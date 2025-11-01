En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تهدید ترامپ جهان را به لرزه درآورد!

رئیس‌جمهور جنجالی آمریکا در جدیدترین اظهارات خود بدون هرگونه توضیحی گفته که قصد ازسرگیری آزمایشات اتمی آمریکا را دارد.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۴۷
| |
989 بازدید
|
۲
تهدید ترامپ جهان را به لرزه درآورد!

دونالد ترامپ در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده است که قصد دارد آزمایش‌های اتمی آمریکا را از سر بگیرد اما هیچ توضیحی درباره‌ نوع این آزمایش‌ها نداده و همین سکوت، فضای سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن را متشنج کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ وی روز جمعه در هواپیمای اختصاصی ریاست‌جمهوری (ایرفورس وان) در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ی ماهیت آزمایش‌های موردنظرش گفت «خیلی زود خواهید فهمید، اما بله، ما قرار است چند آزمایش انجام دهیم.»او با اشاره به اینکه «کشورهای دیگر هم انجام می‌دهند» افزود «اگر آنها انجام دهند، ما هم انجام می‌دهیم. الان نمی‌خواهم چیزی بگویم.»طبق گزارش وبگاه «کی‌یف پست»، این اظهارات، تردیدها درباره‌ی احتمال ازسرگیری انفجارهای زیرزمینی اتمی را افزایش داده است؛ آزمایش‌هایی که آمریکا از سال ۱۹۹۲ تاکنون انجام نداده بود.

سه دهه عقب‌گرد؟

کارشناسان هسته‌ای می‌گویند استدلال ترامپ مبنی بر اینکه کشورهای دیگر نیز چنین آزمایش‌هایی انجام می‌دهند، نادرست است.به گفته‌ آنان، هرچند روسیه و کره شمالی سامانه‌های پرتاب موشکی خود را آزمایش می‌کنند، اما کره شمالی تنها کشوری است که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون آزمایش انفجاری اتمی انجام داده است.طبق این گزارش، این تفاوت مهم، اکنون در واشنگتن بحثی جدی به راه انداخته است مبنی بر این‌که آیا دولت ترامپ تنها قصد دارد آزمایش‌های فنی و غیرانفجاری انجام دهد، یا برنامه برای انفجار واقعی کلاهک‌های اتمی در کار است؟گزینه‌ی دوم، اقدامی تحریک‌آمیز و بی‌سابقه از سوی یک قدرت بزرگ تلقی می‌شود.

پنتاگون: «به‌سرعت وارد عمل می‌شویم»

بر اساس این گزارش، در حالی که ترامپ از توضیح جزئیات خودداری می‌کند، وزارت جنگ آمریکا ظاهراً در مسیر اجرای دستور حرکت کرده است.وزیر جنگ آمریکا پیت هگست در دیدار با دبیرکل آسه‌آن اعلام کرد که پنتاگون با همکاری وزارت انرژی، روند مربوط به آزمایش‌ها را به‌سرعت آغاز خواهد کرد.او این اقدام را بخشی از دکترین قدیمی ترامپ یعنی «صلح از طریق قدرت» دانست و گفت «اگر بدانید چه دارید و مطمئن شوید درست کار می‌کند، احتمال درگیری هسته‌ای کمتر می‌شود. ما به‌سرعت در حال پیشروی هستیم تا مطمئن شویم آمریکا قوی‌ترین زرادخانه‌ی هسته‌ای را دارد.»

سیاست، چین و رقابت تسلیحاتیتصمیم ترامپ، درست ساعاتی پیش از دیدار برنامه‌ریزی‌شده با رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ در شبکه اجتماعی سوشال تروث اعلام شد؛ موضوعی که گمانه‌زنی درباره‌ی انگیزه‌های سیاسی و بین‌المللی این اقدام را افزایش داده است.ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره‌ زمان انتشار این تصمیم گفت «این تصمیم مربوط به دیگران است.»بر اساس این گزارش، در کنگره، واکنش‌ها به‌شدت دوقطبی بود به طوریکه جمهوری‌خواهان اقدام رئیس‌جمهور آمریکا را نشانه‌ قدرت دانستند.«جیم ریش»، رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت این تصمیم «اقدامی تحریک‌آمیز نیست» و پیامی است به پوتین که «ترامپ مرعوب نمی‌شود.»در مقابل، دموکرات‌ها هشدار دادند که چنین حرکتی می‌تواند به آغاز رقابت تسلیحاتی تازه بین آمریکا، روسیه و چین منجر شود.سناتور مارک کلی دموکرات از ایالت آریزونا گفت «این تصمیم یک هدیه به چین است. پکن حالا بهانه‌ای عالی برای ازسرگیری آزمایش‌های خودش دارد.»

کاخ سفید و سیاست ابهام

با وجود پیامدهای سنگین این تصمیم، کاخ سفید تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره‌ ماهیت آزمایش‌ها نداده است.تحلیلگران می‌گویند دولت ترامپ عمداً این وضعیت مبهم را حفظ کرده تا تأثیر بازدارندگی آن بیشتر باشد.در حالی که زمان می‌گذرد و جهان در انتظار جزئیات است، تنها یک چیز مشخص است که دونالد ترامپ بار دیگر با وعده‌ «به‌زودی خواهید فهمید» جهان را در برابر پرسشی بزرگ قرار داده است مبنی بر این‌که "آیا آمریکا در آستانه‌ی ورود به عصر تازه‌ای از آزمایش‌های هسته‌ای است؟ 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ تهدید آزمایش هسته ای آزمایش اتمی انرژی هسته ای خبر فوری انفجار زیرزمین انفجار اتمی
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توسعه هسته‌ای آمریکا با دستور جدید ترامپ
آغاز رقابت مرگبار؛ دست ترامپ روی ماشه اتم!!
نگرانی در مورد عوارض پرتوهای هسته‌ای وجود ندارد
افشای آزمایش اتمی رژیم اسراییل پس از ۳۷ سال
مهلت دوماهه ترامپ به ایران برای توافق جدید هسته ای
تهدید دوباره ترامپ علیه بریکس
موضع جدید و مهم ترامپ درباره ایران
واکنش عراقچی به دستور ترامپ برای آغاز آزمایش اتمی
هشدار نهایی سازمان ملل به درخواست اتمی ترامپ
تمام آنچه از انسان پس از انفجار اتمی به جا می‌ماند
ادعای معاون ترامپ درباره آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا
واکنش ترامپ به انفجار اخیر اتمی در روسیه
کره شمالی تهدید به آزمایش هسته‌ای کرد
ایران بمب اتمی‌اش را هم آزمایش کرده است!
حمله هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران/ فردو، نطنز و اصفهان هدف حمله آمریکا/بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران
مجری نزدیک به ترامپ: درگیری با ایران خودکشی است
کره شمالی تهدید به آزمايش اتمی کرد
قلدربازی مشاور امنیت ملی آمریکا برای ایران
ترامپ وسوسه انجام آزمایش هسته‌ای دارد!
ویژگی‌ بمب‌هیدروژنی جدید کره‌شمالی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
اعمال ترامپ می خواهد این پیام را بدهد که من صلجویم، لیبرال هستم.... اما...
و اما به هر قیمتی می خواهم اول دنیا بمانم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
این مردک میگه ایران هیچ گونه فعلیت حتی صلح آمیز هم نباید داشته باشه اما خودشون سلاح های هسته ای جدید می سازن و آزمایش می کنند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۹۵ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۸ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۵۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bxL
tabnak.ir/005bxL