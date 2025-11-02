En
واکنش محتاطانه روسیه به درخواست نظامی مادورو

سخنگوی کرملین گفت، روسیه از نزدیک در حال بررس اوضاع در ونزوئلا در ارتباط با فشارهای نظامی از سوی واشنگتن است.
واکنش روسیه به نامه مادورو برای درخواست کمک نظامی

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در واکنش به گزارش واشنگتن پست درباره اینکه مادورو درخواستی به پوتین برای تامین موشک، رادار و جنگنده ارسال کرده، گفت: «ما از نزدیک اوضاع در ونزوئلا را رصد می‌کنیم.»

واشنگتن پست اخیرا در گزارشی نوشت «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا در نامه‌ای خطاب به «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود درخواست تامین موشک، رادار و هواپیما در نتیجه تهدید‌های واشنگتن کرده است.

به نقل از خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف گفت: «روسیه تحولات بین ایالات متحده و ونزوئلا را از نزدیک زیر نظر دارد و نسبت به هرگونه حادثه ناگوار هشدار می‌دهد. صلح باید بین واشنگتن و کاراکاس برقرار شود. روسیه علاقه‌مند است که وضعیت کاراکاس و واشنگتن در مسیر مسالمت‌آمیز باقی بماند.»

روزنامه میامی هرالد اخیرا گزارش داد که دولت آمریکا تصمیم به حمله به اهداف نظامی در ونزوئلا گرفته است. به نوشته این روزنامه، این حملات ممکن است در روز‌ها یا حتی ساعات آینده انجام شود.

در همین حال، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران این موضوع را که در حال بررسی حمله به ونزوئلا است یا تصمیمی در این مورد گرفته است، تکذیب کرد.

نیویورک تایمز نیز گزارش کرد ترامپ هفتم اکتبر دستور پایان تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به سازشی دیپلماتیک با ونزوئلا را صادر کرد.

وی همچنین به آژانس سیا اختیار داد تا عملیاتی مخفیانه را در خاک ونزوئلا انجام دهد.

۱۵ اکتبر، ترامپ علنا اذعان کرد که به آژانس سیا اجازه انجام عملیات مخفی در ونزوئلا را داده است. با این حال، او از پاسخ به این سوال که آیا به این آژانس اجازه ترور مادورو را داده است یا خیر، خودداری کرد.

مادورو بار‌ها اعلام کرده است که کشورش با جدی‌ترین تهدید تهاجم ایالات متحده در ۱۰۰ سال گذشته رو‌به‌رو است.

واشنگتن مقامات ونزوئلا را به عدم اقدام کافی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند و به همین بهانه، ایالات متحده نیرو‌های بزرگی را به منطقه کارائیب اعزام کرده است.

۲۱ اکتبر هم دومای روسیه پیمان همکای و شراکت استراتژیک با ونزوئلا را تایید کرد.

به گفته «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه، این تاییدیه با توجه به فشار غیرمنتظره از سوی واشنگتن از جمله فشار مستقیم نظامی بسیار مهم است.

