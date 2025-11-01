En
تجمع علیه روحانی وظریف بدون حضور دعوت کنندگان

مطابق عکس‌های منتشرشده، حداکثر ۲۵ نفر آمده بودند که چهار نفرشان هم کودک بودند. 
تجمع علیه روحانی وظریف بدون حضور دعوت کنندگان

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ مطابق عکس‌های منتشرشده، حداکثر ۲۵ نفر آمده بودند که چهار نفرشان هم کودک بودند. 

این حق هرکسی است که برای خواسته‌اش تجمع برگزار کند و مردم را هم دعوت به حضور در آن تجمع کند و اصلا هم مشکلی ندارد که خواستار محاکمه چه کسی باشند. مشکل آنجاست که عده‌ای با این قلت که حتی تعدادشان از افراد دعوت‌کننده هم کمتر بود؛ یعنی حتی آنهایی که دعوت به تجمع کرده بودند، خودشان هم نیامد بودند ولی جزء مهم‌ترین بدنه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری کشورند.

یعنی اینکه گفته می‌شود اینها نماینده سه درصد مردم هستند، با این تجمع معلوم شد حتی نماینده خودشان هم نیستند. اما مشکل‌تر اینجاست که آیا همه اجازه دارند چنین تجمعاتی برگزار کنند و خواهان محاکمه هرکس نمی‌پسندند شوند یا چنین اجازه‌ای مختص برخی افراد است و بس؟

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
فقط برای افراد خاص هست و بس!
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
فقط اینایی که جوگیرن و با تابلو و پلاکارد میرن بازیچه دست یه عده میشن که فقط دنبال منفعت شخصی و جناحی خودشونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
حق همه برای تجمع؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
همین 3 درصدی ها فعلا بدنه صدا و سیما رو دارند و ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
تجمع خود جوش با مجوز رسمي.
چهره هاي معصوم آنها را كه نگاه ميكني نميداني چقدر به برجام،ان پي تي،مذاكرات هسته اي،محل سازمان ملل،گروسي،لاوروف،اتحاديه اروپا و .... مطلع هستند.
نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
اینا دیگه کین!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
دعوت میکنن اما بقیه می ندازن جلو
نظرسنجی
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۷ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
