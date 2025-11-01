En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

با مصرف این نوشیدنی وزن کم کنید

یک مطالعه‌ تازه این باور قدیمی را که چای سبز می‌تواند به کاهش وزن کمک کند، تایید کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۹۶
| |
4 بازدید

مصرف این نوشیدنی سبب کاهش وزن می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، متخصصان تغذیه و سلامت در برزیل گروهی از موش‌ها را به مدت چهار هفته با رژیمی مشابه رژیم غذایی غربی شامل چربی، شکلات، بیسکوئیت و شیرعسلی تغذیه کردند، سپس این رژیم را ۱۲ هفته‌ دیگر هم ادامه دادند اما در این دوره به برخی موش‌ها، عصاره‌ استاندارد چای سبز با دوز ۵۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را دادند.

آن‌ها دریافتند که این مکمل باعث کاهش وزن و بهبود کنترل قند خون در موش‌ها شد. این یافته‌ با نتایج آزمایشات قبلی از جمله مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۲ که در مجله اروپایی «تغذیه» منتشر شد، همخوانی داشت. آن مطالعه نیز نشان داده بود موش‌های چاقی که مکمل چای سبز مصرف کردند، تا ۳۰ درصد از وزن بدنشان را از دست دادند.

به‌ گزارش کول‌داون، این نتایج می‌تواند در آینده به یافتن راهکارهای طبیعی و کم‌خطر برای کاهش وزن در انسان‌ها منجر شود. با این حال «رزماری اتون»، نویسنده اصلی این مطالعه هشدار می‌دهد که برای تعیین دُز ایمن و موثر عصاره چای سبز برای انسان هنوز زود است.

او توضیح داد که میزان عصاره‌ چای سبز استفاده‌شده در این مطالعه معادل حدود سه فنجان چای است و افزود: چای کیسه‌ای آماده، همیشه تضمین‌کننده‌ مقدار یا کیفیت ترکیبات موثر نیست. بنابراین بهترین روش مصرف، استفاده از عصاره‌ استاندارد چای سبز است که در داروخانه‌ها موجود است.

او تاکید می‌کند که بدن هر فرد به ترکیبات طبیعی، واکنش متفاوتی نشان می‌دهد و می‌افزاید که هدف آن‌ها«یافتن ترکیباتی ایمن، طبیعی، موثر و باکیفیت است.

دکتر اتون گفت: گیاه «کاملیا سیننسیس» این ویژگی‌ها را دارد. با این حال ما هنوز در حال بررسی همه‌ ترکیبات آن هستیم اما تردیدی نیست که چای سبز به‌عنوان منبعی غنی از فلاونوئیدها، پتانسیل درمانی ارزشمندی دارد.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
تغذیه چای سبز لاغری نوشیدنی
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bwW
tabnak.ir/005bwW