پهپادها فرودگاه برلین را تعطیل کردند

چندین هواپیما که قرار بود جمعه شب به وقت محلی در فرودگاه «براندنبورگ» برلین به زمین بنشینند، به فرودگاههای دیگر آلمان هدایت شدند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یک ساعت و ۲۰ دقیقه بعد پرواز هواپیماها به فرودگاه براندنبورگ ازسرگرفته شد و این فرودگاه تا ساعت یک بامداد به وقت محلی فعال خواهد بود.
فرودگاه مونیخ آلمان حدود یک ماه پیش به دلیل مشاهده پهپاد فعالیت خود را دو بار تعلیق کرد.
پیشتر مشاهده پهپاد در فرودگاههای اسلو نروژ و کپنهاگن دانمارک موجب تعلیق پروازها در این فرودگاهها شده بود.
مقامهای اروپایی درباره تداوم این وضعیت و نگرانیهای امنیتی هشدار دادهاند و مسئولان اروپایی گفتوگوهایی را درباره ایجاد «دیوار پهپادی» برای مقابله با آن آغاز کردهاند.
اتحادیه اروپا اخیرا درباره طرحهایی برای ساخت دیوار پهپادی در کشورهای شرقی این اتحادیه با اعطای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین از محل داراییهای مسدود شده روسیه توافق کرد.
آندریوس کوبیلیوس کمیسیونر دفاع اتحادیه اروپا در این باره گفت ضروری است که یک سازوکار بازدارنده موثر شامل رادار و حسگرهای صوتی و قابلیت رهگیری و نابودی پهپادها ایجاد شود.