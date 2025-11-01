En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله بازیگر شاخص هالیوود به ترامپ

هریسون فورد، بازیگر کهنه‌کار هالیوودی با حمله تندی به رئیس‌جمهور آمریکا، او را به «دروغ‌گویی و نادانی درباره بحران اقلیمی» متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۹۲
| |
4 بازدید
حمله بازیگر شاخص هالیوود به ترامپ

به گزارش تابناک، هریسون فورد در گفت‌وگویی تازه با روزنامه گاردین، دونالد ترامپ را به‌دلیل انکار بحران اقلیمی و سیاست‌های ضدمحیط‌زیستی‌اش به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

فورد گفت: «ترامپ هیچ سیاستی ندارد، فقط هوس دارد. نادانی، تکبر، دروغ و ریاکاری او مرا می‌ترساند. او حقیقت را می‌داند، اما در خدمت وضع موجود است و در حالی‌که دنیا در حال نابودی است، پول پارو می‌کند. من جنایتکار بزرگ‌تری از او در تاریخ نمی‌شناسم.»

این بازیگر ۸۳ ساله افزود: «۳۰ سال است درباره تغییرات اقلیمی حرف می‌زنم و هرچه گفته‌ایم درست از آب درآمده، اما مردم هنوز رفتارشان را تغییر نمی‌دهند چون وضعیت موجود ریشه‌دار است. ترامپ دارد زمین را از بین می‌برد چون هرچه می‌گوید دروغ است.»

با این حال فورد ابراز امیدواری کرد که هنوز امکان مقابله با بحران اقلیمی وجود دارد و گفت:  «می‌توانیم اثرات تغییرات اقلیمی را کاهش دهیم، فقط باید اراده سیاسی و درک لازم را پیدا کنیم تا بفهمیم انسان‌ها توان تغییر دارند. ما خلاق و سازگار هستیم، اگر تمرکز کنیم، می‌توانیم بیشتر مشکلات را حل کنیم.»

اظهارات فورد پس از سخنان اخیر دونالد ترامپ در سازمان ملل مطرح شد که رئیس‌جمهور آمریکا تغییرات اقلیمی را «بزرگ‌ترین فریب تاریخ» خواند و از کشورها خواست از «کلاهبرداری سبز» فاصله بگیرند.

ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بارها بودجه پروژه‌های انرژی پاک را کاهش داده و گزارش‌های علمی درباره گرمایش زمین را انکار کرده بود.

فورد پیش‌تر نیز از منتقدان جدی ترامپ بوده است؛ او در نوامبر ۲۰۲۴ از کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات، حمایت کرد و گفت:
«ترامپ فقط وفاداری کورکورانه می‌خواهد و دنبال انتقام است. اما ما رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که برای همه مردم کار کند، نه علیه آن‌ها.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
هریسون فورد بازیگر آمریکایی بازیگر هالیوودی آمریکا ترامپ رئیس جمهور آمریکا
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهدید ترامپ جهان را به لرزه درآورد!
اوباما: ترامپ سرنوشت آمریکا را تغییر می‌دهد!
هشدار جدی رئیس ناسا به کیم کارداشیان
آمریکا دیگر دنبال تغییر رژیم در کشورها نیست
پاسخ ترامپ به سوالی درباره حمله به ونزوئلا
دفاع جنجالی ونس از ترامپ در حمله به ایران
هشدار عجیب و خطرناک ایلان ماسک
بازیگر برنده اسکار: هالیوود برای سیاهان نیست
حمله بی‌سابقه شارون استون به ترامپ
ماجرای تهدید به لغو تابعیت یک بازیگر زن از سوی ترامپ
بازیگر مطرح آمریکایی: ترامپ رئیس جمهور من نیست
یک نخل طلای غیرمنتظره برای هریسون فورد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bzg
tabnak.ir/005bzg