درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران

این رسانه آمریکایی مدعی شده است که یک وزیر ونزوئلایی اخیرا هماهنگی ارسال تجهیزات نظامی و پهپاد از ایران را انجام داده است؛ او به یک مقام ایرانی گفته به «تجهیزات راداری کشف غیرفعال»، «مختل‌کننده‌های جی‌پی‌اس» و «پهپاد‌هایی با برد هزار کیلومتر» نیاز دارند.
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران

رئیس جمهور ونزوئلا با ارسال نامه‌ای به همتای روس خود از وی خواسته تا برای دفاع در برابر تجاوز احتمالی امریکایی‌ها، به نیروهای مسلح این کشور کمک کند. مادورو همچنین نامه‌های مشابهی را به ایران و چین فرستاده و از این دو کشور نیز تقاضای کمک داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ روزنامه امریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشت که در پی فشارها و تهدیدهای امریکا، مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا با ارسال نامه‌ای به همتای روس خود از وی خواسته تا برای دفاع در برابر تجاوز احتمالی امریکا، به نیروهای مسلح این کشور کمک کند.

اسناد نشان می‌دهد که مادورو در نامه‌ای از روسیه درخواست موشک، رادار و هواپیماهای ارتقا یافته کرده است، در حالی که نیروهای آمریکایی در کارائیب تجمع کرده‌اند

در این نامه مادورو از پوتین خواسته تا برای آماده نگه داشتن تسلیحات و تجهیزات ارتش روسیه به کاراکاس کمک کند. 

به نوشته واشنگتن پست، مادورو همچنین نامه‌های مشابهی را به ایران و چین فرستاده و از این دو کشور نیز تقاضای کمک داشته است.

این رسانه آمریکایی مدعی شده است که  یک وزیر ونزوئلایی اخیرا هماهنگی ارسال تجهیزات نظامی و پهپاد از ایران را انجام داده است؛ او به یک مقام ایرانی گفته به «تجهیزات راداری کشف غیرفعال»، «مختل‌کننده‌های جی‌پی‌اس» و «پهپاد‌هایی با برد هزار کیلومتر» نیاز دارند.

 واشنگتن پست می گوید که هنوز مشخص نیست چین و ایران به این درخواست‌های ونزوئلا چه پاسخی داده اند.

درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران

tabnak.ir/005bxB