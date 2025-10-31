نظر ساپینتو درباره نتیجه بازی با آلومینیوم

به گزارش تابناک به نقلل از تسنیم، ریکاردو ساپینتو پس از برتری 3 بر یک تیم فوتبال استقلال مقابل آلومینیوم اراک در هفته نهم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: بازی خیلی خوبی را دیدیم، در مقابل تیمی که منظم بود و در چهار بازی قبلی پیروز شده بود. آنها پنج بازی بود که گل نخورده بودند. از همان دقیقه اول، بازی را کنترل کرده و فرصتهای زیادی ایجاد کردیم، ولی دروازهبانشان فوقالعاده بود. به تیمم افتخار میکنم، ما عالی بودیم. از هواداران خواسته بودیم به ورزشگاه بیایند که این اتفاق افتاد و همه عالی بودند. اگر همه با هم باشیم، نگه داشتن ما سخت است. به تیم داوری هم تبریک میگویم. فقط در یک صحنه گل آلومینیوم، بازیکن حریف پایش را بالا آورد و به نظرم خطا بود.