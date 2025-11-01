بریتانیا جغرافیایی است که خانههای روستایی و ویلایی آن، نهتنها از زمینهای زراعی وسیع و مناظر طبیعی دلپذیر برخوردارند، بلکه از امکانات مدرن و طراحیهای اشرافی انگلیسی هم بهرهمند شدهاند. ویژگیهایی نظیر دارا بودن استخر، زمینهای بازی، اتاقهای ماساژ و باغهای میوه با چشماندازهای دلپذیر تنها بخشی از امکانات خانههای ویلایی در مناطق ییلاقی جغرافیای بریتانیاست.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، با این حال، بررسیها نشان میدهد که قیمت برخی از ویلاهای لوکس در مناطق حاشیهای تهران مانند لواسان که نام آن نیز بر سر زبانها افتاده، از بسیاری از عمارتهای ییلاقی بریتانیا بالاتر است! این در حالی است که ویلاهای لواسان از نظر امکانات و چشمانداز با این خانهها قابل قیاس نیستند.
قیمت خانههای ویلایی در لواسان طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. بررسیها نشان میدهد در این منطقه ییلاقی تعداد زیادی ویلای لوکس با قیمتهای میلیوندلاری معامله میشوند؛ این در حالی است که امکانات آنها در مقایسه با نمونههای مشابه در جغرافیای خوشآب و هوایی مانند بریتانیا چندان قابل توجه نیست.
تجارتنیوز در ادامه مجموعه گزارشهای مقایسهای خود درباره بازار املاک لوکس ایران و سایر کشورها، این بار به بررسی قیمت و امکانات ویلاهای لواسان در مقایسه با ویلاهای ییلاقی بریتانیا پرداخته است.
امکانات ویلاهای لوکس لواسان و بریتانیا
بررسی تجارتنیوز از فایلهای فروش ویلا در لواسان نشان میدهد، تعداد زیادی ویلای خاص و لوکس در این منطقه وجود دارد که با قیمتهای میلیوندلاری به فروش میرسند. امکانات این ویلاها در مقایسه با سایر املاک مشابه در تهران چشمگیر است؛ با این حال در مقایسه با کشورهایی مانند انگلستان، اسکاتلند، ایرلند و ولز، واژه «لوکس» معنا و کارکرد خود را از دست میدهد!
بررسی ویلاهای ییلاقی و خانههای روستایی در بریتانیا نشان میدهد که اکثر این خانهها در زمینهای زراعی چند هزار متری قرار دارند و از امکاناتی مانند اصطبل، زمین بازی، انبار و مهمانخانههای مستقل، استخر و سونا، اتاقهای مهمان و … برخوردارند. چشمانداز این خانهها بسیار خیرهکننده است، بهطوری که زندگی در آنها برای مالکان آن تداعیکننده زندگی در بهشت خواهد بود.
قیمت ویلاهای لوکس لواسان
بررسیهای تجارتنیوز از بازار املاک لوکس در لواسان نشان میدهد، در برخی از شهرکهای این منطقه مانند شهرک باستی هیلز، عمارتهای لوکسی وجود دارند که با ارقام نجومی معامله میشوند. ورود و خروج به برخی از مناطق لواسان بسیار مشکل است و تنها مالکان ویلاها میتوانند وارد شهرکها یا مناطق خاص لواسان شوند.
در یک مورد عجیب در شهرک باستی هیلز، یک عمارت ۲۵۰۰ متری پنجخوابه، با رقم ۱۶۰۰ میلیارد تومان به فروش میرسد که قیمت دلاری آن با احتساب دلار ۱۰۸ هزار تومانی، حدود ۱۵ میلیون و ۲۸۰ هزار دلار خواهد بود؛ از امکانات این عمارت میتوان به ۲۵۰۰ متر زمین و بنا، کفپوش سنگ، شومینه، پارکینگ مسقف، انباری، بالکن سرتاسری، استخر و سالن ورزشی اشاره کرد.
در یک مورد دیگر، یک عمارت سه طبقه ۱۵۰۰ متری در لواسان، با رقم ۹۰۰ میلیارد تومان آگهی شده است؛ این ویلا پنج اتاق خواب دارد و از امکاناتی مانند ۲۰۰۰ متر زمین، مشاعات کامل، تراسهای وسیع با ویوی مشجر، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزش، سالن بیلیارد و حیاطسازی با ابعاد منظم برخوردار است.
همچنین یک ویلا با زیربنای ساخته شده ۱۴۰۰ متری نیز با رقم ۵۷۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شده است. این ویلا در زمینی به مساحت 1250 متر به صورت طبقاتی (دو واحد دوبلکس) قرار دارد و دارای امکاناتی نظیر استخر، سونا و جکوزی، سالن بیلیارد، فضاسازی و حیاط درباری است. علاوه بر این، از یک واحد یکطبقه ۴۰۰ متری و دو واحد دو طبقه ۲۰۰ متری برخوردار است.
بررسی قیمت ویلاهای منطقه ییلاقی لواسان نشاندهنده کولاک قیمتها در این بازار است. اما با در اختیار داشتن چنین بودجهای، چه نوع خانههایی میتوان در بریتانیا خرید و این خانهها معمولا دارای چه ویژگیها و امکاناتی هستند؟
قیمت خانه های ویلایی در بریتانیا
بررسیهای تجارتنیوز نشان میدهد که در بریتانیا، خانه های ویلایی در مناطق ییلاقی و روستایی معمولا شامل بنایی چندصد ساله با زمینهای زراعی چندین هکتاری، اصطبل و حتی دریاچه خصوصی هستند. نکته جالب اما، قیمت این خانههاست که حتی از ویلاهای مدرن در شهرهای پرجمعیت نیز کمتر است.
برای نمونه، یک خانه روستایی ۱۱۸۱ متری در منطقه ادلستون انگلستان، با قیمت ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار معامله میشود که با احتساب دلار ۱۰۸ هزار تومانی، ۱۵۷۶ میلیارد تومان خواهد بود. امکانات این خوانه سه طبقه بیشمار است؛ از جمله امکانات آن میتوان به پنج اتاق خواب، یک باغ با وسعت بیش از ۴۰۰۰ متر مربعی و مبلمانشده با لوازم خانگی درجه یک اشاره کرد.
این عمارت دارای اتاق خانواده مجزا با واحد مدیای داخلی، دفتر کار با دکور سفارشی، سوئیت مهمان و آسانسور برای هر سه طبقه است؛ همچنین یک سالن پذیرایی رسمی لوکس، استخر سرپوشیده با سونا، اتاق بخار، سالن ورزشی، سالن سرگرمی، سالن سینما، انبار نوشیدنی با دمای کنترل شده و صفحه نمایشگر، سالن بار و اتاق رختشویی نیز از دیگر امکانات آن محسوب میشود.
در مورد دیگری، یک عمارت سه طبقه پنج خوابه در اسکاتلند، با قیمت چهار میلیون و ۹۹۵ هزار دلار یا بهعبارتی ۵۴۰ میلیارد تومان به فروش میرسد؛ این خانه از امکاناتی نظیر باغ محوطهسازیشده ۳۳۰۰ متری، لوازم خانگی برند مانند یخچال، فر، ماشین لباسشویی، دفتر کار، سالن سینما، سالن بار، سالن بیلیارد، برج دیدبانی، پارکینگ سرپوشیده و اتاق رختشویی برخوردار است.
همچنین، یک ٰخانه ویلایی دو طبقه ۲۰ خوابه در کشور ولز، با قیمت دو میلیون و ۳۳۳ هزار دلار یا ۲۵۲ میلیارد تومان معامله میشود. این ملک از امکاناتی نظیر زمین سرسبز سه هکتاری، اتاق کار، پارکینگ اختصاصی، محوطه جمنکاریشده و اتاق بازی برخوردار است.