یک قلاده خرس بر اثر اصابت گلوله کشته شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور اعلام کرد: یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده نابالغ در محدوده پهنه جنگلی روستای جوربند شهرستان نور بر اثر اصابت گلوله تلف شد.
به گزارش تابناک  به نقل از رکنا؛ قهرمان اسماعیلی گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در پی تعارض خرس با فعالیت‌های زنبورداری رخ داده و انگیزه شکار تفننی یا غیرمجاز نبوده است. تحقیقات برای شناسایی عامل یا عوامل این اقدام در حال انجام است و متهم احتمالی شناسایی و پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

وی افزود: این حادثه اهمیت مدیریت تعارض انسان و حیات‌وحش، افزایش نظارت و آموزش جوامع محلی را نشان می‌دهد. همکاری مردم و اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.

به نقل از روابط عمومی محیط زیست مازندران در روز جمعه ۹ آبان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور همچنین تأکید کرد: به جوامع محلی توصیه می‌شود هرگونه مشاهده یا تهدید حیات‌وحش را بلافاصله به پاسگاه‌های محیط‌بانی یا شماره تماس ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم به صورت ایمن و علمی انجام شود.

