مرغ در بازار تهران زیاد شد

جبرئیل برادر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از توزیع بیش از نیاز روزانه مرغ گرم در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: امروز هزار و ۹۰۶ تن مرغ گرم در استان تهران توزیع شده است. باتوجه‌به مصرف روزانه هزار و ۶۰۰ تا هزار و ۸۰۰ تن مرغ در استان، این میزان عرضه بیش از مصرف بوده و موجب تعادل‌بخشی به بازار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: مرغ توزیعی از محل تولید استان تهران و سهمیه استانی استان‌های معین تأمین کننده بوده و تأمین به میزان کافی صورت‌گرفته است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: از این میزان، ۷۷۰ تن اختصاصی برای میدان بهمن تأمین شده است تا شبکه مویرگی عرضه هم تأمین باشند. وی ادامه داد: هم‌اکنون گوشت مرغ گرم با نرخ ۱۳۲ هزار تومان از سوی میادین میوه‌وتره‌بار و با قیمت مصرف‌کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان در خرده‌فروشی‌ها در حال عرضه است.

وی با اشاره به شرایط مطلوب بازار مرغ در استان گفت: جهاد کشاورزی استان تهران تأمین مرغ موردنیاز میادین را برعهده دارد و شبکه مویرگی توزیع نیز به‌صورت کامل فعال است.به گفته‌ی برادری، علاوه بر مرغ گرم، حدود ۱ هزار و ۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز برای تنظیم بازار تأمین شده که از فردا توزیع آن آغاز خواهد شد. این محصول با قیمتی حدود ۱۵ درصد کمتر از مرغ گرم عرضه می‌شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه تنش در بازار، نظارت بر واحدهای صنفی به‌صورت مستمر در حال انجام است و در صورت مشاهدهٔ فروش بالاتر از نرخ مصوب، بازرسان اقدام به صدور برگه جریمه خواهند کرد.