق ۲۰۱۵ انجام دادیم. در آن زمان ایران و پنج کشور عضو شورای امنیت به علاوه آلمان از توافقی که انجام شد، خیلی راضی بودند. در آن توافق ما قبول کردیم اقدامات اطمینان بخش نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را انجام دهیم و در مقابل تحریم‌ها نیز برداشته شوند. در آن زمان همه دنیا این توافق را جشن گرفتند، آمریکا و سه کشور اروپایی و همه دنیا کاملاً راضی بودند. اما توافق را چه کسی بهم زد؟ آمریکا بهم زد، آن هم بدون هیچ دلیلی. الان هم ما برای مذاکرات عادلانه و از موضع برابر و بر اساس قاعده برد-برد و منافع متقابل کاملاً آماده ایم.

از نظر من توافق در موضوع هسته‌ای کاملاً امکان پذیر است.

- الجزیره: در سال ۲۰۱۵ توافق هسته‌ای منعقد شد و آمریکا در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد. ما شاهد میانجی گری عمان در دور جدید مذاکرات بین شما و آمریکا بودیم. اکنون در میز مذاکرات بین شما و آمریکا چه موضوعی وجود دارد؟

عراقچی: ما هنوز آمادگی داریم بر اساس منافع متقابل وارد مذاکره شویم. فرمولی که سال ۲۰۱۵ به کار گرفته شد هنوز هم می‌تواند به کار گرفته شود. آن فرمول این بود که، ایران در خصوص برنامه هسته‌ای خودش اعتماد سازی می‌کند و در مقابل نیز تحریم‌ها برداشته می‌شود. ایران بر اساس همین موضع وارد مذاکره شد و موضع مذاکره هم فقط هسته‌ای است. ما در مورد توان موشکی خودمان با هیچ کس مذاکره نمی‌کنیم. دلیلی وجود ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم. در خصوص سایر مسائل هم به نظر ما زمینه‌ای برای مذاکره وجود ندارد.

لذا پاسخ من کاملاً روشن است؛ برای یک توافق عادلانه هسته‌ای همه جور امکان وجود دارد ولی امریکایی‌ها درخواست‌های غیر منطقی و زیاده خواهانه دارند و شروطی را می‌گذارند که نه تنها از نظر ما بلکه از نظر هیچ انسان عاقلی قابل قبول نیست. هر موقع به نقطه‌ای رسیدند که آمادگی یک مذاکره منصفانه از موضع برابر داشته باشند، ما شروع مجدد مذاکره را بررسی می‌کنیم.

- الجزیره: در واشنگتن پست به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی ذکر شده است که آمریکا چهار شرط اساسی برای مذاکره با ایران دارد شامل اینکه مذاکرات باید مستقیم باشد؛ غنی سازی به صفر برسد؛ برنامه موشکی ایران محدود شود و ایران از حمایت‌های منطقه‌ای خود از جمله از حزب الله، حوثی ها و مقاومت فلسطین دست بردارد. شروط شما برای چنین مذاکراتی چیست؟

عراقچی: آنچه شما از شروط آمریکا و این روزنامه نقل کردید، اثبات حرف من بود که آمریکایی‌ها شروط غیر عاقلانه و غیرعادلانه دارند و این شروط اصلاً شدنی نیست. اگر مثل سال ۲۰۱۵ آمادگی یک مذاکره منطقی را داشته باشند، قضیه فرق می‌کند.

غنی سازی صفر امکان ندارد. غنی سازی دستاورد دانشمندان ایرانی هست و ما برای آن سال‌ها زحمت کشیدیم و دانشمندان ما در گذشته ترور شدند. الان که برای این غنی سازی یک بار هم جنگیدیم، ۱۲ روز جنگ به ما تحمیل شده و بیش از هزار شهید داده ایم، چه دلیلی دارد که ما غنی سازی صفر را قبول کنیم؟ چیزی که آنها در جنگ به دست نیاوردند در مذاکره هم نمی‌توانند به دست بیاورند.

در مورد مسئله موشکی اگر شما سوال کنید به شما خواهند گفت که هیچ انسان عاقلی خودش را خلع سلاح نمی‌کند. برای چه ما در مورد موشک‌هایمان مذاکره کنیم در حالی که همین جنگ دوازده روزه اثبات کرد که دفاع از ایران منوط به موشک‌های ما هست و موشک‌های ما نقش مهمی را در دفاع از ایران داشتند.

بنابراین درخواست‌های غیر عاقلانه ما را به هیچ جایی نمی‌رساند. مذاکره مستقیم و غیر مستقیم هم که اشاره کردند، در روابط بین الملل هیچ فرقی بین مذاکره مستقیم و غیرمستقیم نیست، آمریکا خودش در شرایط مختلفی میانجی مذاکره بین کشورهای مختلف بوده است. بنابراین اینکه مذاکره باید مستقیم یا غیرمستقیم باشد یک بهانه جویی از طرف آمریکا است.

من مجدداً تکرار می‌کنم براساس فرمولی که ما سال ۲۰۱۵ به توافق رسیدیم اطمینان سازی در مورد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای در مقابل رفع تحریم کماکان امکان اجرایی شدن دارد.

- الجزیره: چرا شما با آمریکا مذاکرات مستقیم انجام نمی‌دهید؟

عراقچی: کشورهای زیادی هستند که به دلایل مختلف از جمله دلایل تاریخی و سیاسی حاضر نیستند با هم مذاکره مستقیم کنند. ما یک بار مذاکره مستقیم با امریکایی‌ها کرده ایم، و نتیجه هم نگرفته ایم. اگر آنها در این خصوص جدیت داشته باشند در مذاکره غیرمستقیم هم می‌شود نتیجه گرفت. بنابراین خیلی روی شکل مذاکره نباید تمرکز کرد بلکه باید روی محتوا تمرکز کنیم. ما به دلیل تجربه‌های خودمان اطمینان نداریم و همچنین علاقه‌ای هم به مذاکره مستقیم نداریم. ولی مذاکره غیر مستقیم هم می‌تواند ما را به همان نتیجه برساند.

- الجزیره: اکنون ایران به فناوری غنی سازی ۶۰ درصد رسیده و ۴۰۰ کیلوگرم موارد با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد. این مواد الان کجا هستند؟

عراقچی: آنها در همان جایی که هستند که قبل از حمله قرار داشتند. از قبل جنگ ما به آنها دست نزده ایم. بیشتر آنها زیر آوارها هستند یا بهتر است بگوییم تقریباً همه آنها زیر آوار هستند و ما قصدی برای خارج کردن آنها از زیر آوار نداریم تا زمانی که شرایطش مهیا شود. البته اطلاعی هم نداریم که از این میزان ۴۰۰ کیلو چه مقدارش سالم است و چه مقدارش از بین رفته است و تا وقتی آنها را از زیر آوار خارج نکنیم هم اطلاعی نخواهیم داشت. آنها همان جایی که قبل از حمله بودند، هنوز هم همانجا هستند.

- الجزیره: میزان خسارات حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای شما چه میزان بوده است؟

عراقچی: خسارت‌ها زیاد است، ساختمان‌ها از بین رفتند، تجهیزات و ماشین‌های ما از بین رفتند ولی تکنولوژی از بین نرفته است. تکنولوژی را با بمب نمی‌شود از بین برد. از آن مهم‌تر اراده ما هم از بین نرفته است و حتی بعد از جنگ بیشتر هم شده است.

- الجزیره: بسیاری از دانشمندان و همچنین فرماندهان نظامی شما هم ترور شده اند.

عراقچی: تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ما شهید شدند ولی صنعت هسته‌ای ایران، صنعت بسیار بزرگی است و تعداد دانشمندان و تکنسین‌ها و افراد متخصص ما بسیار زیاد است مثل فرماندهان نظامی ما. شما شاهد بودید که وقتی بخشی از فرماندهان نظامی ما روز اول به شهادت رسیدند، بلافاصله جایگزین شدند و افراد جایگزین کار خودشان را شروع کردند و ما از همان شب اول واکنش‌های خودمان و حملات متقابل را شروع کردیم.

یک سخن بسیار زیبایی از امام خمینی هست که؛ «هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می‌آید.» این همان چیزی است که در همین جنگ ۱۲ روزه نیز اتفاق افتاد.

- الجزیره: در ارتباط با نتایج جنگ ۱۲ روزه دو ارزیابی صورت می‌گیرد؛ اول اینکه ایران قدرتمندتر از گذشته خود را نشان داد و ارزیابی دوم اینکه ایران در تقابل با اسرائیل و آمریکا ضعیف ظاهر شد. ارزیابی جنابعالی چیست؟

عراقچی: من فکر می‌کنم همه دنیا بخشی از قدرت ما را در جنگ دوازده روزه مشاهده کردند. ما علیرغم ضرباتی که روز اول رژیم اسرائیل به صورت غافلگیرانه بر ما وارد کرد، بلافاصله توانستیم پاسخ بدهیم و در حالی که روزهای اول آقای ترامپ توئیت کردکه باید تسلیم بی قید و شرط صورت بگیرد اما در روز دوازدهم خود آنها آتش بس بلاشرط را مطرح کردند. این نشان می‌دهد ایران بسیار قوی‌تر از چیزی است که آنها فکر می‌کردند. به خصوص انسجام ملی و ایستادگی مردم پشت سر حکومت یک غافلگیری مهم برای همه دنیا بود. ما از جنگ درس‌های زیادی در حوزه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی گرفتیم و اگر مجدداً جنگی صورت بگیرد می‌توانم بگویم ما آماده‌تر هستیم.

- الجزیره: آیا شما قبل از وقوع حمله، احتمال آن را در ارزیابی‌های خود داشتید؟

عراقچی: ما خبر داشتیم و تمام اطلاعات ما حاکی از این بود که ارتش اسرائیل با همکاری نیروهای نظامی آمریکا در منطقه در حال آماده شدن برای یک جنگ هستند. ما تمام تحرکات آنها را زیر نظر داشتیم. البته در بعضی تاکتیک‌ها غافلگیر شدیم، ولی در اصل جنگ نه. به همین دلیل بود از همان روز اول توانستیم آمادگی لازم برای دفاع را پیدا کنیم. در بخشی هم که غافلگیر شدیم شاید کسی فکر نمی‌کرد رژیم اسرائیل تا این میزان جنایتکار باشد که فرماندهان نظامی ما را در منزلشان، در حالی که در حال انجام وظیفه نبودند و همراه خانواده‌هایشان به شهادت برساند.

- الجزیره: آیا جنابعالی شخصاً در معرض حمله در دوران جنگ قرار داشتید؟

عراقچی: در طول جنگ دوازده روزه همه جور احتمالی بود. من کل دوازده روز را در سرکار و در دفترم بودم و تلاش‌های بین المللی را برای اثبات مشروعیت و حقانیت مردم ایران در دفاع از خود انجام می‌دادم و طبیعتاً خطر هم وجود دارد.



- الجزیره: اخیراً معاون سیاسی شما سفری به عمان داشت. آیا این سفر در راستای بازگشت به مذاکرات صورت پذیرفته است؟

عراقچی: این یک سفر دیپلماتیک معمولی بود. ما جلسات دوره‌ای گفتگوهای سیاسی با عمان و خیلی از کشورهای دیگر داریم. الان نوبت این گفت و گوها در مسقط بود که معاون من به مسقط رفتند و گفت و گوهای بسیار خوبی در مورد اوضاع منطقه و روابط دوجانبه داشتند. لذا این سفر هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد و تبادل پیامی در این خصوص صورت نگرفته است.

- الجزیره: بازگشت به مذاکرات با آمریکا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چه زمانی امکان پذیر است؟

عراقچی: هر زمانی که آمریکایی‌ها آماده مذاکره از موضع برابر و بر اساس منافع متقابل باشند. ظاهراً آنها عجله‌ای ندارند. ما هم عجله‌ای نداریم.

- الجزیره: گمان می‌رفت که هم پیمانان منطقه‌ای شما در جنگ اخیر در کنار شما قرار گیرند بویژه با توجه به پشتیبانی‌های فراوانی که از حوثی ها در یمن، حزب الله در لبنان و همچنین در عراق داشتید. اما در عمل هم پیمانان شما در این جنگ بزرگ در کنار شما قرار نگرفتند.

عراقچی: هم پیمانان ما با آن دیدی که شما نسبت به هم پیمان دارید که کشورها یا مجموعه‌هایی با هم علیه دشمن دیگر متحد می‌شوند به آن شکل نیست. ما از حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین، از گروه‌های دیگر در یمن و عراق همیشه حمایت کرده ایم به این دلیل که آنها برای یک هدف مشروع و کاملاً موجه می‌جنگند. ما از آنان حمایت می‌کنیم به دلیل اینکه وظیفه انسانی و وظیفه سیاسی خودمان می‌دانستیم که از آنها حمایت کنیم. در جنگ اخیر آنها هم دچار حملاتی شدند که آموختند و خودشان تصمیم گرفتند که چگونه باید از خودشان دفاع کنند. ایران هم به اندازه کافی قوی هست که بتواند از خودش دفاع کند و احتیاجی به کشور دیگر یا هم پیمان دیگر نداشته باشد.

