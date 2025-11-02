۱۱/آبان/۱۴۰۴
اقتصادی
»
داخلی
پ
اینفوتابناک | نرخ تورم سالانه در استانهای مختلف
در اینفوگرافیک زیر تابناک به بررسی نرخ تورم سالانه در استانهای مختلف پرداخته است.
۱۳۳۷۹۰۱
۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
02 November 2025
۱۳۳۷۹۰۱
۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
02 November 2025
برچسب ها
تورم
نرخ تورم
تورم سالانه
تورم استان ها
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | تورم تجمعی کشورهای جهان از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵
جهش بی سابقه در بازار گوشت قرمز!
درآمد مجموع خانوار نباید مبنای دهکبندی قرار بگیرد
نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ به چه عددی میرسد؟
کالاهای اساسی در سبد کالابرگ محدود شدند!
افزایش ۳۲.۵ درصدی نرخ تورم سالانه
تورم نقطه به نقطه خوراکیها از ۴۷ به ۶۴ درصد رسید
تلاش دولت برای کاهش گرانفروشی و تنظیم بازار
چهار میلیون ایرانی درآمدشان کفاف غذایشان را نمیدهد!
ردپای نان و لبنیات در رشد تورم ماهانه
تورم ۴۰تا۶۰درصدی اجاره طی ۱۰سال
آخرین اخبار
پلاک لامبورگینی پسر رونالدو گرانتر از خود ماشین است!
هشدار ابطحی به پزشکیان با طعنه به وفاق!
اینفوتابناک | نرخ تورم سالانه در استانهای مختلف
قالیباف پاسخ تهدید نماینده سوپرانقلابی را داد
وزیر خانهداری آمریکا: باید از چین خطرزدایی کنیم
واکنش حماس به شهادت اسیر فلسطینی در زندان اسرائیل
جملات عجیب نقدعلی نماینده مجلس خطاب به قالیباف
سخنگوی سپاه: شهادت شهید هنیه ردیابی بود نه خرابکاری
مرگ مشکوک نوعروس با متادون
مهلت ثبتنام آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ تمدید شد
پسر قذافی در لبنان ممنوع السفر است
ترامپ: چین از عواقب حمله به تایوان آگاه است
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
انفجار مهیب در الحسکه سوریه + عکس
نتانیاهو: دولت لبنان حزبالله را خلعسلاح کند!
وب گردی
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
یخبندان از امشب آغاز میشود + نقشه دمایی
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا
اتفاقی که نشان میدهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمیکند
تصاویر صابر کاظمی روی تخت بیمارستان و توضیح معاون وزیر بهداشت
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
اعلام رسمی مشکل اصلی صابر کاظمی
بارش برف در خراسان رضوی
طلبکاری مجری صداوسیما بابت سوال از رئیس جمهور
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا
(۱۱۱ نظر)
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
(۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
(۱۰۷ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
(۹۲ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!
(۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲
(۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
(۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟
(۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترکنشینی دانشآموزان روی خط ریسک
(۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
(۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینههای زندگی مردم خبر دارید؟
(۷۲ نظر)
ایران لیبی نمیشود، داریم موشک قاره پیما میسازیم!
(۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ دهها هزار میلیارد تومان در هالهای از ابهام
(۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
(۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !
(۵۹ نظر)
