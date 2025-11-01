مهدی کروبی دوباره جنجال سیاسی به پا کرد!

او در دیدار اخیر خود با فرزندان میرحسین موسوی، با ادبیاتی تند و گزنده، گذشتهای را بازخوانی کرده که هنوز زخمش بر پیکره سیاست ایران تازه است.
به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ کروبی با اشاره به وقایع سال ۱۳۸۸، مدعی شده است که آن زمان او و موسوی «انحراف» را دیده و برای جلوگیری از خطر آن وارد میدان شدند؛ انحرافی که به تعبیر او ریشهاش در سال ۱۳۸۴ و با ورود نهادهای نظامی و امنیتی به عرصه اقتصاد و سیاست شکل گرفت.
کروبی در اظهارات خود پا را فراتر گذاشته و گفته است همان هشدارهایی که در بیانیهها و سخنرانیهایش داده بود، امروز به واقعیت بدل شده است؛ از تضعیف نهادهای نظارتی گرفته تا گسترش فساد و تباهی در حوزههای مختلف. او با این روایت، بار دیگر میکوشد مشروعیت رفتار و مواضع خود در فتنه ۸۸ را بازسازی کند؛ در حالی که این سخنان نه بازخوانی گذشته بلکه بازتولید شکافهای سیاسی و دامن زدن به تنشهای جدید است.
تجربه تاریخی سال ۸۸ نشان داد آنچه نظام را از بحران عبور داد، نه لجاجت و هیاهو بلکه تدبیر و صیانت رهبر انقلاب از جمهوریت نظام بود؛ همان تصمیمی که مانع شد رأی مردم قربانی التهابهای خیابانی و تحلیلهای مغرضانه شود. جالب آنکه بسیاری از کارشناسان باور دارند اگر لجاجت مهندس موسوی ادامه نمییافت، او میتوانست در سال ۱۳۹۲ با همان تیمش، از جمله عباس آخوندی، علی ربیعی و محمدباقر نوبخت، به جای حسن روحانی سکان دولت را در دست گیرد.
عقده گشایی با چاشنی زمان نشناسی
تحریف تاریخ و متهم کردن اقدام درست حاکمیت در صیانت از آرا تنها اشتباه مهدی کروبی نیست و باید زمان نشناسی را هم دیگر اشتباه او قلمداد کرد. وی که تازه از دوران حصر خانگی خارج شده و هنوز جوهر مهر خروجش خشک نشده است؛ اما به جای بهرهگیری از این فرصت برای دعوت به وحدت، بر طبل اختلاف میکوبد. در حالی که کشور درگیر تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر و تهدیدهای خارجی است، انتظار میرفت چهرههای سیاسی با هر گرایش، بر محور وفاق ملی سخن بگویند، نه آنکه دوباره زخمهای قدیمی را باز کنند.
پیوند آشکار با جریان رادیکال اصلاحطلب
اظهارات جدید کروبی را نمیتوان جدا از تحرکات چهرههای جنجالی اصلاحطلب چند وقت اخیر عالم سیاست دانست و او در این مسیر تنها نیست. بخشی از اصلاحطلبان رادیکال بهتدریج در حال بازسازی گفتمانی هستند که طی دو دهه گذشته هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل کرد. نمونههای متعددی از این رویکرد در اظهارات چهرههای مختلف دیده میشود: فائزه هاشمی بدون ارائه سند، فوت پدرش مرحوم آیتا... هاشمی رفسنجانی را به گردن عوامل داخلی انداخته و او را با امیرکبیر مقایسه میکند؛ غلامحسین کرباسچی، رئیس سابق کارگزاران، دولت مسعود پزشکیان را به جرم آنکه خود را در امتداد رهبری تعریف کرده، مورد حمله قرار میدهد؛ حسن روحانی مشروعیت مجلس را زیر سؤال میبرد؛ و آذر منصوری با استعارههای تاریخی از لیاخوف و مشروطه، شرایط امروز کشور را به دوران قاجار تشبیه میکند.