تهدید ترامپ جهان را به لرزه درآورد!

دونالد ترامپ در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده است که قصد دارد آزمایشهای اتمی آمریکا را از سر بگیرد اما هیچ توضیحی درباره نوع این آزمایشها نداده و همین سکوت، فضای سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن را متشنج کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ وی روز جمعه در هواپیمای اختصاصی ریاستجمهوری (ایرفورس وان) در پاسخ به پرسش خبرنگاران دربارهی ماهیت آزمایشهای موردنظرش گفت «خیلی زود خواهید فهمید، اما بله، ما قرار است چند آزمایش انجام دهیم.»او با اشاره به اینکه «کشورهای دیگر هم انجام میدهند» افزود «اگر آنها انجام دهند، ما هم انجام میدهیم. الان نمیخواهم چیزی بگویم.»طبق گزارش وبگاه «کییف پست»، این اظهارات، تردیدها دربارهی احتمال ازسرگیری انفجارهای زیرزمینی اتمی را افزایش داده است؛ آزمایشهایی که آمریکا از سال ۱۹۹۲ تاکنون انجام نداده بود.
سه دهه عقبگرد؟
کارشناسان هستهای میگویند استدلال ترامپ مبنی بر اینکه کشورهای دیگر نیز چنین آزمایشهایی انجام میدهند، نادرست است.به گفته آنان، هرچند روسیه و کره شمالی سامانههای پرتاب موشکی خود را آزمایش میکنند، اما کره شمالی تنها کشوری است که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون آزمایش انفجاری اتمی انجام داده است.طبق این گزارش، این تفاوت مهم، اکنون در واشنگتن بحثی جدی به راه انداخته است مبنی بر اینکه آیا دولت ترامپ تنها قصد دارد آزمایشهای فنی و غیرانفجاری انجام دهد، یا برنامه برای انفجار واقعی کلاهکهای اتمی در کار است؟گزینهی دوم، اقدامی تحریکآمیز و بیسابقه از سوی یک قدرت بزرگ تلقی میشود.
پنتاگون: «بهسرعت وارد عمل میشویم»
بر اساس این گزارش، در حالی که ترامپ از توضیح جزئیات خودداری میکند، وزارت جنگ آمریکا ظاهراً در مسیر اجرای دستور حرکت کرده است.وزیر جنگ آمریکا پیت هگست در دیدار با دبیرکل آسهآن اعلام کرد که پنتاگون با همکاری وزارت انرژی، روند مربوط به آزمایشها را بهسرعت آغاز خواهد کرد.او این اقدام را بخشی از دکترین قدیمی ترامپ یعنی «صلح از طریق قدرت» دانست و گفت «اگر بدانید چه دارید و مطمئن شوید درست کار میکند، احتمال درگیری هستهای کمتر میشود. ما بهسرعت در حال پیشروی هستیم تا مطمئن شویم آمریکا قویترین زرادخانهی هستهای را دارد.»
سیاست، چین و رقابت تسلیحاتیتصمیم ترامپ، درست ساعاتی پیش از دیدار برنامهریزیشده با رئیسجمهور چین شی جینپینگ در شبکه اجتماعی سوشال تروث اعلام شد؛ موضوعی که گمانهزنی دربارهی انگیزههای سیاسی و بینالمللی این اقدام را افزایش داده است.ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان انتشار این تصمیم گفت «این تصمیم مربوط به دیگران است.»بر اساس این گزارش، در کنگره، واکنشها بهشدت دوقطبی بود به طوریکه جمهوریخواهان اقدام رئیسجمهور آمریکا را نشانه قدرت دانستند.«جیم ریش»، رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت این تصمیم «اقدامی تحریکآمیز نیست» و پیامی است به پوتین که «ترامپ مرعوب نمیشود.»در مقابل، دموکراتها هشدار دادند که چنین حرکتی میتواند به آغاز رقابت تسلیحاتی تازه بین آمریکا، روسیه و چین منجر شود.سناتور مارک کلی دموکرات از ایالت آریزونا گفت «این تصمیم یک هدیه به چین است. پکن حالا بهانهای عالی برای ازسرگیری آزمایشهای خودش دارد.»
کاخ سفید و سیاست ابهام
با وجود پیامدهای سنگین این تصمیم، کاخ سفید تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره ماهیت آزمایشها نداده است.تحلیلگران میگویند دولت ترامپ عمداً این وضعیت مبهم را حفظ کرده تا تأثیر بازدارندگی آن بیشتر باشد.در حالی که زمان میگذرد و جهان در انتظار جزئیات است، تنها یک چیز مشخص است که دونالد ترامپ بار دیگر با وعده «بهزودی خواهید فهمید» جهان را در برابر پرسشی بزرگ قرار داده است مبنی بر اینکه "آیا آمریکا در آستانهی ورود به عصر تازهای از آزمایشهای هستهای است؟