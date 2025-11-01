En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مهدی کروبی دوباره جنجال سیاسی به پا کرد!

در روزهایی که فضای سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، انسجام و عقلانیت است، سخنان تازه مهدی کروبی بار دیگر موجی از جنجال و بحث را در میان فعالان سیاسی برانگیخته است.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۳۰
| |
1572 بازدید
|
۸

مهدی کروبی دوباره جنجال سیاسی به پا کرد!

او در دیدار اخیر خود با فرزندان میرحسین موسوی، با ادبیاتی تند و گزنده، گذشته‌ای را بازخوانی کرده که هنوز زخمش بر پیکره سیاست ایران تازه است.

به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ کروبی با اشاره به وقایع سال ۱۳۸۸، مدعی شده است که آن زمان او و موسوی «انحراف» را دیده و برای جلوگیری از خطر آن وارد میدان شدند؛ انحرافی که به تعبیر او ریشه‌اش در سال ۱۳۸۴ و با ورود نهادهای نظامی و امنیتی به عرصه اقتصاد و سیاست شکل گرفت.

  
کروبی در اظهارات خود پا را فراتر گذاشته و گفته است همان هشدارهایی که در بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایش داده بود، امروز به واقعیت بدل شده است؛ از تضعیف نهادهای نظارتی گرفته تا گسترش فساد و تباهی در حوزه‌های مختلف. او با این روایت، بار دیگر می‌کوشد مشروعیت رفتار و مواضع خود در فتنه ۸۸ را بازسازی کند؛ در حالی که این سخنان نه بازخوانی گذشته بلکه بازتولید شکاف‌های سیاسی و دامن زدن به تنش‌های جدید است.  

 تجربه تاریخی سال ۸۸ نشان داد آنچه نظام را از بحران عبور داد، نه لجاجت و هیاهو بلکه تدبیر و صیانت رهبر انقلاب از جمهوریت نظام بود؛ همان تصمیمی که مانع شد رأی مردم قربانی التهاب‌های خیابانی و تحلیل‌های مغرضانه شود. جالب آنکه بسیاری از کارشناسان باور دارند اگر لجاجت مهندس موسوی ادامه نمی‌یافت، او می‌توانست در سال ۱۳۹۲ با همان تیمش، از جمله عباس آخوندی، علی ربیعی و محمدباقر نوبخت، به جای حسن روحانی سکان دولت را در دست گیرد.  

عقده گشایی با چاشنی زمان نشناسی

تحریف تاریخ و متهم کردن اقدام درست حاکمیت در صیانت از آرا تنها اشتباه مهدی کروبی نیست و باید زمان نشناسی را هم دیگر اشتباه او قلمداد کرد. وی که تازه از دوران حصر خانگی خارج شده و هنوز جوهر مهر خروجش خشک نشده است؛ اما به جای بهره‌گیری از این فرصت برای دعوت به وحدت، بر طبل اختلاف می‌کوبد. در حالی که کشور درگیر تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر و تهدیدهای خارجی است، انتظار می‌رفت چهره‌های سیاسی با هر گرایش، بر محور وفاق ملی سخن بگویند، نه آنکه دوباره زخم‌های قدیمی را باز کنند.  

پیوند آشکار با جریان رادیکال اصلاح‌طلب  

اظهارات جدید کروبی را نمی‌توان جدا از تحرکات چهره‌های جنجالی اصلاح‌طلب چند وقت اخیر عالم سیاست دانست و او  در این مسیر تنها نیست. بخشی از اصلاح‌طلبان رادیکال به‌تدریج در حال بازسازی گفتمانی هستند که طی دو دهه گذشته هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرد. نمونه‌های متعددی از این رویکرد در اظهارات چهره‌های مختلف دیده می‌شود: فائزه هاشمی بدون ارائه سند، فوت پدرش مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی را به گردن عوامل داخلی انداخته و او را با امیرکبیر مقایسه می‌کند؛ غلامحسین کرباسچی، رئیس سابق کارگزاران، دولت مسعود پزشکیان را به جرم آنکه خود را در امتداد رهبری تعریف کرده، مورد حمله قرار می‌دهد؛ حسن روحانی مشروعیت مجلس را زیر سؤال می‌برد؛ و آذر منصوری با استعاره‌های تاریخی از لیاخوف و مشروطه، شرایط امروز کشور را به دوران قاجار تشبیه می‌کند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی کروبی میرحسین موسوی دیدار فتنه سران فتنه اصلاح طلبان فرزندان میرحسین موسوی
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رفع حصر قطعی کروبی و موسوی؛ پرونده ۸۸ بالاخره بسته می شود!
دیدار مشاوران میرحسین موسوی با مهدی کروبی + عکس
دیدار چهره‌های روحانی و سیاسی در منزل کرباسچی
در دیدار برخی اصلاح‌طلبان با میرحسین موسوی چه گذشت؟
اسفند ۱۴۰۳ چگونه گذشت؟ از بسته شدن پرونده ۸۸ تا سخنرانی های آتشین حسن روحانی!
اولین بیانیه‌ مهدی کروبی پس از رفع حصر
دیدار اعضای شورای مرکزی مجمع مدرسین با مهدی کروبی
نقش سعید جلیلی در وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸: از ممانعت از نطق موسوی تا بی خبری از فاجعه کهریزک
باهنر: نباید همه اصلاح‌طلبان را «فتنه‌گر» بدانیم
سخنان منتشر نشده شمخانی درباره رفع حصر
میرسلیم: حصری نداریم که بخواهد برداشته شود!
فرزند کروبی: حضور نیروهای امنیتی در منزل پدرم پایان یافت
تماس تلفنی موسوی و رهنورد با کروبی و بهزاد نبوی
فدایی: ترور "ژاله" با نقشه قبلی بود
اژه ای: سران فتنه قطعاً محاکمه می‌شوند
نامه ميرحسين بازتابی از تناقضات اصلاح‌طلبان است
پزشکیان: رفع حصر کروبی حل شده، آن یکی هم...
جمهوری اسلامی: از سران فتنه ۹۶ چه خبر؟
ذوق و شوق رسانه های ضد ایرانی از یک بیانیه جدید!
جزئیات اولین دیدار همزمان دو شخصیت با کروبی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
خب دروغش کجاست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
خب مگه به واقعیت بدل نشده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
کاملا درست گفته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
خودمانیم احمدی نژادی که امروز می شناسید را در نظر بگیرید. از او بر می آمد عدد سازی کند و مسیر انتخابات را عوض کند یا نه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
زمان و زمين را بهانه نکن
اصل حرف درسته یا نه؟
آیا هشداری داده که نادیده گرفته شده و امروز به وقوع پیوسته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
من با برخورد با سیاستمداران و اندیشمندان به سبب اظهار نظر به شدت مخالفم . اما با این همه کج فهمی و موقعیت نشناسی آنهم از کسانی که خود را سیاستمدار مینامند چه باید کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
خبر را درج کنید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
زیان موسوی و کروبی بسیار کمتر از احمدی نژاد و تندروهاست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۷ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bx4
tabnak.ir/005bx4