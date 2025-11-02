داوود بحیرایی با اشاره به نصب باربند حمل دوچرخه در یک دستگاه اتوبوس‌های خط ۴۲ این کلان شهر در مسیر باغ غدیر به سمت میدان امام حسین (ع) و بالعکس اظهار کرد: هدف ما تسهیل سفرهای ترکیبی دوچرخه و اتوبوس و ایجاد شهری دوستدار حمل و نقل پاک است.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ وی با بیان اینکه این باربندها امکان حمل دو دوچرخه به‌طور همزمان را فراهم می‌کنند، افزود: استفاده از این سرویس در ساعات غیرشلوغ بسیار راحت و ایمن است و بازخورد اولیه شهروندان بسیار مثبت بوده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان تأکید کرد: پس از جمع‌آوری نظرات شهروندان و رانندگان و چنانچه مورد استقبال قرار گرفت این سیستم به تدریج در خطوط مناسب شهری گسترش خواهد یافت تا تجربه‌ای راحت و اقتصادی برای دوچرخه‌سواران فراهم شود و در کنار آن، ترافیک و آلودگی هوا کاهش یابد.

بحیرایی گفت: این طرح، بخشی از برنامه شرکت اتوبوسرانی برای ترویج حمل و نقل ترکیبی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی در اصفهان است.