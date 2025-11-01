حمله بازیگر شاخص هالیوود به ترامپ

به گزارش تابناک، هریسون فورد در گفتوگویی تازه با روزنامه گاردین، دونالد ترامپ را بهدلیل انکار بحران اقلیمی و سیاستهای ضدمحیطزیستیاش بهشدت مورد انتقاد قرار داد.
فورد گفت: «ترامپ هیچ سیاستی ندارد، فقط هوس دارد. نادانی، تکبر، دروغ و ریاکاری او مرا میترساند. او حقیقت را میداند، اما در خدمت وضع موجود است و در حالیکه دنیا در حال نابودی است، پول پارو میکند. من جنایتکار بزرگتری از او در تاریخ نمیشناسم.»
این بازیگر ۸۳ ساله افزود: «۳۰ سال است درباره تغییرات اقلیمی حرف میزنم و هرچه گفتهایم درست از آب درآمده، اما مردم هنوز رفتارشان را تغییر نمیدهند چون وضعیت موجود ریشهدار است. ترامپ دارد زمین را از بین میبرد چون هرچه میگوید دروغ است.»
با این حال فورد ابراز امیدواری کرد که هنوز امکان مقابله با بحران اقلیمی وجود دارد و گفت: «میتوانیم اثرات تغییرات اقلیمی را کاهش دهیم، فقط باید اراده سیاسی و درک لازم را پیدا کنیم تا بفهمیم انسانها توان تغییر دارند. ما خلاق و سازگار هستیم، اگر تمرکز کنیم، میتوانیم بیشتر مشکلات را حل کنیم.»
اظهارات فورد پس از سخنان اخیر دونالد ترامپ در سازمان ملل مطرح شد که رئیسجمهور آمریکا تغییرات اقلیمی را «بزرگترین فریب تاریخ» خواند و از کشورها خواست از «کلاهبرداری سبز» فاصله بگیرند.
ترامپ در دوران ریاستجمهوریاش بارها بودجه پروژههای انرژی پاک را کاهش داده و گزارشهای علمی درباره گرمایش زمین را انکار کرده بود.
فورد پیشتر نیز از منتقدان جدی ترامپ بوده است؛ او در نوامبر ۲۰۲۴ از کامالا هریس، نامزد دموکراتها در انتخابات، حمایت کرد و گفت:
«ترامپ فقط وفاداری کورکورانه میخواهد و دنبال انتقام است. اما ما رئیسجمهوری میخواهیم که برای همه مردم کار کند، نه علیه آنها.»