با مصرف این نوشیدنی وزن کم کنید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، متخصصان تغذیه و سلامت در برزیل گروهی از موش‌ها را به مدت چهار هفته با رژیمی مشابه رژیم غذایی غربی شامل چربی، شکلات، بیسکوئیت و شیرعسلی تغذیه کردند، سپس این رژیم را ۱۲ هفته‌ دیگر هم ادامه دادند اما در این دوره به برخی موش‌ها، عصاره‌ استاندارد چای سبز با دوز ۵۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را دادند.

آن‌ها دریافتند که این مکمل باعث کاهش وزن و بهبود کنترل قند خون در موش‌ها شد. این یافته‌ با نتایج آزمایشات قبلی از جمله مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۲ که در مجله اروپایی «تغذیه» منتشر شد، همخوانی داشت. آن مطالعه نیز نشان داده بود موش‌های چاقی که مکمل چای سبز مصرف کردند، تا ۳۰ درصد از وزن بدنشان را از دست دادند.

به‌ گزارش کول‌داون، این نتایج می‌تواند در آینده به یافتن راهکارهای طبیعی و کم‌خطر برای کاهش وزن در انسان‌ها منجر شود. با این حال «رزماری اتون»، نویسنده اصلی این مطالعه هشدار می‌دهد که برای تعیین دُز ایمن و موثر عصاره چای سبز برای انسان هنوز زود است.

او توضیح داد که میزان عصاره‌ چای سبز استفاده‌شده در این مطالعه معادل حدود سه فنجان چای است و افزود: چای کیسه‌ای آماده، همیشه تضمین‌کننده‌ مقدار یا کیفیت ترکیبات موثر نیست. بنابراین بهترین روش مصرف، استفاده از عصاره‌ استاندارد چای سبز است که در داروخانه‌ها موجود است.

او تاکید می‌کند که بدن هر فرد به ترکیبات طبیعی، واکنش متفاوتی نشان می‌دهد و می‌افزاید که هدف آن‌ها«یافتن ترکیباتی ایمن، طبیعی، موثر و باکیفیت است.

دکتر اتون گفت: گیاه «کاملیا سیننسیس» این ویژگی‌ها را دارد. با این حال ما هنوز در حال بررسی همه‌ ترکیبات آن هستیم اما تردیدی نیست که چای سبز به‌عنوان منبعی غنی از فلاونوئیدها، پتانسیل درمانی ارزشمندی دارد.