رئیس‌جمهور چین و همتای کره‌ای او امروز شنبه در گیونگجو با محور تجارت، ثبات زنجیره تأمین و امنیت منطقه‌ای پس از ۱۱ سال دیدار می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۵۱
| |
454 بازدید
|
۱

دیدار شین جین پینگ و لی جه‌میونگ در حاشیه نشست APEC برگزار می‌شود؛ اجلاسی که امسال برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۵ به میزبانی کره‌جنوبی برگزار خواهد شد.تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ روز گذشته (جمعه) هنگام ورود به جلسه نخست سی و دومین اجلاس رهبران اقتصادی همکاری اقتصادی آسیا–اقیانوس آرام (APEC) در گیونگجو، کره‌جنوبی با استقبال گرم رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، لی جه‌میونگ مواجه شد.دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی اعلام کرده است که مذاکرات، علاوه بر مسائل اقتصادی، شامل برنامه هسته‌ای کره شمالی و راههای تقویت همکاری اقتصادی بین سئول و پکن خواهد بود.این سفر، اولین حضور شی جین‌پینگ در کره‌جنوبی پس از ۱۱ سال و اولین دیدارش با لی از زمان آغاز ریاست‌جمهوری او در ژوئن امسال است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری کره‌جنوبی است، اما تجارت دو کشور پس از بحران سامانه دفاعی تاد در ۲۰۱۷ کاهش یافته است.در سال ۲۰۱۷، کره‌جنوبی موافقت کرد سامانه دفاع موشکی تاد (THAAD) آمریکا را در خاک خود مستقر کند تا در برابر آن‌چه تهدیدات موشکی کره شمالی خوانده شده بود، محافظت شود. این اقدام با اعتراض شدید پکن مواجه شد، چرا که چین نگران بود رادارهای سامانه تاد می‌توانند توانایی نظامی و امنیت ملی آن کشور را زیر نظر بگیرند. نتیجه این تنش، کاهش تجارت و ایجاد فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بین چین و کره‌جنوبی بود، هرچند سئول تلاش کرد روابط تجاری خود با پکن را حفظ کند.با وجود گسترش روابط دفاعی و اقتصادی کره‌جنوبی با آمریکا، سئول همچنان روابط تجاری گسترده‌ای با پکن حفظ کرده است. 

چین کره جنوبی روابط تجاری کره شمالی اقتصاد پکن دیدار شین جین پینگ لی جه‌میونگ
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
کره و ژاپن کشور هایی که بعد از کنار گذاشتن توحش و پیشرفته و صلح دوست شدن به درجات بالا رسیدن و البته حق دارن حالا چین رو آدم حساب نکنن.
الی گشت
