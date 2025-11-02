En
مجلس لایحه حذف صفرها را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی عبارتی در لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اعمال کردند.
مجلس لایحه حذف صفرها را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۱۱ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر اصلاح تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، براساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره یک ماده واحده این لایحه؛ برابری پول‌های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می شود.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
1
5
پاسخ
ابتدا قراربود نام واحدپول به تومان تغییر یابدولی با اصلاحیه مجلس همان ریال تصویب شد.با توجه به اینکه کلا مردم از واژه تومان استفاده میکنندبهتراست مصوبه رابه همان حالت اول بازگردانند ونام واحدپولی کشورهمانی باشد که مردم استفاده میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
6
پاسخ
به نظرم با این دست فرمون 8 یا 12 صفر را حذف بکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
5
پاسخ
این کار رو بیست ساله میخوان انجام بدن. ساخت بمب اتم هم اینقدر طول نمی کشه اینقدر این کار رو طول میدن تا بجای چهارتا صفر باید هشتا صفر کم باید بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
3
پاسخ
بهترین حالت حمان حذف کلمه تومان است
و ۴ رقم صفر
با. نبود تومان تکلیف خواندن مبالغ روش است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
چرا واحد پول تومان و خرد آن ریال نباشه مردم راحت تر هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
کارهای مسخره و بیهوده و آدرس اشتباه دادن مگر اینکه فقط صورت مساله را پاک کنن و الا نمی تونن جلوی تورم وحشتناک را بگیرن، وقت تلف کردنه
