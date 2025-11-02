En
اتوبوس‌های اصفهان به باربند دوچرخه مجهز شد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان از نصب باربند حمل دوچرخه در یک‌ دستگاه اتوبوس‌ خط ۴۲ این کلان‌شهر خبر داد.
اتوبوس‌های اصفهان به باربند دوچرخه مجهز شد

داوود بحیرایی با اشاره به نصب باربند حمل دوچرخه در یک دستگاه اتوبوس‌های خط ۴۲ این کلان شهر در مسیر باغ غدیر به سمت میدان امام حسین (ع) و بالعکس اظهار کرد: هدف ما تسهیل سفرهای ترکیبی دوچرخه و اتوبوس و ایجاد شهری دوستدار حمل و نقل پاک است.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ وی با بیان اینکه این باربندها امکان حمل دو دوچرخه به‌طور همزمان را فراهم می‌کنند، افزود: استفاده از این سرویس در ساعات غیرشلوغ بسیار راحت و ایمن است و بازخورد اولیه شهروندان بسیار مثبت بوده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان تأکید کرد: پس از جمع‌آوری نظرات شهروندان و رانندگان و چنانچه مورد استقبال قرار گرفت این سیستم به تدریج در خطوط مناسب شهری گسترش خواهد یافت تا تجربه‌ای راحت و اقتصادی برای دوچرخه‌سواران فراهم شود و در کنار آن، ترافیک و آلودگی هوا کاهش یابد.

بحیرایی گفت: این طرح، بخشی از برنامه شرکت اتوبوسرانی برای ترویج حمل و نقل ترکیبی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی در اصفهان است.

اتوبوس های اصفهان به باربند دوچرخه مجهز شد

