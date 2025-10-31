یک قلاده خرس بر اثر اصابت گلوله کشته شد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ قهرمان اسماعیلی گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد این حادثه در پی تعارض خرس با فعالیتهای زنبورداری رخ داده و انگیزه شکار تفننی یا غیرمجاز نبوده است. تحقیقات برای شناسایی عامل یا عوامل این اقدام در حال انجام است و متهم احتمالی شناسایی و پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.
وی افزود: این حادثه اهمیت مدیریت تعارض انسان و حیاتوحش، افزایش نظارت و آموزش جوامع محلی را نشان میدهد. همکاری مردم و اطلاعرسانی به موقع میتواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.
به نقل از روابط عمومی محیط زیست مازندران در روز جمعه ۹ آبان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور همچنین تأکید کرد: به جوامع محلی توصیه میشود هرگونه مشاهده یا تهدید حیاتوحش را بلافاصله به پاسگاههای محیطبانی یا شماره تماس ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم به صورت ایمن و علمی انجام شود.