مهم ترین عوامل در ابتلا به فراموشی

3 شیوه زندگی بیش از هر چیز دیگری بر ابتلا به فراموشی اثرگذار هستند. این 3 عامل عبارتند از: نداشتن سرگرمی، چاقی بیش از حد و بیش از اندازه نشستن در طول روز.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۶۵
298 بازدید
مهم ترین عوامل در ابتلا به فراموشی

اگر ابتلا به فراموشی همیشه برای شما یک نگرانی بوده است باید گفت 3 عامل بیش از بقیه عوامل باید موجوب نگرانی شما بشوند. طی سال ها مسايل مختلف از جمله ساعت به خواب رفتن و نیز نوشیدن الکل با از دست رفتن حافظه مرتبط دانسته شده اند. اما با نگاهی به آمار بیش از  20 هزار فرد بالای 65 سال طی یک بازه زمانی 30 ساله، محققان به این نتیجه رسیدند 3 شیوه زندگی بیش از هر چیز دیگری بر ابتلا به فراموشی اثرگذار هستند. این 3 عامل عبارتند از: نداشتن سرگرمی، چاقی بیش از حد و بیش از اندازه نشستن در طول روز.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ طبق نتیجه تحقیق یادشده 3 عامل یادشده بیش از هر عامل دیگری می توانند خطر ابتلای فرد به فراموشی را افزایش دهند. پس می توان گفت شرکت کردن در یک کلاس و آموختن هنر یا مهارت جدید به طور منظم، مراقبت از حجم کالری دریافتی برای بدن یک فرد و نیز تلاش برای هرجه کمتر نشستن در واقع بهترین روش ها برای پیش گیری از ابتلا به اختلال غیر قابل درمان فراموشی هستند. 

پیتر هادومیت اقتصاددانی که این تحقیق زیر نظر او انجام شد گفته است:« تحقیق انجام شده ما شواهدی را ارایه می دهد. دانشمندان ادعا کرده اند آگاهی در مورد عوامل منفی اثرگذار بر روی احتمال ابتلا به کاهش فعالیت مغزی می تواند به کاهش احتمال بروز این مشکل کمک کند.»

تحقیق انجام شده نشان داده است که 10 درصد از افراد بالای 65 سال در آمریکا احتمالا به فراموشی مبتلا می شوند. که این رقمی برابر با 7 میلیون نفر می شود. اگر شرایط اجتماعی و جمعیتی آمریکا با همین روند موجود ادامه یابد این رقم تا سال 2040 به 12 میلیون می رسد. این تحقیق توسط شرکت RAND، که موسسه ای غیردولتی و تحقیقاتی است و در کالیفرنیا قرار دارد، انجام شد و شرکت جینه تک تامین مالی آن را بر عهده داشت.

 

