تجمع علیه روحانی وظریف بدون حضور دعوت کنندگان

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ مطابق عکسهای منتشرشده، حداکثر ۲۵ نفر آمده بودند که چهار نفرشان هم کودک بودند.
این حق هرکسی است که برای خواستهاش تجمع برگزار کند و مردم را هم دعوت به حضور در آن تجمع کند و اصلا هم مشکلی ندارد که خواستار محاکمه چه کسی باشند. مشکل آنجاست که عدهای با این قلت که حتی تعدادشان از افراد دعوتکننده هم کمتر بود؛ یعنی حتی آنهایی که دعوت به تجمع کرده بودند، خودشان هم نیامد بودند ولی جزء مهمترین بدنه تصمیمگیری و تصمیمسازی و قانونگذاری کشورند.
یعنی اینکه گفته میشود اینها نماینده سه درصد مردم هستند، با این تجمع معلوم شد حتی نماینده خودشان هم نیستند. اما مشکلتر اینجاست که آیا همه اجازه دارند چنین تجمعاتی برگزار کنند و خواهان محاکمه هرکس نمیپسندند شوند یا چنین اجازهای مختص برخی افراد است و بس؟