اگر زیاد می نشینید کاکائو بخورید!

در زمانی که ما بیشتر از هر زمان دیگری روزهای خود را در حالت نشسته می‌گذرانیم، اثرات منفی این حالت نشسته همچنان در حال آشکار شدن است. به عنوان مثال، یک مطالعه نشان می‌دهد که هر دو ساعت نشستن و تماشای تلویزیون، خطر چاقی را ۲۳ درصد و دیابت را ۱۴ درصد افزایش می‌دهد.

مطالعه دیگری نشان داد که هر یک ساعت نشستن، خطر ابتلا به سارکوپنی یعنی از دست دادن توده و قدرت عضلات اسکلتی مرتبط با سن را ۳۳ درصد افزایش می‌دهد. مطالعات بیشتر همچنین نشان داده‌اند که نحوه نشستن می‌تواند باعث درد گردن، کمر و شانه شود. بنابراین نشستن زیاد به وضوح برای ما مضر است. اما یک مطالعه جدید، امیدی را برای پشت میزنشین‌ها فراهم کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یکی از دلایلی که نشستن برای ما بسیار مضر است این است که عملکرد سیستم عروقی ما را محدود می‌کند. وقتی این عملکرد، حتی به میزان کمی، مختل شود، می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی عمده مانند حملات قلبی و سکته مغزی را افزایش دهد.

از آنجا که تحقیقات قبلی نشان داده است که ترکیباتی به نام فلاوانول‌ها می‌توانند اثرات محافظتی بر سیستم قلبی عروقی ما داشته باشند، محققان دانشگاه بیرمنگام در انگلستان می‌خواستند ببینند که آیا این ترکیبات می‌توانند مستقیما بر رگ‌های خونی ما هنگام نشستن تاثیر بگذارند یا خیر.

بنابراین آنها ۴۰ مرد جوان سالم بین ۱۸ تا ۴۵ سال را گرد هم آوردند. با اندازه‌گیری اوج مصرف اکسیژن یا VO۲ peak آنها، ۲۰ نفر بسیار متناسب در نظر گرفته شدند در حالی که ۲۰ نفر دیگر بر اساس چالش‌های سلامتی و اوج VO۲ پایین کمتر متناسب در نظر گرفته شدند.

سپس محققان گروه‌ها را بیشتر تقسیم کردند و به نیمی از گروه با تناسب بالا، نوشیدنی کاکائویی سرشار از فلاوانول و به نیمی دیگر نوشیدنی کاکائویی کم فلاوانول دادند. آنها همین کار را در گروه با تناسب پایین نیز انجام دادند. سپس آنها را روی صندلی رها کردند و به مدت دو ساعت نشاندند.

تاثیر فلاوانول‌ها بر تناسب اندام

محققان در مرحله بعد از روشی به نام اتساع با واسطه جریان بازویی (FMD) برای اندازه‌گیری عملکرد عروق در تمام بازوها و پاهای شرکت‌کنندگان استفاده کردند.

آنها دریافتند که در هر دو گروه با تناسب اندام بالا و پایین، افرادی که نوشیدنی کاکائویی با فلاوانول بالا، که حاوی ۶۹۵ میلی‌گرم فلاوانول کل بود، مصرف کردند، هیچ کاهشی در جریان خون در شریان‌های بازوها و پاهای خود نشان ندادند. افرادی در هر دو گروه که نوشیدنی با فلاوانول پایین، که فقط ۵.۶ میلی‌گرم فلاوانول در هر نوشیدنی داشت، نوشیدند، کاهش جریان در شریان‌های بازوها و پاهای خود و همچنین افزایش فشار خون دیاستولیک را نشان دادند که منجر به کاهش اکسیژن‌رسانی به عضلات شد.

سام لوکاس، یکی از نویسندگان این مطالعه، می‌گوید: آزمایش ما نشان می‌دهد که سطوح بالاتر تناسب اندام از اختلال موقت عملکرد عروق ناشی از نشستن هنگام نوشیدن کاکائوی کم فلاوانول جلوگیری نمی‌کند. نکته مهم این است که پس از نوشیدنی سرشار از فلاوانول، هم شرکت‌کنندگان دارای تناسب اندام و هم شرکت‌کنندگان دارای تناسب اندام کمتر، جریان خون خود را در همان سطح قبل از نشستن به مدت دو ساعت نگه داشته بودند.

محققان می‌گویند این اولین باری است که نشان داده شده است مصرف فلاوانول صرف نظر از تناسب اندام اولیه، تأثیر محافظتی بر شریان‌ها دارد.

اگر کاکائو جزو برنامه غذایی شما نیست، مطمئنا می‌توانید فلاوانول‌های خود را از جای دیگری دریافت کنید. آلسیو دانیله، نویسنده همکار این مطالعه، می‌گوید سیب، آلو، انواع توت، آجیل و چای سبز و سیاه همگی منابع خوبی از این ترکیبات هستند. کلم پیچ، گوجه فرنگی و هلو نیز همینطور.

کاتارینا رندیرو، نویسنده همکار این مطالعه، نتیجه می‌گیرد: با توجه به اینکه سبک زندگی بی‌تحرک چقدر رایج شده است و خطر افزایش یافته‌ای که این امر می‌تواند برای سلامت عروق داشته باشد، استفاده از غذا و نوشیدنی غنی از فلاوانول، به ویژه در ترکیب با شکستن دوره‌های عدم فعالیت با پیاده‌روی کوتاه یا ایستادن، می‌تواند راه خوبی برای افزایش سلامت طولانی مدت، صرف نظر از سطح تناسب اندام فرد، باشد.

