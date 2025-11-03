En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خون‌فروشی برای یک وعده غذا!!

خون‌فروشی ناشی از فقر نه تنها در هامونگ، بلکه در سایر نقاط کره شمالی از جمله استان‌های یانگ‌گانگ و هامگیونگ شمالی نیز رخ می‌دهد. شایعاتی که در مورد مرگ مردم از گرسنگی دهان به دهان می‌چرخد، باعث ایجاد اضطراب و نگرانی شدیدی شده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۴۵
| |
758 بازدید
|
۲
خون‌فروشی برای یک وعده غذا!!

بهای زنده ماندن در کره شمالی چقدر است؟ برای شمار فزاینده‌ای از مردم این کشور، پاسخ، ۴۰۰ سی‌سی خون در برابر چند کیلو برنج است. این معامله تکان‌دهنده که پس از تشدید بحران غذا به شدت رواج یافته، تصویری بی‌پرده از عمق استیصال و مبارزه روزمره برای بقا در یکی از بسته‌ترین کشور‌های جهان را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در حالی که کره شمالی با کمبود شدید مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کند، مردم مستأصل این کشور به فروش خون خود روی آورده‌اند؛ پدیده‌ای که پس از شکست برداشت پاییزی در بهبود عرضه غذا، به شدت افزایش یافته است.


یک منبع در استان هامگیونگ جنوبی اخیراً به «دیلی ان‌کی» گفت: در شهر هامونگ، تعداد خانواده‌های گرسنه به شدت افزایش یافته است، بنابراین افراد بیشتری برای تأمین هزینه حداقل یک وعده غذایی در روز، خون خود را می‌فروشند.

این منبع افزود که اگر در گذشته از هر ۲۰ نفر یک نفر برای تأمین هزینه‌هایش خون خود را می‌فروخت، این تعداد اخیراً ده برابر شده است.

 او گفت: فصل برداشت پاییزی معمولاً زمانی است که غذای بیشتری در دسترس قرار می‌گیرد، اما امسال دسترسی عمومی به مواد غذایی هیچ بهبودی نداشته است.

 تمام این شواهد نشان می‌دهد بحران غذایی کره شمالی آنقدر شدید است که بقا و حیات مردم را به خطر انداخته است.

 در یک اهدای خون معمولی، مردم کره شمالی ۴۰۰ میلی‌لیتر خون می‌دهند و در ازای آن ۲ کیلوگرم روغن خوراکی یا ۳ کیلوگرم برنج دریافت می‌کنند؛ مقداری که به سختی برای سیر کردن یک خانواده سه نفره برای دو یا سه روز کافی است.

 این منبع می‌گوید: وقتی در نظر بگیرید که مردم برای چند کیلوگرم برنج خون خود را می‌فروشند، می‌توانید تا حدودی حدس بزنید شرایط زندگی مردم کره شمالی در حال حاضر چگونه است.

افزایش خطرات بهداشتی در شرایط غیربهداشتی

 موضوع جدی دیگر، خطرات بهداشتی است که اهدای خون برای بسیاری از مردم کره شمالی به همراه دارد. خون نه تنها در بیمارستان‌های معمولی، بلکه در درمانگاه‌های سل و هپاتیت نیز جمع‌آوری می‌شود. در بیشتر موارد، معاینات پزشکی، اگر اصلاً انجام شوند، بسیار سطحی و صوری هستند.

 این منبع توضیح داد: سلامت خوب برای بهبودی سریع پس از اهدای خون ضروری است. اما بیشتر افرادی که خون می‌فروشند، خود در آستانه سوءتغذیه قرار دارند. قرار است بین هر بار اهدای خون شش ماه فاصله باشد، اما برخی افراد هر دو یا سه ماه یک‌بار خون می‌دهند که منجر به مشکلات جدی سلامتی برایشان می‌شود.
 
برای مثال، یک زن ۴۰ ساله اهل هامونگ در حال حاضر به دلیل اهدای خون مکرر، زمین‌گیر شده است. زمانی که کسب‌وکارش در بازار کساد شد، این زن غرفه خود را برای تأمین هزینه‌ها فروخت و پس از آن به عنوان یک دست‌فروش به سختی روزگار می‌گذراند. اما با کاهش فروش، در نهایت چاره‌ای جز فروش خون برای تأمین مخارج خانواده‌اش نداشت.

 او هر دو ماه یک‌بار خون می‌داد تا اینکه بدنش ضعیف شد و علائم کم‌خونی شدید در او ظاهر گشت و در نهایت به کلی هوشیاری خود را از دست داد.

 این منبع افزود: زنان اغلب مسئولیت تأمین مخارج خانواده را بر عهده دارند و برای سیر نگه داشتن اعضای خانواده‌شان دست به هر کاری می‌زنند. این زن تنها یکی از بسیاری است که سلامتی خود را با اهدای خون مکرر نابود کرده‌اند.

 خون‌فروشی ناشی از فقر نه تنها در هامونگ، بلکه در سایر نقاط کره شمالی از جمله استان‌های یانگ‌گانگ و هامگیونگ شمالی نیز رخ می‌دهد. شایعاتی که در مورد مرگ مردم از گرسنگی دهان به دهان می‌چرخد، باعث ایجاد اضطراب و نگرانی شدیدی شده است.

 بحران غذایی در کره شمالی پدیده‌ای جدید نیست، بلکه ریشه در دهه‌ها سوءمدیریت اقتصادی، تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی و یک سیستم کشاورزی ناکارآمد دارد. با این حال، بسته‌شدن کامل مرز‌ها در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و شرایط نامساعد جوی در سال‌های اخیر، این بحران مزمن را به یک فاجعه انسانی تمام‌عیار تبدیل کرده است. 

 در غیاب کمک‌های بین‌المللی و با قطع تجارت مرزی که پیش‌تر شریان حیاتی برای تأمین کالا‌های اساسی بود، شهروندان عادی به آخرین راه‌های ممکن برای زنده ماندن روی آورده‌اند. در این میان، فروش خون که زمانی یک اقدام اضطراری و نادر بود، اکنون به یک استراتژی بقای روزمره برای بخش وسیعی از جمعیت تبدیل شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کره شمالی گرسنگی مواد غذایی کمبود مواد غذایی خبر فوری اهدای خون فروش خون
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چه کسانی نمی‌توانند خون اهدا کنند؟
آمار سازمان ملل از گرسنگان در جهان
گوترش زنگ خطر گرسنگی در جهان را به صدا درآورد
ذخایر غذا در غزه رو به اتمام است
غذاهایی که شما را گرسنه‌تر می‌کنند!
هشدار سازمان ملل نسبت به بروز «طوفان گرسنگی»
شرایط اهدای خون در آقایان و خانم‌ها
اینترنتی، نوبت اهدای خون بگیری
چگونه از گرسنگی زیاد در ماه رمضان جلوگیری کنیم؟
ابعاد تازه‌ای از قحطی در کره‌ شمالی
فعالیت ۴ مرکز جامع اهدای خون در تهران
هشدارنامه کره شمالی درباره کمبود مواد غذایی
رویارویی یک میلیون سومالیایی گرسنه با خطر مرگ
شرایط اهدای خون چیست؟
ایران پیشتاز در اهدای داوطلبانه خون
هشدار سازمان ملل در مورد گرسنگی و کمبود غذا در جهان
بالاترين ميزان اهداي خون درخاورميانه از آن ايران
سهم ایران از اهدای خون / رکورددار اهدای خون بانوان
گرسنگی در ۸ کشور جهان بحرانی شده است
نکاتی که باید در زمان «اهدای خون» رعایت کنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
8
پاسخ
قابل توجه کسایی که از کره شمالی الگو برداری میخوان بکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
10
پاسخ
کمی به دور و بذ خودتون نگاه کنید موارد مشابه پیدا می کنید.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۱۹۶ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۲۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۶ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005c3l
tabnak.ir/005c3l