En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زلزله بنزینی ۱۴۰۵؛ نرخ سوم در گوشه کمین!

کد خبر: ۱۳۳۷۹۳۵
| |
538 بازدید
زلزله بنزینی ۱۴۰۵؛ نرخ سوم در گوشه کمین!

رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ چیزی برای افزایش قیمت نداریم، اما در دولت برای سال آینده برنامه‌هایی مطرح شده و قرار است برای سال۱۴۰۵ اقداماتی انجام شود که یا باید در قالب لایحه به مجلس ارائه یا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و الزام به واردات روزافزون آن و رقم هنگفت یارانه‌ای که دولت برای عرضه بنزین به قیمت ارزان پرداخت می‌کند، از معضلات اصلی اقتصاد ایران است.

بسیاری از کارشناسان راه چاره کنترل مصرف بی‌رویه بنزین را افزایش قیمت آن می‌دانند، اما دولت به لحاظ سیاسی، علاقه‌ای به این کار ندارد و تداوم روند فعلی سبب تشدید کسری بودجه دولت می‌شود.

برای بررسی راهکارهای کنترل مصرف بنزین، در میزگرد سراغ رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس و حامد صاحب‌هنر، کارشناس انرژی رفتیم.

رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس: طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران ۱۶۳میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد که ۱۰۰میلیارد دلار آن یارانه پنهان است که شامل آلودگی محیط‌زیستی و درمان بیماری‌های ناشی از آن می‌شود. در حال حاضر ۵۲میلیارد دلار در فرآورده‌های نفتی، یارانه‌ای است که دولت پرداخت می‌کند. دولت ۷۰میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۸۰هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌ها و ۱۰۰هزار میلیارد تومان به پالایشگاه‌ها و اوره‌سازان بدهکار است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴چیزی برای افزایش قیمت نداریم، اما در دولت برای سال آینده برنامه‌هایی مطرح شده و قرار است برای سال۱۴۰۵ اقداماتی انجام شود که یا باید در قالب لایحه به مجلس ارائه یا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.

طبق برنامه‌ای که در دولت مطرح است، ضمن حفظ سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سومی برای بنزین ایجاد می‌شود که رقم آن ۷۵۰۰ تومان بحث شده و البته قطعی نیست.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس لایحه بودجه بنزین قیمت بنزین مصرف بنزین
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایت تاجگردون از ماجرای بنزین در سخنان پزشکیان
عبدی: امروز بنزین، فردا برق، پس فردا گاز و گازوییل
تکلیف بنزین در سال ۱۴۰۳ مشخص شد
اظهارات عجیب میرسلیم درباره قیمت بنزین
مصرف بنزین کاهش یافت
وزارت نفت: تولید یک لیتر بنزین ۱۸ هزارتومان هزینه دارد
واردات میلیارد دلاری بنزین بیخ گوش دخل و خرج دولت در ۱۴۰۳/ بنزین گران می‌شود یا راهی دیگر؟!
باید به قیمت توافقی برای بنزین برسیم/ خودروسازان دلیلی برای بهبود کیفیت و تولید خودروی کم مصرف نمی‌بینند؛ چون حاشیه سود امن و بدون رقیب دارند
درآمد اصلاح قیمت بنزین باید به ۶٠ میلیون ایرانی اختصاص یابد
کاهش بی سابقه تقاضا چه بر سر بنزین خواهد آورد؟
با قیمت بنزین چه کنیم؟
چرا دولت واقعیت مصرف بنزین را به مردم نمی گوید؟
برنامه دولت درکاهش مصرف روزانه ۱۰میلیون لیتر بنزین
هنوز تصمیمی برای سهمیه بندی بنزین گرفته نشده
اما و اگرهای قیمت‌گذاری بنزین
کاهش ۳۰ درصدی مصرف بنزین
رکورد شکنی میانگین مصرف روزانه بنزین در تیر ۱۴۰۰
رکوردشکنی مصرف بنزین با ۱۰۴ میلیون لیتر
آیا مردم ایران واقعا بنزین ارزان مصرف می کنند؟
ایران، ششمین کشور ارزان قیمت بنزین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۱۸۳ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۱۳ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۵ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005c3b
tabnak.ir/005c3b