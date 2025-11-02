مجلس لایحه حذف صفرها را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۱۱ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر اصلاح تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، براساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره یک ماده واحده این لایحه؛ برابری پول‌های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می شود.