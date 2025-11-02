En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اینفوتابناک | نرخ تورم سالانه در استان‌های مختلف

در اینفوگرافیک زیر تابناک به بررسی نرخ تورم سالانه در استان‌های مختلف پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۰۱
| |
321 بازدید
اینفوتابناک | نرخ تورم سالانه در استان‌های مختلف
اشتراک گذاری
برچسب ها
تورم نرخ تورم تورم سالانه تورم استان ها
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | تورم تجمعی کشور‌های جهان از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵
جهش بی سابقه در بازار گوشت قرمز!
درآمد مجموع خانوار نباید مبنای دهک‌بندی قرار بگیرد
نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ به چه عددی می‌رسد؟
کالاهای اساسی در سبد کالابرگ محدود شدند!
افزایش ۳۲.۵ درصدی نرخ تورم سالانه
تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها از ۴۷ به ۶۴ درصد رسید
تلاش دولت برای کاهش گران‌فروشی و تنظیم بازار
چهار میلیون ایرانی درآمدشان کفاف غذایشان را نمی‌دهد!
ردپای نان و لبنیات در رشد تورم ماهانه
تورم ۴۰تا۶۰درصدی اجاره طی ۱۰سال
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۹۲ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c33
tabnak.ir/005c33